Big boss Season 9 Tanuja Video: పిచ్చిపిచ్చిగా మాట్లాడితే తాటతీస్తా.!. బిగ్ బాస్ దత్తపుత్రికకు దివ్య మాస్‌ వార్నింగ్.. వీడియో..

Big boss 9 telugu season fighting between Tanuja and divya: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 మరికొన్ని రోజుల్లో ఫినాలే ఎపిసోడ్ ను గ్రాండ్ గా జరుపుకొనుంది. అయితే ప్రస్తుతం బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 కంటెస్టెండ్ ల మధ్య గొడవలకు చెందిన వీడియోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నారు. గతంలో దివ్వెల మాధురీ, పచ్చళ్ల పాప లు ఎలిమినెట్ కాకముందు హౌస్ లో ఒక రేంజ్ లో రచ్చలు నడుస్తుండేవి. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి హౌస్ ఒక్కసారిగా హీటెక్కింది.
ఇటీవల హౌస్ లో భరణి తనూజ కాల్లకు సపర్యలు చేశాడు. అయితే.. భరణి మీద మనసు పారేసుకున్న దివ్యకు ఇది అంతగా నచ్చదు. భరణి సపర్యలు చేస్తుంటేముఖం మాడ్చుకుంటుంది. ఆ తర్వాత.. శుక్రవారం టెలికాస్ట్ అయిన 75 వ ఎపిసోడ్ లో దివ్య వర్సెస్ తనూజల మధ్య వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. వీరి మధ్య మాటల యుద్దం కాస్త,కొట్టుకొవడం వరకు కూడా వెళ్లిందని చెప్పుకొవచ్చు.
టాస్క్లో భాగంగా ప్రస్తుతం కెప్టెన్గా ఉన్న తనూజను తప్పించాలని దివ్య సూచించింది. తనను దివ్య పర్సనల్ గా టార్గెట్ చేస్తుందని తనూజ కౌంటర్ ఇచ్చింది. దీంతో ఇమ్మాన్యుయేల్ కు మంచి కెప్టెన్ గా చాన్స వస్తుందని దివ్య అనుకుంటుందని తనూజ ఫైర్ అయ్యింది. దీనికి దివ్య నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడితే చూస్తు ఊరుకొనని మండిపడింది.
Read more: Shiva Jyothi: పెద్ద వివాదంలో యాంకర్ శివజ్యోతి.. ఏకంగా తిరుమల ప్రసాదంపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. భగ్గుమన్న హిందూ సంఘాలు..
మరోవైపు నువ్వు బైటకు పో.. అని తనూజ అనడంతో దివ్య ఇంకా రెచ్చిపోయింది. డీమోన్ పవన్ ఆపిన కూడా ఆగకుండా బిగ్ బాస్ దత్త పుత్రిక అయిన తనూజను ఒక రేంజ్ లో ఏకీపారేసింది. మరోవైపు కళ్యాణ్ మాత్రం తనూజను దివ్య ఏకీపారేస్తుంటే.. నోట మాటలేక పిసుక్కుంటూ పక్క నుంచి వీరిని చూస్తు ఉండిపోయాడు. మొత్తంగా హౌస్ లో వీరిగొడవలతో హిట్ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.