Bhartha Mahasayulaku Vignyapthi OTT News: ZEE5లో రవితేజ ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్..

Bhartha Mahasayulaku Vignyapthi OTT News: కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో రవితేజ హీరోగా నటించిన సినిమా‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’. ఈ మూవీని ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ పతాకంపై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో రవితేజ సరసన ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి లీడ్ రోల్స్ పోషించారు. కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో కామెడీ, గుండెల్ని తాకే ఎమోషన్స్ను మిళితం చేసి ఈ కథను తెరపై కిషోర్ తిరుమల తెరపైకి తీసుకొచ్చిన విధానం అందరిని అలరించింది. సంక్రాంతి బరిలోకి దిగిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని సాధించింది. ఇక ఇప్పుడు ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్రీమియర్కు రెడీగా ఉంది. మార్చి 13 నుంచి ఈ మూవీ జీ5 తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. దాంతో పాటు ఇతర దక్షిణాది భాషలైన కన్నడ, తమిళం, మలయాళం భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.
అయితే ఎపుడో డిజిటల్ రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ సినిమా ఎట్టకేలకు డిజిటల్ రిలీజ్ కాబోతున్న నేపథ్యంలో మాస్ మహారాజా రవితేజ మాట్లాడుతూ.. ‘ఈ సినిమాలో హాస్యంతో నిండిన భావోద్వేగంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. కిషోర్ తిరుమల దీనిని వినోదాత్మకంగా, అందరికీ నచ్చే విధంగా తెరకెక్కించిన విధానం ఆకట్టుకుందన్నారు. దక్షిణాది ప్రాంతాల ప్రేక్షకులు దీనిని వారి స్వంత భాషలో ఎక్స్పీరియెన్స్ చేసేలా జీ5లోకి వస్తున్నందుకు నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాన్నారు.
ఆషికా రంగనాథ్ మాట్లాడుతూ... ‘నా పాత్రతో మహిళలు ఇట్టే కనెక్ట్ అయ్యారు. పలు రకాల షేడ్స్ ఉన్న నా పాత్రని అందరూ ఇష్టపడ్డ విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఇక ఇప్పుడు మా సినిమా డిజిటల్ రిలీజ్కు రెడీగా ఉంది. ఓటీటీలోనూ మా మూవీని అందరూ చూసి ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
డింపుల్ హయతి మాట్లాడుతూ .. ‘ఈ సినిమా వినోదాత్మకంగా ఉంటూనే ఎన్నో మంచి విషయాల్ని, సందేశాల్ని ఇస్తుతందని చెప్పారు. వినోదాత్మకంగా మానవ సంబంధాలను విలువను చెప్పిన చిత్రమని కొనియాడారు. ఇందులో ప్రతి పాత్రకు ఒక ఉద్దేశ్యం ఉంటుంది. ప్రతీ పాత్రకు ఆడియెన్స్ కనెక్ట్ అవుతారని చెప్పుకొచ్చారు. జీ5లో కూడా మా సినిమాని ఆడియెన్స్ ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
కుటుంబ సమేతంగా అందరూ కలిసి చూడదగ్గ ఈ ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ మార్చి 13న ZEE5లో తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.
ZEE5 గురించి...
జీ5 భారతదేశపు యంగస్ట్ దేశీయ ఓటీటీ ప్లాట్ఫార్మ్. మల్టీలింగ్వుల్ స్టోరీటెల్లర్గా అన్ని భాషలకు చెందిన సినిమాలకు ప్రసిద్ధి చెందిందన్నారు. గ్లోబల్ కంటెంట్ పవర్ హౌస్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ (జీఎల్) నుంచి శాఖగా మొదలైంది జీ5. అత్యద్భుతమైన వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫార్మ్ గా పేరు తెచ్చుకుంది. 3,500 సినిమాల లైబ్రరీ ఉన్న ప్లాట్ఫార్మ్ ఇది. 1,750 టీవీ షోలు, 700 ఒరిజినల్స్, 5 లక్షలకు పైగా ఆన్ డిమాండ్ కంటెంట్ ఈ సంస్థ సొంతం. 12 భాషల్లో హిందీ, ఇంగ్లిష్, బెంగాలీ, మలయాళం, తెలుగు, తమిళ్, మరాఠీ, ఒరియా, భోజ్పురి, గుజరాతీ, పంజాబీలో అందుబాటులో ఉందన్నారు. బెస్ట్ ఒరిజినల్స్, కిడ్స్ షోస్, ఎడ్టెక్, సినీ ప్లేస్, న్యూస్, లైవ్ టీవీ, హెల్త్, ఇంటర్నేషనల్ మూవీస్, టీవీ షోస్, మ్యూజిక్, లైఫ్స్టైల్ విభాగాల్లో ప్రేక్షకులను అలరించింది. ఇంత గొప్ప డీప్ టెక్ స్టాక్ నుంచి ఎదిగిన ప్లాట్పార్మ్ కావడంతో జీ5 12 భాషల్లో అత్యద్భుతమైన కంటెంట్ని ప్రేక్షకులకు అందించగలుగుతోంది. ఫేస్ బుక్, ఇన్ స్టాగ్రాం, లింక్డిన్, ఎక్స్ వంటి సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ ఫాంలలో జీ5ని అనుసరించండి.
Also Read: ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..
Also Read: రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.