/Bharathiraja Death: తమిళ సినీ దిగ్గజం భారతీరాజా కన్నుమూత

Bharathiraja Death:తమిళ సినీ పరిశ్రమలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు భారతీరాజా సోమవారం కన్నుమూశారు. వయోభారంతో ఏర్పడిన ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఆయన చెన్నైలోని తన నివాసంలో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన వయస్సు 84 సంవత్సరాలు.
భారతీరాజా మరణ వార్తతో తమిళ సినీ పరిశ్రమతో పాటు భారతీయ సినిమా అభిమానులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. దశాబ్దాల పాటు కొనసాగిన తన సినీ ప్రయాణంలో ఆయన ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాలను ప్రేక్షకులకు అందించారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ కథలను సహజంగా తెరపై చూపించి ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు.
భారతీరాజా సినీ ప్రయాణం
1977లో విడుదలైన 16 వయతినిలే సినిమాతో భారతీరాజా దర్శకుడిగా సంచలనం సృష్టించారు. ఆ తర్వాత కిజక్కే పోగుం రైల్, సిగప్పు రోజక్కల్, నిజల్గల్, అలైగల్ ఒయ్వతిల్లై, టిక్ టిక్ టిక్, ఒరు కైథియిన్ డైరీ, ముధల్ మరియాదై, కిజక్కు చీమయిలే వంటి ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలను తెరకెక్కించారు.
తమిళ సినీ చరిత్రలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన దర్శకులలో భారతీరాజా ఒకరిగా గుర్తింపు పొందారు. ఆయన సినిమాలు కథా బలం, భావోద్వేగాలు, గ్రామీణ నేపథ్యంతో ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.
అగ్ర హీరోలతో హిట్లు
భారతీరాజా తన కెరీర్లో తమిళ సినీ పరిశ్రమలోని అగ్రతారలైన రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్, శివాజీ గణేశన్ వంటి ప్రముఖులతో కలిసి పనిచేశారు. ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన అనేక చిత్రాలు ఇప్పటికీ క్లాసిక్లుగా గుర్తించబడుతున్నాయి.
రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ వంటి స్టార్ హీరోల కెరీర్లో కూడా భారతీరాజా సినిమాలు ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించాయి. కొత్త కథలు, కొత్త పాత్రలతో ప్రేక్షకులకు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త అనుభూతిని అందించారు.
నటుడిగానూ ప్రత్యేక గుర్తింపు
దర్శకుడిగానే కాకుండా నటుడిగానూ భారతీరాజా మంచి గుర్తింపు పొందారు. ఆయుధ ఎళుతు, పాండియనాడు, ఈశ్వరన్, తిరుచిత్రంబలం, మహారాజా వంటి చిత్రాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. 2020లో విడుదలైన మరియాదై ఆయన చివరిసారిగా దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం. ఇటీవల కూడా ఆయన నటుడిగా చురుకుగా కొనసాగారు. 2025లో విడుదలైన తుడరుం సినిమాలో ఆయన చివరిసారిగా తెరపై కనిపించారు.
భారతీరాజా మరణంతో భారతీయ సినిమా ఒక గొప్ప దర్శకుడిని కోల్పోయింది. ఆయన సినిమాలు, ఆయన సృష్టించిన పాత్రలు, కథలు భవిష్యత్ తరాలకు కూడా స్ఫూర్తిగా నిలిచిపోతాయి. ఆయన సినీ వారసత్వం ఎప్పటికీ చిరస్మరణీయంగానే ఉంటుంది.
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