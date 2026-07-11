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Bhagyashri Borse:స్టేజ్ పైన ఏడ్చేసిన భాగ్యశ్రీ.. నా చివరి సినిమా ఇక్కడే అంటూ ఎమోషనల్!

Bhagyashri Borse:అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా నటించిన ‘లెనిన్’ సినిమా భారీ విజయాన్ని అందుకోవడంతో చిత్రబృందం హైదరాబాద్‌లో సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే చేసిన ప్రసంగం అందరినీ భావోద్వేగానికి గురి చేసింది. తన సినీ ప్రయాణంలో ఎదుర్కొన్న కష్టాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆమె స్టేజ్‌పైనే కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 11, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:55 PM IST
Bhagyashri Borse:స్టేజ్ పైన ఏడ్చేసిన భాగ్యశ్రీ.. నా చివరి సినిమా ఇక్కడే అంటూ ఎమోషనల్!
Image Credit: Bhagyashri Borse(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Bhagyashri Borse:స్టేజ్ పైన ఏడ్చేసిన భాగ్యశ్రీ.. నా చివరి సినిమా ఇక్కడే అంటూ ఎమోషనల్!
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