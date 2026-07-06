Big Relief To Allu Arjun: పుష్ప 2 మూవీ ప్రీమియర్స్ సందర్బంగా జరిగిన తొక్కిసలాటలో ఈ సినిమాలో కథానాయకుడిగా నటించిన అల్లు అర్జున్కు నాంపల్లి క్రిమినల్ కోర్టు పెద్ద ఊరటనిచ్చింది. ఈ కేసులో 11వ నిందితుడిగా ఉన్న అల్లు అర్జున్ వర్చువల్గా హాజరు కావొచ్చంటూ జడ్జి కాస్త ఊరట నిచ్చారు. తను నిత్యం సినిమాలతో బిజీగా ఉండటం మూలాన ఈ కేసుకు సంబంధించి కోర్టుకు వర్చువల్గా హాజరవుతానంటూ కోర్టుకు ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేశారు. అంతేకాదు తాను కోర్టు హాజరు అయితే.. సెక్యురిటీ సహా ఇతరుకు అసౌర్యం కలిగే అవకాశాలున్నాయని తెలిపారు. బన్ని రిక్వెస్ట్ను పరిశీలించిన న్యాయస్థానం ఈ కేసులో వర్చువల్గా హాజరయ్యేందకు అనుమతులు ఇచ్చింది.
ఈ నెల 29కి వాయిదా..
ఈ సందర్బంగా ఈ కేసును ఈ నెల 29కి వాయిదా వేసింది. కోర్టు అల్లు అర్జున్ను వర్చువల్గా హాజరు కావొచ్చంటూ ఇచ్చిన తీర్పు నేపథ్యంలో నెటిజన్స్ విభిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. మన దేశంలో డబ్బులున్న సెలబ్రిటీలకు ఓ న్యాయం.. సామాన్యులకు మరో న్యాయం అన్నట్టుగా ఉందనే కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అదే మాములు వ్యక్తి ఈయితే కోర్టు వర్చువల్గా హాజరయ్యేందుకు అనుమతులు ఇస్తుందా అనే కోణంలో ఎవరికి వారు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు చేస్తున్నారు. ఈ కేసులో ఏ11గా ఉన్న ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తో పాటు నిందితులంతా వ్యక్తిగతంగా హాజరుకావాలని గతంలో కోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. తాజాగా కోర్టు తీర్పు వెలువరించడంతో బన్ని ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు.
పుష్ప2 తొక్కిసలాటలో 23 మంది నిందితులు..
గత విచారణకు వర్చువల్ గా హాజరైన అల్లు అర్జున్.. ఈ రోజు వర్చువల్గా విచారణకు హాజరయ్యాడు. ప్రస్తుతం సినిమా షూటింగులో ఆయన ముంబైలో ఉండటంతో.. కోర్టు విచారణకు వర్చువల్ హాజరయ్యాడు. కేసుకు సంబంధించిన కమిటల్ బాండ్ ప్రక్రియ కోసం ఈ కేసులో ఉన్న మొత్తం 23 మంది నిందితులు కచ్చితంగా హాజరు కావాలని కోర్టు గతంలోనే స్పష్టం చేసింది.
‘రాకా’తో అల్లు అర్జున్ రాక..
అల్లు అర్జున్ విషయానికొస్తే.. పుష్ప 2 తర్వాత తమిళ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో ‘రాకా’ అనే సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమా చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ దశలో ఉంది. ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే యేడాది విడుదల కానుంది. మరోవైపు మరో తమిళ అగ్ర దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో మరో సినిమాకు కమిటయ్యాడు. ఈ సినిమా వచ్చే యేడాది సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది.
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