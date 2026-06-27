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చిరంజీవి సరసన హీరోయిన్‌గా నటించిన భాగ్యరాజ్ సతీమణి..

Chiranjeevi acted With Bhagyaraj Wife: దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమ మరో ఆణిముత్యాన్ని కోల్పోయింది. తన చిత్రాలతో దక్షిణాదితో పాటు ఉత్తరాది ప్రేక్షకులను అలరించిన దర్శక నటుడు భాగ్యరాజ్ కన్నుమూతతో ఓ శకం ముగిసిందనే చెప్పాలి. ఈయనకు తెలుగులో చిత్రాలతో విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. ఈయన భార్య పూర్ణిమా జయరాజ్ పలు చిత్రాల్లో నటించింది. తెలుగులో చిరంజీవి సరసన ఓ సినిమాలో యాక్ట్ చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 27, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:10 PM IST
చిరంజీవి సరసన హీరోయిన్‌గా నటించిన భాగ్యరాజ్ సతీమణి..
Image Credit: Chiranjeevi - Bhagyaraj (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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