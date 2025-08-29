Pawan singh inappropriately touching actress Anjali raghav in public event Video: ఇటీవల కాలంలో ముఖ్యంగా సినిమా రంగంలో వేధింపులకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిపై స్టార్ హీరోయిన్ లు కూడా తమకు కల్గిన చేదు అనుభవాల్ని పబ్లిక్ గానే పంచుకున్నారు.
కొంతమంది దారుణాల్ని బైటపెడుతుంటే, మరికొంత మంది మాత్రం వీటిని వీటిపై పోరాటంకు కూడా దిగుతారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం సెలబ్రీటీలు కొంత మంది బెడ్ ను పంచుకుంటేనే, తమ కామ కోరికల్ని తీరిస్తేనే చాన్స్ లు ఇస్తామని చెప్పి తరచుగా అమ్మాయిల్ని, హీరోయిన్ లను వేధిస్తుంటారు. ఇలాంటి ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తుండటంతో ఇటీవల సినిమా రంగం అంటేనే వేధింపులు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెడ్డపేరు మూటకట్టుకుంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం భోజ్ పూరీ చేసిన పాడు పని నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
తాజాగా.. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని లక్నోలో ఒక సినిమా ఈవెంట్ జరిగింది. దీనిలో భోజ్ పూరీ హీరో పవన్ సింగ్ పాల్గొన్నాడు. ఆయన హీరోయిన్ అంజలీ రాఘవ్ ను అసభ్యంగా తాకుతూ నీచంగా ప్రవర్తించాడు. ఆమె వారిస్తున్న కూడా ఆమె పొట్టను తాకుతూ.. ఏదో అంటుకుందని చెబుతూ ఆమెను చాలా అసౌకర్యంకు గురిచేశాడు. పవన్ సింగ్ షాకింగ్ ప్రవర్తనతో అంజలీ సైతం తీవ్ర వేదనకు గురైంది.
కార్యక్రమంలో బైటపడకూడదని నవ్వుతూ కవర్ చేసిన కూడా ఆమె దీనిపై హీరోతో సీరియస్ గా మాట్లాడినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటన చూసిన వాళ్లంతా కూడా అక్కడ బిత్తరపోయారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మరీ పబ్లిక్ గా ఇంత నీచమా.. అంటూ పవన్ సింగ్ ను ఏకీపారేస్తున్నారు. వెంటనే అతనిపై కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.