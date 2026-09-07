Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో రికార్డులు తిరగరాస్తున్న ‘బెత్లెహోమ్ కుటుంబ యూనిట్’..

మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో రికార్డులు తిరగరాస్తున్న ‘బెత్లెహోమ్ కుటుంబ యూనిట్’..

Bethlehem Kudumba Unit Malayam Movie Records: నివిన్ పౌలీ, మమతా బైజు ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘బెత్లెహోం కుటుంబ యూనిట్’. ఏ.డీ.గిరీష్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి ఫహద్ ఫాజిల్ ఓ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ సినిమా సరిగ్గా 21 ఆగష్టున మలయాళంలో విడుదలైన సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 07, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:21 PM IST
మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో రికార్డులు తిరగరాస్తున్న ‘బెత్లెహోమ్ కుటుంబ యూనిట్’..
Image Credit: Bethlehem Kudumba Unit Movie Pic (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Telangana Assembly Session: తాతా మధును తొలగించాలి.. కేసీఆర్‌ క్షమాపణ చెప్పాలి: రేవంత్‌ రెడ్డి
2
3
4
5