  • Telugu News
  • వినోదం
  • Big boss Telugu Season 9: బిగ్ బాస్ దత్తపుత్రిక తనూజకు ఝలక్ ఇచ్చిన నాగార్జున.. దివ్య ఎలిమినేషన్‌లో కీలక మలుపు..

Big boss divya Elimation cancels: హోస్ట్ నాగార్జున దివ్యకు, సంజనలకు ఓటింగ్  తక్కువగా రావడంతో ఫైనల్ ఎలిమినేషన్ లో వీరిద్దరిలో ఎవరు బైటకు వెళ్తారనే దానిపై ఆసక్తికరంగా రచ్చ నడిచింది. మొత్తంగా  అందరు తనూజతో గొడవ కారణంగా దివ్యను ఎలిమినేట్ చేస్తున్నారని  ప్రచారం జరిగింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 24, 2025, 10:23 AM IST
  • దివ్య ఎలిమినేషన్ క్యాన్సిల్..
  • తనూజ ఫ్యాన్స్ కు బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన నాగార్జున..

Big boss Telugu Season 9 Nagarjuna big shock to Tanuja gowda: నాగార్జున హోస్ట్ గా ప్రసారం అవుతున్న బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ఫినాలే వైపుకు దూసుకునిపోతుంది.ఈ క్రమంలో కంటెస్టెండ్ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఇటీవల తనూజ వర్సెస్ దివ్యల మధ్య వాగ్వాదం కొట్టుకొవడం వరకు వెళ్లింది. ఇద్దరు కూడా మధ్యలో భరణిని పిలిచి పంచాయతీ తీర్చమంటూ ఆయను ఇరుకున పెట్టారు. అయితే సండే ఎలిమినేషన్ కుముందు విడుదలైన ప్రొమోలో తనూజ ను, దివ్య మధ్య జరిగిన గొడవలను నాగార్జున స్పెషల్గా ఫోకస్ చేశారు.

ముఖ్యంగా వీరిద్దరు ఒకరిపై మరోకరు నోరు జారీన మాటలపై నాగార్జున కొంచెం అసహం వ్యక్తం చేశారు. తనూజను ఒకవైపు సపోర్ట్ చేస్తునే మెల్లగా రాడ్ దింపారు. మరోవైపు నోరు జారీతే గేమ్ జారీనట్లే అంటూ ప్రొమోలో మాట్లాడిన వీడియో బిగ్ బాస్ టీమ్ విడుదల చేశారు. దీంతో దీన్ని చూసిన బిగ్ బాస్ అభిమానులు దివ్యను ఎలిమినేట్ అయ్యిందని ఫిక్స్ అయిపోయారు.

తనూజకు ఒక్కమాట అన్న .. బిగ్ బాస్ ఓర్చుకొలేడని అందుకే దివ్యను టార్గెట్ చేసి మరీబైటకు పంపారని ప్రచారం జరిగింది. అయితే.. ఆదివారం జరిగిన ఎలిమినేషన్లో అందరు అనుకున్న దానికి , సోషల్ మీడియాలో జరిగిన ప్రచారంకు నాగార్జున బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చారు.

 సండే ఎపిసోడ్‌లో మొదటగా హౌస్‌మేట్స్ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు బిగ్ బాస్ డయాస్‌పైకి వచ్చారు. రీతూ చౌదరికి సపోర్ట్‌గా మాజీ కంటెస్టెంట్ అఖిల్ సార్థక్, ఆమె అన్నయ్య హాజరయ్యారు. అదే విధంగా టాప్ 5గా రీతూ, తనూజ, కళ్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, పవన్ నిలుస్తారని తన అంచనాలు వెల్లడించాడు.

అనంత‌రం పవన్ తండ్రి, అతడి స్నేహితుడు డయాస్‌పైకి వచ్చి వచ్చారు. మరోవైపు తనూజకు సపోర్ట్‌గా బుల్లితెర నటి హరిత ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇద్దరూ కలిసి నటించిన ముద్దమందారం సీరియల్ జ్ఞాపకాలు గుర్తు తెచ్చుకుని తనూజ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ ఆమెకు దైర్యం ఇచ్చారు. ఎలిమినేషన్ రౌండ్‌లో కళ్యాణ్, సంజన, భరణి, దివ్య నామినేట్ అయ్యారు. వీరిలో కళ్యాణ్, భరణి ముందుగా సేవ్ అయ్యారు.

చివరికి సంజన, దివ్య మాత్రమే మిగిలి ఉండ‌గా, వారిని గార్డెన్ ఏరియాలోకి పంపించారు. అనూహ్యంగా దివ్యకు ఓటింగ్ తక్కువ రావడంతో ఎమిలిమినేట్ అయ్యిందని ప్రకటించారు. దీంతో దివ్య కూడా యాక్స్ ప్ట్ చేసింది. ఇంతలో అందరికి నాగార్జు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇస్తు.. ఇమ్మాన్ముయేల్ కు పవర్ అస్త్ర గురించి చెప్పారు.

Read more: Big boss Season 9 Tanuja Video: పిచ్చిపిచ్చిగా మాట్లాడితే తాటతీస్తా.!. బిగ్ బాస్ దత్తపుత్రికకు దివ్య మాస్‌ వార్నింగ్.. వీడియో..

ఇది ఉపయోగిస్తు ఎలిమినేషన్ ను పూర్తిగా రద్దవుతుందని చెప్పాడు.  దీంతో ఇమ్మాన్యుయేల్ వెంటనే పవర్ అస్త్ర వినియోగిస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు. దీంతో నాగార్జున ఈ వారం ఎలిమినేషన్ రద్దయిందని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో దివ్య ఎలిమినేషన్ నుంచి ఈవారంతప్పించుకున్నట్లు అయ్యింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Big boss Telugu Season 9Big Boss TeluguDivya EliminationTanuja gowdaBigg Boss 9

