/మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో రికార్డులు తిరగరాస్తున్న ‘బెత్లెహోమ్ కుటుంబ యూనిట్’..

Bethlehem Kudumba Unit Collections: ఈ యేడాది ఆగష్టు 21న తెలుగులో రవితేజ హీరోగా విడుదలైన ‘ఇరుముడి’ సినిమా తెలుగులో సరికొత్త కలెక్షన్స్తో కొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తూ దూసుకుపోతుది. సరిగ్గా అదే రోజు మలయాళంలో ‘బెత్లెహోమ్ కుటుంబ యూనిట్’ సినిమా విడుదలై అక్కడ సరికొత్త సంచలనాలు నమోదు చేస్తూ దూసుకుపోతుంది. నివీన్ పౌలీ, మమతా బైజు హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ సినిమా కొత్త బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాస్తుంది. ఈ సినిమా స్టోరీ విషయానికొస్తే.. ఉన్న ఊరులో బతకలేక కొత్త ఊరు వస్తోంది హీరోయిన్ కుటుంబం. ఆ ఫ్యామిలీ ఉంటున్న ఇంటి పక్కనే హీరో ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. అతను వయసు పెరుగుతున్న పెళ్లి చేసుకోడు. ఇక వయసులో తన కన్నా 12 యేళ్లు పెద్ద అయిన హీరోతో హీరోయిన్ ప్రేమలో పడుతుంది.
ఆ విషయం తెలిసిన హీరోయిన్ కుటుంబం ఈ పెళ్లికి ససేమిరా అంటారు. ఆ తర్వాత హీరోయిన్ను వేరే దేశానికి పంపిస్తారు. ఆ తర్వాత జరిగిన నాయకీల పరిణామాల నేపథ్యంలో హీరో, హీరోయిన్ చివరకు ఎలా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా ఏం జరిగిందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. ఈ కథను దర్శకుడు హిల్లేరియస్గా చెప్పడం ప్రేక్షకులను బాగా కనెక్ట్ అయింది. పైగా ఎక్కడా అసభ్యతకు తావు లేకుండా ఉండటం ఈ సినిమాకు కలిసొచ్చే అంశం.
తెలుగులో పికప్ అవుతున్న సినిమా..
ఆ సినిమా విడుదలైన రెండు వారాల తర్వాత తెలుగులో అదే ‘బెత్లెహోం కుటుంబ యూనిట్’ టైటిల్తోనే రిలీజ్ అవ్వగా.. ఇక్కడ మెల్లమెల్లగా ఈ సినిమా పికప్ అవుతుంది. ఈ సినిమా వ2 రోజుల్లో రూ. 1.1 కోట్ల గ్రాస్ను అందుకుంది. మూడు రోజు సండే అడ్వాంటేజీతో ఈ సినిమా తెలుగులో రూ. 80 లక్షల గ్రాస్ మార్క్ అందుకోవడం విశేషం. మొత్తంగా మూడు రోజుల్లో తెలుగులో రూ. 1 కోటి షేర్ (రూ.2 కోట్ల గ్రాస్) మార్క్ను అందుకుంది.
ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్గా నిన్న రూ. 13.5 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.
ఈ సినిమా కేరళలో ఇప్పటి వరకు 117.25 కోట్ల గ్రాస్.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో.. రూ. 2.90 కోట్ల గ్రాస్.. తమిళనాడులో.. రూ. 7.70 కోట్ల గ్రాస్.. కర్ణాటక.. రూ. 11.05 కోట్ల గ్రాస్.. రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్.. రూ. 5.40 కోట్లు.. ఓవర్సీస్.. రూ. 120.70 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు తెలిపాయి. మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమా రూ. 265 కోట్ల గ్రాస్ (రూ.114 కోట్ల షేర్) రాబట్టి సంచలనం రేపింది. త్వరలో రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించిన ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి మరి.
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