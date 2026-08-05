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అయ్యో రామా..! ఆదిపురుష్‌లోని బ్లండర్ మిస్టేకే.. రామాయణ సినిమాలో..

Ramayana Blunder Mistake: ‘రామాయణం’ కావ్యంపై ఇప్పటికే పలు చిత్రాలు తెరకెక్కాయి. త్వరలో ‘రామాయణ’ పేరుతో భారీ పౌరాణిక చిత్రం రాబోతుంది. ఈ  సినిమాలో కూడా ‘ఆదిపురుష్’ సినిమాలో మాదిరే కొన్ని మిస్టేక్స్ కనిపించినట్టు కొంత మంది సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్టులు పెడుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 05, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:35 AM IST
అయ్యో రామా..! ఆదిపురుష్‌లోని బ్లండర్ మిస్టేకే.. రామాయణ సినిమాలో..
Image Credit: Ramayana Vs Adipurush (File/Photos)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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అయ్యో రామా..! ఆదిపురుష్‌లోని బ్లండర్ మిస్టేకే.. రామాయణ సినిమాలో..
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