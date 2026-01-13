Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi Review Movie Review and Rating: రవితేజ అంటే మాస్ మహారాజ్.. గత కొన్నేళ్లుగా ఆ తరహా సినిమాలతో అలరిస్తున్నాడు. గత కొన్నేళ్లుగా సక్సెస్ అతనితో దోబూచులాడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో కాస్త వెరైటీగా భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి అంటూ ఫ్యామిలీ మూవీతో సంక్రాంతి పండక్కి థియేటర్లలోకి వచ్చేశాడు. కిశోర్ తిరుమల దర్శకత్వం వహించగా.. ఆశికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి హీరోయిన్లుగా పని చేశారు. జీ స్టూడియోస్ సమర్పించగా.. SLV సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించారు. సునీల్, సత్య, వెన్నెల కిషోర్, సుధాకర్, మురళీధర్ గౌడ్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమాతో రవి తేజ సక్సెస్ అందుకున్నాడా..? లేదా..? రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ ఏంటంటే..?
రామ్ సత్యనారాయణ (రవితేజ) తన భార్య బాలామణి (డింపుల్ హయతి)తో కలిసి వైన్ కంపెనీ నిర్వహిస్తుంటాడు. తన కంపెనీలో అనార్కలీ అనే కొత్త వైన్ను తయారు చేస్తాడు. ఈ వైన్ను ప్రమోట్ చేసేందుకు స్పెయిన్లోని మానస శెట్టి (ఆశిక రంగనాథ్)కు చెందిన కంపెనీతో కొలాబరేషన్కి ప్రయత్నిస్తాడు. అయితే మానస పీఏ (సత్య) ఈ వైన్ను రిజెక్ట్ చేస్తాడు. తన వైన్ను ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశారనే విషయం తెలుసుకునేందుకు తన పీఏ లీల (వెన్నెల కిషోర్)తో కలిసి రామ్ స్పెయిన్కు వెళతాడు. అయితే అక్కడ అనుకోని పరిస్థితుల్లో మానస శెట్టితో రామ్ ఫిజికల్గా ఒక్కటవుతారు. డీల్ ఒకే అయ్యేలా చేసి.. పెళ్లి విషయం దాచి తిరిగి హైదరాబాద్కు వస్తాడు. అయితే కొద్దిరోజుల తరువాత వైన్ ఫెస్టివల్ కోసం మానస హైదరాబాద్కు వస్తుంది. అక్కడ రామ్ను చూసి పలకరిస్తుంది. తన భార్యకు తెలియకుండా మానసతో కలిసి తిరుగుతూ మ్యానేజ్ చేస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలోనే తనకు పెళ్లి అయిందన్న విషయం మానసకు చెప్తాడు.. ఆమె ఎలా రియాక్ట్ అయింది..? తన భర్తతో మనసకు ఉన్న రిలేషన్ తెలుసుకుని బాలామణి ఏం చేసింది..? ఇద్దరి మధ్య రామ్ ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాడు..? చివరికి ఈ భర్త ప్రయాణం ఎలా ముగిసిందనేది 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' సినిమా స్టోరీ..
విశ్లేషణ..
స్టోరీ లైన్ అందరికీ తెలిసిందే అయినా.. తెరపై చూపించడంలో డైరెక్టర్ కిషోర్ తిరుమల సక్సెస్ అయ్యాడు. రవితేజను మాస్ మహారాజ్ ట్యాగ్కు దూరంగా పూర్తిగా ఫ్యామిలీమెన్ కోణంలోనే చూపించాడు. భార్య-ప్రేయాసి మధ్య నలిగిపోయే శోభన్ బాబు, వెంకటేశ్ టైపు కథలు తెలుగులో వచ్చాయి. ఇప్పుడు రవితేజతో తీసిన భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి కూడా అదే తరహాలోనే సాగుతుంది. పండగ అడ్వాంటేజ్ వాడుకొని పూర్తి కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా ఈ సినిమాను రూపొందిచారు. ఇటు ఇల్లాలు.. అటు ప్రియురాలు మధ్య నలిగిపోయే ప్రియుడి పాత్రలో రవితేజ నటన పీక్స్ అని చెప్పాలి. ఈ సిచ్యూవేషన్స్లో వచ్చే నేచురల్ కామెడీ ఆడియన్స్ను తెగ నవ్విస్తుంది. సునీల్ కామెడీ ఎపిసోడ్స్కు ప్రేక్షకులు పడి పడి నవ్వుతారు. అదేవిధంగా రవితేజ, సునీల్, వెన్నెల కిషోర్ మధ్య కామెడీ సీన్స్ కూడా అదిరిపోయాయి. ఆరంభంలో, క్లైమాక్స్లో సత్య కామెడీ మరింత ప్లస్ అయింది.
ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా కామెడీ ట్రాక్లతో నవ్వులు పూయిస్తే.. సెకండాఫ్ నుంచి స్టోరీ సీరియస్ మోడ్లోకి టర్న్ అవుతుంది. ఈ కథలో ఓ విలన్ (తారక్ పొన్నప్ప) కూడా ఉన్నాడు. అదే ప్రియురాలు అన్న పాత్ర ఎంట్రీ. తన చెల్లిని మోసం చేసినవాడు ఎవడైనా తెలుసుకునే విషయంలో అతడు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే విధానం.. హీరో ఎక్కడ దొరికిపోతాడోనని టెన్షన్ క్రియేట్ చేయడంలో డైరెక్టర్ సక్సెస్ సాధించాడు. క్లైమాక్స్లో తన మార్క్తో ముగింపు పలికాడు.
ఎవరు ఎలా చేశారంటే..?
రామ్ సత్యనారాయణ పాత్రను రవితేజ అలవోకగా చేసుకుంటూ పోయాడు. రవితేజ ఆత్మ వచ్చి మాట్లాడే క్యారెక్టర్ కూడా సూపర్గా ఉంది. గతంలో చిరంజీవి అన్నయ్య తరహాలో ఈ పాత్ర ఉంటుంది ఆత్మరాముడు. రవితేజ-సునీల్ ట్రాక్ సూపర్గా వర్కవుట్ అయింది. ముఖ్యంగా ఫ్లాష్బ్యాక్లో కిరసనాయిల్ సుదర్శన్గా సునీల్ ఎపిసోడ్ నచ్చుతుంది. సెకండాఫ్లో జనరేటర్లో చక్కెర పోసే సీన్స్.. వైవా హర్ష సీన్స్ బాగా పేలాయి. ఇన్స్టా రీల్స్ను వాడుకుని కామెడీని బాగా జనరేట్ చేశారు. ఇక భీమ్స్ సినిమాకు మరో ఎసెట్గా నిలిచింది. సినిమాటోగ్రఫీ, నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
భర్తే లోకంగా.. భర్త అంటే ప్రాణంగా బతికే భార్య పాత్రలో డింపుల్ హయాతి చక్కగా జీవించింది. అంతేకాదు పాటలో మంచి గ్లామర్ను ఓలకబోసింది. ఆశికా రంగనాథ్ తెరపై చాలా అందంగా కనిపించింది. తన నటనతో మెప్పించింది. మరోసారి వెన్నెల కిషోర్ తన కామెడీతో నవ్వించాడు. వీళ్లలో సునీల్ పాత్ర పిల్లలతో తరహాలో నవ్విస్తుంది. పుష్ప విలన్ హీరో అన్న పాత్రలో బాగానే పర్ఫార్మ్ చేశాడు. సత్య, గెటప్ శీను, మురళీధర్ గౌడ్, వైవా హర్ష పాత్రలు కూడా బాగా నవ్వించాయి. పండక్కి పర్ఫెక్ట్ మూవీగా భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి చూసేవచ్చు.
పంచ్ లైన్: పండక్కి సరదాగా ఓసారి నవ్వుకోవచ్చు
ప్లస్ పాయింట్స్:
రవితేజ నటన
సినిమాలో హాస్యం
దర్శకుడు టేకింగ్
మైనస్ పాయింట్స్
రొటీన్ కథ
సెకండాఫ్లో కాస్త ల్యాగ్
రేటింగ్: 3/5
