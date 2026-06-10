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Bharathiraja Death: తమిళ సినీ దిగ్గజం భారతీరాజా కన్నుమూత

Bharathiraja Death:తమిళ సినీ పరిశ్రమలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చిన ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు భారతీరాజా 84 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు. గ్రామీణ కథలకు కొత్త గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన ఆయన, రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ వంటి స్టార్ హీరోలతో ఎన్నో క్లాసిక్ చిత్రాలను తెరకెక్కించి తమిళ సినీ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 10, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:21 AM IST
Bharathiraja Death: తమిళ సినీ దిగ్గజం భారతీరాజా కన్నుమూత
Image Credit: Bharathiraja(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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