July Month Heroins Waiting Fate: జూలై నెల భాగ్యశ్రీ బోర్సే లక్ను ఛేంజ్ చేసింది. గ్లామర్ తారగా ఈ తారకు మంచి అవకాశాలు వస్తోన్న సరైన సక్సెస్లు మాత్రం రావడం లేదు. అంతేకాదు భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటించిన సినిమాలన్ని పీరియాడిక్ మూవీస్ కావడం విశేషం. తాజాగా అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా నటించిన ‘లెనిన్’ మూవీ జూలై 10న విడుదలై మంచి టాక్ను సొంతం చేసుకుంది. ఈ మూవీ కూడా పీరియాడిక్ మూవీ కావడం విశేషం. ఈ సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్తో దూసుకుపోతుంది. అంతేకాదు ఈ సినిమా సక్సెస్ భాగ్యశ్రీకి మాత్రమే కాదు.. అఖిల్కు నిర్మాతగా నాగవంశీకి.. దర్శకుడి మురళీ కిషోర్కు మంచి కిక్ ఇచ్చింది. దీంతో ఒక్క దెబ్బకు నాలుగు పిట్టలు అన్నట్టుగా ఈ సినిమా సక్సెస్ వీళ్లందరికి ఊపిరి పోసింది.
‘ఓ సుకుమారి’ మూవీపై ఐశ్వర్య రాజేష్ ఆశలు..
ఇక జూలై 17న ఐశ్వర్య రాజేష్ నటించిన ‘ఓసుకుమారి’ విడుదల కానుంది. ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ సినిమా సక్సెస్ అయిన ఆ క్రెడిట్ మొత్తం అనిల్ రావిపూడి, వెంకటేష్ ఖాతాలోకి వెళ్లింది. ఈ భామకు హిట్ సినిమాలో నటించాననే సంతృప్తి మాత్రమే దక్కింది. ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ తర్వాత ఐశ్వర్యకు తెలుగులో ఎవరు పెద్దగా అవకాశాలు ఇచ్చిన పాపానా పోలేదు. కాబట్టి ‘ఓ సుకుమారి’ మూవీ సక్సెస్ అనేది ఐశ్వర్యకు అత్యంత కీలకం అని చెప్పాలి.
‘ది ఇండియా స్టోరీ’ మూవీపై కాజల్ ఆశలు..
జూలై 24న కాజల్ అగర్వాల్ నటిస్తూన్న ప్యాన్ ఇండియా మూవీ ‘ది ఇండియా స్టోరీ’ సినిమా విడుదల కాబోతుంది. పెళ్లి తర్వాత సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో
సోలో హిట్ కొట్టాలనే కసితో ఉంది. మరోవైపు బాలకృష్ణ, గోపిచంద్ మలినేని సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తోంది.
‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’ని నమ్ముకున్న శ్రీ గౌరీ ప్రియా...
‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’ తో జూలై 24న తెలుగమ్మాయి శ్రీ గౌరీప్రియ థియేటర్స్లోకి రాబోతుంది. మ్యాడ్ ఫ్రాంచైజీతో హిట్ అందుకున్నా అందులో నలుగురులో ఓ హీరోయిన్గా ఉండిపోయింది. ప్రస్తుతం సోలో సక్సెస్ ‘చెన్నై లవ్ స్టోరీ’తో కొట్టాలని చూస్తోంది. కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా నటించాడు. ఈ సినిమా తర్వాత ‘వీసా’ సినిమాలోనూ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది.
ఫరియా అబ్దుల్లా..
జాతి రత్నాలు తర్వాత మత్తు వదలరా 2తో ఓ మోస్తరు హిట్ అందుకున్న ఫరియాకు సాలిడ్ హిట్ మాత్రం దక్కడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఫరియా అబ్ధుల్లా కథానాయికగా నటించిన ‘సిగ్మా’ సినిమా జూలై 31న వస్తోంది. ఈ సినిమాను విజయ్ కుమార్ జాసన్ సంజయ్ తెరకెక్కించాడు. సందీప్ కిషన్ ఇందులో హీరోగా నటించాడు. మరి ఈ సినిమా సక్సెస్ హీరోయిన్గా ఫరియా అబ్దుల్లాతో పాటు సందీప్ కిషన్కు కూడా కీలకం అని చెప్పాలి.
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