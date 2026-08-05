Ramayana Vs Adipurush: తెలుగు తెరపైనే కాకుండా అనేక భాషల్లో రామాయణం కావ్యంపై ఎన్నో చిత్రాలు వచ్చాయి. అందులో ఒకటి రెండు మినహాయించి అన్ని చిత్రాలు ప్రేక్షకాదరణ పొందాయి. ఇక మూడేళ్ల క్రితం ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ‘ఆదిపురుష్’ సినిమా విడుదలై విమర్శల పాలైంది. ఈ సినిమాను దర్శకుడు ఓం రౌత్ ఏదో అవెంజర్స్ తరహాలో ఇష్టమొచ్చినట్టు రామాయణాన్ని వక్రీకరించి మరి తెరకెక్కించాడు. రాముడి చూస్తుండగానే రావణాసురుడు సీతమ్మను అపహరించినట్టు తప్పుగా చూపెట్టాడు. రాముడి లేని సమయంలోనే కాచుకొని మరి రావణాసురుడు దొంగచాటుగా సీతమ్మను అపహరించుకుని వెళ్లాడు. అంతేకాదు తెలుగులో ఇప్పటి వరకు వచ్చిన అన్ని చిత్రాల్లో రాముడంటే నీల మేఘ శ్యాముడు కానీ.. ఆదిపురుష్లో రాముడిని నీల మేఘశ్యాముడిగా చూపించలేదు. పైగా మీసాల రాముడిని పెట్టారు. మన తెలుగు సినిమాల్లో కూడా ఎక్కడా రాముడికి మీసాలున్నట్టు చూపించలేదు.
ఇక నమిత్ మల్హోత్రా నిర్మాణంలో నితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ‘రామాయణం’ చిత్రాన్ని రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. అందులో బాలకాండ నుంచి అయోధ్య కాండ వరకు మొదటి భాగం.. కిష్కింధ కాండ నుంచి యుద్ధ కాండ వరకు రెండో భాగంగా రాబోతుంది. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ నటుడు రణ్బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడి పాత్రలో కనువిందు చేయనున్నారు. అయితే ఇందులో కూడా ఆదిపురుష్ మాదిరి శ్రీరాముడిని నీల మేఘశ్యాముడిగా చూపించడం లేదు. మరి తెలుగు ప్రేక్షకులు దీన్ని పెద్ద బ్లండర్ మిస్టేక్గా చెప్పుకుంటున్నారు.
దూరదర్శన్లో రామాయణం సీరియల్..
అయితే గతంలో రామాయణంపై దూరదర్శన్లో వచ్చిన సీరియల్లో కూడా ఎక్కడా రాముడిని నీల మేఘశ్యాముడిగా చూపించలేదు. మాములుగానే చూపించారు. అది పెద్ద బ్లండర్ అని చెప్పలేము. ఇక దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలోనే రాముడంటే నీల మేఘశ్యాముడిగానే చూపిస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమాను ఒకే భాగంలో చూపిస్తే సరిపోతుంది కదా.
రెండు భాగాలుగా రామాయణ..
రెండు పార్టులు ఎందుకు అని ప్రేక్షకుల మదిలో తొలిచే ప్రశ్న. రామాయణం అనేది మనకు తెలిసిన కథ. దాన్ని ఎంత బాగా తెరపై చూపించారు. దాన్ని ప్రేక్షకులు ఎంత వరకు రిసీవ్ చేసుకున్నారనే దానిపై ఈ సినిమా ఫలితం ఆధారపడి ఉంది. ఈ సినిమాను భారీ హంగులతో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్ చూస్తే అది తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా రావణాసురుడిగా యశ్ ఆహార్యం పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది. తొలిసారి విలన్ పాత్రలో వెండితెరపై ఎలా ఉండబోతున్నాడనేది ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. ఇక సీతమ్మగా సాయి పల్లవి ఆహార్యంపై ట్రోల్స్ మొదలయ్యాయి. పెద్దగా సెట్ కాలేదనే భావన ఎక్కువ మందిలో వ్యక్తం అవుతుంది. ఏది ఏమైనా ఈ దీపావళికి విడుదల కానున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందో చూడాలి మరి. ఫస్ట్ పార్ట్లో హనుమంతుడిని చూపెట్టలేదు. అయితే రామాయణంలో హనుమ పాత్ర కిష్కింధ కాండలో ప్రవేశిస్తుంది. కాబట్టి మొదటి పార్టులో హనుమా క్యారెక్టర్ లేదనే చెప్పాలి. 2027 దీపావళి కానుకగా రామాయణ పార్ట్ 2 రిలీజ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. అందులో ఎక్కువగా హనుమంతుడికి సంబంధించిన సన్నివేశాలు ఉండనున్నాయి. ఇక ‘రామాయణ’ రెండు పార్టులు కలిపి దాదాపు రూ. 3500 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిస్తున్నారు.
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