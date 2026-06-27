Poorima Bhagyaraj Acted With Chiranjeevi: భాగ్యరాజ్ తమిళంలో తన చిత్రాలతో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్స్ అందించారు. ఈయన చిత్రాలు తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో రీమేక్తో పాటు డబ్బింగ్ కూడా అయ్యాయి. భాగ్యరాజ్ ముందుగా ప్రవీణను పెళ్లి చేసుకున్నారు. జాండీస్ వ్యాధితో ఆమె కన్నుమూసింది. ఆ తర్వాత తనతో డార్లింగ్ డార్లింగ్ డార్లింగ్ వంటి చిత్రాల్లో కథానాయికగా నటించిన పూర్ణిమా జయరామ్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈమె తమిళం, మలయాళం, హిందీ సహా పలు చిత్రాల్లో కథానాయికగా నటించింది. ఇక తెలుగులో ఈమె కథానాయికగా నటించిన ఏకైక చిత్రం ‘మంత్రిగారి వియ్యంకుడు’. బాపు దర్శకత్వంలో సీనియర్ నిర్మాత జయకృష్ణ నిర్మించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయం సాధించింది.
ఆ తర్వాత ఈమె చాలా యేళ్ల తర్వాత సందీప్ కిషన్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘నిను వీడని నీడను నేనె’ సినిమాలో హీరో తల్లి పాత్రలో నటించడం విశేషం. అంతేకాదు పలు టెలివిజన్ షోలకు జడ్జ్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
భాగ్యరాజ్ కు తెలుగు సినిమాలతో అనుబంధం..
భాగ్యరాజ్కు తెలుగు సినిమాలతో మంచి అనుబంధమే ఉంది. ఈయన దర్శకత్వంతో పాటు నటించిన కొన్ని చిత్రాలు తెలుగులో రీమేక్ అయ్యాయి. వెంకటేష్ హీరోగా నటించిన ‘అబ్బాయిగారు’ సినిమా ‘ఎంగ చిన్న రాసా’ మూవీకి రీమేక్. తమిళంలో భాగ్యరాజ్.. రాధా హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించారు. తెలుగులో వెంకటేష్ , మీనా నటించారు. ఈ సినిమా హిందీలో అనిల్ కపూర్, మాధురి దీక్షిత్ హీరో, హీరోయిన్లుగా ‘బేటా’ పేరుతో రీమేక్ అయి బ్లాక్ బస్టర్ అయింది.
వెంకటేష్ ‘సుందరకాండ’ నుంచి మోహన్ బాబు ‘అదిరింది అల్లుడు’..
అటు వెంకటేష్ నటించిన ‘సుందరకాండ’ సినిమా కూడా తమిళంలో భాగ్యరాజా హీరోగా నటిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన ‘సుందర కాండన్’ మూవీకి రీమేక్. అటు వెంకీ నటించిన ‘ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటిట్లో ప్రియురాలు’ సినిమాకు కథను అందించారు. వీటితో పాటు ఇక నటించిన ‘వీట్ల విశేషంగా’ సినిమా తెలుగులో ‘గౌరమ్మ నీ మొగుడెవరమ్మా’ పేరుతో డబ్ చేశారు. హిందీలో అనిల్ కపూర్, నాగార్జున, శ్రీదేవి హీరో, హీరోయిన్లుగా ‘మిస్టర్ బేచారా’గా రీమేక్గా అయింది. ఇక తమిళంలో ఈయన‘ఇదు అమ్మా ఆలు’ సినిమాను తెలుగులో మోహన్ బాబు హీరోగా ఇవివి సత్యనారాయణ ‘అదిరింది అల్లుడు’ పేరుతో రీమేక్ చేయడం విశేషం. ఇక భాగ్యరాజ్ నటించిన ‘ముందాదనై ముడిచ్చు’ చిత్రం తెలుగులో ‘మూడు ముళ్లు’ పేరుతో జంధ్యాల దర్శకత్వంలో రీమేక్ అయింది. హిందీలో ఈ చిత్రాన్ని కే.రాఘవేంద్రరావు .. రాజేష్ ఖన్నా, శ్రీదేవి హీరో, హీరోయిన్లుగా ‘మాస్టర్జీ’ పేరుతో రీమేక్ చేశారు.
అందా 7 నాట్కల్(Andha 7 Naatkal)మూవీ తెలుగులో ‘రాధా కళ్యాణం’ పేరుతో హిందీలో ‘వో సాత్ దిన్’ పేరుతో రీమేక్ అయ్యాయి. ఇక తమిళంలో ఎమ్జీఆర్తో తెరకెక్కిన ‘అవసర పోలీస్ 100’ మూవీని హిందీలో సునీల్ శెట్టి హీరోగా ‘గోపీ కిషన్’ పేరుతో రీమేక్ అయింది. మొత్తంగా ఈయన చిత్రాలు తెలుగు, హిందీ, కన్నడలో రీమేక్ కావడం విశేషం. చిరంజీవితో డైరెక్ట్గా ఒక్క సినిమా చేయకపోయినా.. ఈయన సతీమణి పూర్ణిమా తెలుగులో ‘మంత్రిగారి వియ్యంకుడు’ సినిమాలో నటించిన విశేషం.
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