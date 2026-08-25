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Yash Toxic Movie: యశ్‌కు భారీ బూస్ట్‌.. బూతు సినిమాకు భారీగా రేట్లు పెంచిన తెలంగాణ, ఏపీ ప్రభుత్వాలు

Yash Toxic Ticket Prices In Telangana And AP: కన్నడ స్టార్ నటుడు యశ్ నటించిన టాక్సిక్ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ పాన్‌ ఇండియా సినిమా కోసం తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుండగా.. దానికి తెలంగాణ, ఏపీ ప్రభుత్వాలు పూర్తి మద్దతుగా నిలిచాయి. టాక్సిక్‌ సినిమాకు ఎంతెంత ధరలు పెంచారో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 25, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:21 PM IST
Yash Toxic Movie: యశ్‌కు భారీ బూస్ట్‌.. బూతు సినిమాకు భారీగా రేట్లు పెంచిన తెలంగాణ, ఏపీ ప్రభుత్వాలు
Image Credit: Yash Toxic Movie Prices In Telugu States

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Yash Toxic Movie: యశ్‌కు భారీ బూస్ట్‌.. బూతు సినిమాకు భారీగా రేట్లు పెంచిన తెలంగాణ, ఏపీ ప్రభుత్వాలు
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