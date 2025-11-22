English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Big boss Season 9 Tanuja Video: పిచ్చిపిచ్చిగా మాట్లాడితే తాటతీస్తా.!. బిగ్ బాస్ దత్తపుత్రికకు దివ్య మాస్‌ వార్నింగ్.. వీడియో..

Big boss Season 9 Tanuja Video: పిచ్చిపిచ్చిగా మాట్లాడితే తాటతీస్తా.!. బిగ్ బాస్ దత్తపుత్రికకు దివ్య మాస్‌ వార్నింగ్.. వీడియో..

Divya Vs Tanuja fighting video: నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడితే తాట తీస్తానంటూ తనూజకు దివ్య మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం బిగ్ బాస్  తెలుగు సీజన్ లో వీళ్లరచ్చ నెట్టింట హట్ టాపిక్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 22, 2025, 12:40 PM IST
  • బిగ్ బాస్ హౌస్ లో హీటెక్కిన రచ్చ..
  • దివ్య వర్సెస్ తనూజల మాటల యుద్దం..

Trending Photos

Gold -Silver Price Today: రూ. 8000తక్కువకే తులం బంగారం.. నవంబర్ 21వ తేదీ శుక్రవారం ఏపీ, తెలంగాణలో పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
Gold Rate Today
Gold -Silver Price Today: రూ. 8000తక్కువకే తులం బంగారం.. నవంబర్ 21వ తేదీ శుక్రవారం ఏపీ, తెలంగాణలో పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Private Video: సోషల్ మీడియా స్టార్ ప్రైవేట్ వీడియో లీక్.. తెగ వైరల్ అవుతున్న 16 నిమిషాల MMS..
6
Sofik Ansari
Private Video: సోషల్ మీడియా స్టార్ ప్రైవేట్ వీడియో లీక్.. తెగ వైరల్ అవుతున్న 16 నిమిషాల MMS..
Varanasi Movie Cast Salary: వారణాసి సినిమా కోసం మహేష్ బాబు, రాజమౌళి సహా నటీనటుల పారితోషికం ఎంతో తెలుసా..!
7
Varanasi Movie Cast Salary
Varanasi Movie Cast Salary: వారణాసి సినిమా కోసం మహేష్ బాబు, రాజమౌళి సహా నటీనటుల పారితోషికం ఎంతో తెలుసా..!
Golden Orb: సముద్రపు అడుగున వెల కట్టలేనంత బంగారం..శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్న అతిపెద్ద బంగారు గోళం?
7
Golden Orb
Golden Orb: సముద్రపు అడుగున వెల కట్టలేనంత బంగారం..శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్న అతిపెద్ద బంగారు గోళం?
Big boss Season 9 Tanuja Video: పిచ్చిపిచ్చిగా మాట్లాడితే తాటతీస్తా.!. బిగ్ బాస్ దత్తపుత్రికకు దివ్య మాస్‌ వార్నింగ్.. వీడియో..

Big boss 9 telugu season fighting between Tanuja and divya: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 మరికొన్ని రోజుల్లో ఫినాలే ఎపిసోడ్ ను గ్రాండ్ గా జరుపుకొనుంది. అయితే ప్రస్తుతం  బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 కంటెస్టెండ్ ల మధ్య గొడవలకు చెందిన వీడియోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నారు. గతంలో దివ్వెల మాధురీ, పచ్చళ్ల పాప లు ఎలిమినెట్ కాకముందు హౌస్ లో ఒక రేంజ్ లో రచ్చలు నడుస్తుండేవి. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి హౌస్ ఒక్కసారిగా హీటెక్కింది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raj (@freakyraj4u)

ఇటీవల హౌస్ లో భరణి తనూజ కాల్లకు సపర్యలు చేశాడు. అయితే.. భరణి మీద మనసు పారేసుకున్న దివ్యకు ఇది అంతగా నచ్చదు. భరణి సపర్యలు చేస్తుంటేముఖం మాడ్చుకుంటుంది. ఆ తర్వాత.. శుక్రవారం టెలికాస్ట్ అయిన 75 వ ఎపిసోడ్ లో దివ్య వర్సెస్ తనూజల మధ్య వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. వీరి మధ్య మాటల యుద్దం కాస్త,కొట్టుకొవడం వరకు కూడా వెళ్లిందని చెప్పుకొవచ్చు.

టాస్క్‌లో భాగంగా ప్రస్తుతం కెప్టెన్‌గా ఉన్న తనూజను తప్పించాలని దివ్య సూచించింది. తనను దివ్య పర్సనల్ గా టార్గెట్ చేస్తుందని తనూజ కౌంటర్ ఇచ్చింది. దీంతో ఇమ్మాన్యుయేల్ కు మంచి కెప్టెన్ గా చాన్స వస్తుందని దివ్య అనుకుంటుందని తనూజ ఫైర్ అయ్యింది. దీనికి దివ్య నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడితే చూస్తు ఊరుకొనని మండిపడింది.

Read more: Shiva Jyothi: పెద్ద వివాదంలో యాంకర్ శివజ్యోతి.. ఏకంగా తిరుమల ప్రసాదంపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. భగ్గుమన్న హిందూ సంఘాలు..

మరోవైపు నువ్వు బైటకు పో.. అని తనూజ అనడంతో దివ్య ఇంకా రెచ్చిపోయింది. డీమోన్  పవన్ ఆపిన కూడా ఆగకుండా బిగ్ బాస్ దత్త పుత్రిక అయిన తనూజను ఒక రేంజ్ లో ఏకీపారేసింది.  మరోవైపు కళ్యాణ్ మాత్రం తనూజను దివ్య ఏకీపారేస్తుంటే.. నోట మాటలేక పిసుక్కుంటూ పక్క నుంచి వీరిని చూస్తు ఉండిపోయాడు. మొత్తంగా హౌస్ లో వీరిగొడవలతో హిట్ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Big boss Telugu Season 9Big Boss TeluguBig boss 9NagarjunaTollywood

Trending News