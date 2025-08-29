English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Anjali Raghav Video: స్టేజీ మీద హీరోయిన్‌కు చేదు అనుభవం.!. వద్దంటున్న ప్రైవేటు పార్ట్ దగ్గర చెయ్యి పెట్టి మరీ.!. వీడియో వైరల్..

 Bhojpuri Actor Pawan Singh controversy:  భోజ్ పూరీ హీరో పవన్ సింగ్ రెచ్చిపోయాడు. హీరోయిన్ ను ఇష్టమున్నట్లు తాకుతూ పైశాచీకంగా ప్రవర్తించాడు. ఈ ఘటన చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురయ్యారు. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున దుమారం చెలరేగింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 29, 2025, 12:39 PM IST
  • భోజ్ పూరీ నటుడి పాడుపని..
  • సీరియస్ గా కామెంట్లు పెడుతున్న నెటిజన్లు..

Anjali Raghav Video: స్టేజీ మీద హీరోయిన్‌కు చేదు అనుభవం.!. వద్దంటున్న ప్రైవేటు పార్ట్ దగ్గర చెయ్యి పెట్టి మరీ.!. వీడియో వైరల్..

Pawan singh inappropriately touching actress Anjali raghav in public event Video: ఇటీవల కాలంలో ముఖ్యంగా సినిమా రంగంలో వేధింపులకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిపై స్టార్ హీరోయిన్ లు కూడా తమకు కల్గిన చేదు అనుభవాల్ని పబ్లిక్ గానే పంచుకున్నారు.

కొంతమంది దారుణాల్ని బైటపెడుతుంటే, మరికొంత మంది మాత్రం వీటిని వీటిపై పోరాటంకు కూడా దిగుతారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం సెలబ్రీటీలు కొంత మంది బెడ్ ను పంచుకుంటేనే, తమ కామ కోరికల్ని తీరిస్తేనే చాన్స్ లు ఇస్తామని చెప్పి తరచుగా అమ్మాయిల్ని, హీరోయిన్ లను  వేధిస్తుంటారు. ఇలాంటి ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తుండటంతో ఇటీవల సినిమా రంగం అంటేనే వేధింపులు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెడ్డపేరు మూటకట్టుకుంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం  భోజ్ పూరీ చేసిన పాడు పని నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Our Space (@ourspaceconnect)

తాజాగా..  ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని లక్నోలో ఒక సినిమా ఈవెంట్ జరిగింది. దీనిలో భోజ్ పూరీ హీరో పవన్ సింగ్ పాల్గొన్నాడు. ఆయన హీరోయిన్ అంజలీ రాఘవ్ ను అసభ్యంగా తాకుతూ నీచంగా ప్రవర్తించాడు. ఆమె వారిస్తున్న కూడా ఆమె పొట్టను తాకుతూ.. ఏదో అంటుకుందని చెబుతూ ఆమెను చాలా అసౌకర్యంకు గురిచేశాడు. పవన్ సింగ్ షాకింగ్ ప్రవర్తనతో అంజలీ సైతం తీవ్ర వేదనకు గురైంది.

కార్యక్రమంలో బైటపడకూడదని నవ్వుతూ కవర్ చేసిన కూడా ఆమె దీనిపై హీరోతో సీరియస్ గా మాట్లాడినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటన చూసిన వాళ్లంతా కూడా అక్కడ బిత్తరపోయారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

Read more: Video Viral: ఏం మనుషుల్రా మీరు.!. రోడ్డు దాడుతున్న అమ్మాయిల్ని అక్కడ కొడుతూ పైశాచీకం.. షాకింగ్ వీడియో..

దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మరీ పబ్లిక్ గా ఇంత నీచమా.. అంటూ పవన్ సింగ్ ను ఏకీపారేస్తున్నారు. వెంటనే అతనిపై కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bhojpuri Actor Pawan SinghPawan singh molested actressVideo ViralPawan singh Anjali Raghav Videopawan singh controversy

