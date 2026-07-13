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భాగ్యశ్రీ బోర్సే కెరీర్‌ను ఛేంజ్ చేసిన జూలై.. హిట్ కోసం ఈ భామలు వెయిటింగ్..

Heroins Waiting For Hits: 2026 ఈ భామలకు అగ్నిపరీక్ష అనే చెప్పాలి. ముందుగా ఈ పరీక్షలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే ‘లెనిన్’ సక్సెస్‌తో గట్టెక్కింది. ఈ సినిమా సక్సస్‌తో తనపై ఉన్న ఐరన్ లెగ్ అన్న ముద్రను చెరిపేసుకుంది. ఇక ఈ నెలలో కొంత మంది భామలు హిట్ కొట్టి మళ్లీ బ్యాక్ బౌన్స్ కావాలని చూస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 13, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:45 AM IST
భాగ్యశ్రీ బోర్సే కెరీర్‌ను ఛేంజ్ చేసిన జూలై.. హిట్ కోసం ఈ భామలు వెయిటింగ్..
Image Credit: Heroins Fate July (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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