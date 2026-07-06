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పుష్ప 2 తొక్కిసలాట కేసులో అల్లు అర్జున్‌కు బిగ్ రిలీఫ్..

Allu Arjun Big Relief: 2024 డిసెంబర్ 3వ తేదిన  సంధ్య థియేటర్ వద్ద జరిగిన పుష్ప-2 తొక్కిసలాట కేసులో ఈ రోజు  నాంపల్లి కోర్టులో కీలక విచారణ జరిపింది. గతంలో షూటింగ్స్ కారణంగా వర్చువల్‌గా కోర్టుకు హాజరయ్యారు అల్లు అర్జున్. తాజాగా మరోసారి వర్చువల్‌గా కోర్టు ప్రొసీడింగ్స్‌కు హాజరు కావొచ్చంటూ బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 06, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:46 PM IST
పుష్ప 2 తొక్కిసలాట కేసులో అల్లు అర్జున్‌కు బిగ్ రిలీఫ్..
Image Credit: Allu Arjun Pushpa 2 Case (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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పుష్ప 2 తొక్కిసలాట కేసులో అల్లు అర్జున్‌కు బిగ్ రిలీఫ్..
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