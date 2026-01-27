Bhumika chawla: పవన్ కళ్యాణ్ యువతకు ఒక రోల్ మోడల్.!. భూమిక ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Bhumika interesting comments on ap deputy cm Pawan kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ ఏపీ రాజకీయాల్లోనే కాకుండా దేశంలో చరిష్మా ఉన్న నేతల్లో ఒకరిగా మారిపోయారని చెప్పుకొవచ్చు. ప్రధాని మోదీ సైతం పవన్ కళ్యాణ్ ను తన సోదరుడు అంటూ పలు మార్లు ఆప్యాయంగా ఆలింగనం చేసుకున్నారు. రామయ్యకు హనుమ ఎలాగో.. ప్రధాని మోదీ కి పవన్ కళ్యాన్ అలాంటి వారని చాలా మంది చెబుతారు. మొత్తంగా ఒకవైపు రాజకీయాలతో పాటు సనాతన ధర్మంను కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో పవన్ ఎంతగానో కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు. అయితే.. తాజాగా.. పవన్ కళ్యాణ్ పై నటి భూమిక చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైలర్గా మారాయి. పవన్ కళ్యాణ్, నటి భూమిక కాంబోలో వచ్చిన ఖుషీ మూవీ ఏ రెంజ్ లో హిట్ సాధించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు.
ఇప్పటికి కూడా చాలా మంది ఖుషీలోని డైలాగ్ లను చెప్పుకుంటారు. పవన్, భూమి నటనను గుర్తు చేసుకుని ఫిదా అవుతారు. అప్పట్లో ఈ పెయిర్ ఇండస్ట్రీలోనే హాట్ టాపిక్గా మారింది.ఈ క్రమంలో తాజాగా.. నటి భూమిక తన కొత్త చిత్రం ‘యుఫోరియా’ ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ పొలిటికల్ జర్నీ అందరికి ఆదర్శమన్నారు. గతంలో ఆయనతో కలసి ఖుషీమూవీలో నటించడం తన లక్ అన్నారు. ఒకవైపు తనతో పాటు నటించిన నటుడు రాజకీయాల్లో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకొవడం చాలా సంతోషాన్నిఇచ్చిందన్నారు.
ఒక నటుడిగా ప్రయాణం మొదలుపెట్టి, ఎన్నో అవరోధాల్ని ఎదుర్కొని ఆయన పవర్ స్టార్ గా మారారన్నారు. ఆ తర్వాత అనూహ్యంగా రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి, అనేక అవరోధాల్ని ఎదుర్కొని, ఓటమిలను ధైర్యంతో జయించి చివరకు రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఎదిగిన తీరు ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచిందన్నారు.
ఇది ఆయన పడ్డ కష్టానికి, నిబద్ధతకు నిదర్శనమన్నారు. పవన్ కల్యాణ్కు భగవంతుడి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాట్లు చెప్పారు. ఆయన ప్రజలకు మరింత గొప్ప సేవ చేయాలని ఆకాంక్షిస్తున్నానని భూమిక తన అభిమానంను చాటుకున్నారు. ఇప్పటికి పవన్ తో ఖుషీ జర్నీని మర్చిపోలేనన్నారు.
