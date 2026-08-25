Toxic Ticket Prices: కేజీఎఫ్ సినిమాలతో పాన్ ఇండియా స్టార్గా ఎదిగిన కన్నడ నటుడు యశ్ నటించిన 'టాక్సిక్' సినిమా రేపు ఆగస్టు 26వ తేదీన థియేటర్లో విడుదల కానుంది. భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ యాక్షన్ చిత్రంపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో రూపొందించిన ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన గ్లింప్స్, ట్రైలర్కు భారీ స్పందన లభించింది. ఇక ఈ సినిమాకు సంబంధించి తెలుగు రాష్ట్రాలు భారీగా టికెట్లు రేట్లు పెంచేశాయి. తెలంగాణతోపాటు ఏపీ ప్రభుత్వాలు టాక్సిక్ సినిమాకు టికెట్ ధరలు పెంచుకునేందుకు అవకాశం కల్పించాయి. రెండు రాష్ట్రాల్లో టాక్సిక్ సినిమా టికెట్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణలో ధరలు ఎంత?
టాక్సిక్ సినిమా టికెట్ ధరల విషయమై ఎట్టకేలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. టాక్సిక్ సినిమా టికెట్ ధరల పెంపునకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సినిమా విడుదలైన మొదటి 10 రోజుల పాటు ధరలు పెంచుకునేందుకు ప్రభుత్వం అవకాశం ఇచ్చింది. దీనికి తోడు మరో అదనపు షో వేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అనుమతి ప్రకారం సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో టికెట్ ధరను రూ.50 మేర పెంచుకోవచ్చు. ఈ ధరలో జీఎస్టీ కూడా కలిపి ఉంటుంది. ఇక మల్టీప్లెక్స్లు, స్పెషల్ థియేటర్లలో రూ.100 వరకు అదనంగా వసూలు చేసుకోవడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. టికెట్ ధరలు ఆగస్టు 26 నుంచి సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ వరకు పెంచుకోవచ్చని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ఈ పది రోజులు రోజుకు ఐదు రెగ్యులర్ షోలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది.
నిర్మాతలకు మరో బాధ్యత
టికెట్ ధరలు పెంచడమే కాకుండా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్మాతలపై మరో అదనపు భారం మోపింది. సినీ పరిశ్రమలో పనిచేసే ఉద్యోగులు, కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీకి రూ.కోటి విరాళంగా ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. అంతేకాకుండా సినిమా థియేటర్లలో మాదకద్రవ్యాలు, సైబర్ క్రైమ్తో కలిగే నష్టాలపై అవగాహన కల్పించే ప్రకటనలు ప్రదర్శించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం సూచించింది.
ఏపీలో ఎంత అంటే?
యశ్ టాక్సిక్ సినిమాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా టికెట్ ధరలు పెంచుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. యశ్ టాక్సిక్ సినిమా టికెట్ రేట్లు పెంచుతూ ఏపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. విడుదల రోజు ఉదయం 6 గంటల షోకు అనుమతి ఇవ్వడంతోపాటు టికెట్ ధరను రూ.600గా నిర్ణయించింది. ఇక సినిమా టికెట్ను సింగిల్ స్క్రీన్లలో రూ.50 (జీఎస్టీ కలిపి).. మల్టీప్లెక్స్లలో రూ.100 (జీఎస్టీ కలిపి) పెంచుకునేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ పెంచిన ధరలు పది రోజులపాటు అమల్లో ఉంటాయని ఏపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.