English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Prabhas Marriage: ప్రభాస్ పెళ్లిపై బిగ్‌ అప్‌డేట్‌.. హీరో పెద్దమ్మ శ్యామలాదేవి కీలక ప్రకటన

Prabhas Marriage Big Update His Peddamma Shyamala Devi Key Statement On Her Son Wedding: పాన్‌ వరల్డ్‌ హీరో ప్రభాస్‌ వివాహంపై అతడి పెద్దమ్మ శ్యామలా దేవి కీలక అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు. మోస్ట్‌ ఎలిజిబుల్‌ బ్యాచిలర్‌గా కొనసాగుతున్న తన కొడుకు వివాహం ఎప్పుడనేది ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా వధువు ఎవరో అంశాన్ని కూడా ప్రస్తావించారు. ఏం చెప్పారో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 11, 2025, 06:40 PM IST

Trending Photos

Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;డబుల్&#039; జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
7
Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'డబుల్' జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం కలిసే వచ్చే రాశి ఇదే..!
5
today Horoscope
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం కలిసే వచ్చే రాశి ఇదే..!
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
Prabhas Marriage: ప్రభాస్ పెళ్లిపై బిగ్‌ అప్‌డేట్‌.. హీరో పెద్దమ్మ శ్యామలాదేవి కీలక ప్రకటన

Prabhas Marriage Update: అమ్మాయిలు పడిచచ్చే పాన్‌ వరల్డ్‌ హీరో ప్రభాస్‌కు నాలుగు పదుల వయసు దాటి ఐదేళ్లవుతున్నా ఇంకా వివాహం కాలేదు. అతడి వివాహంపై పది సంవత్సరాలుగా చర్చ జరుగుతూనే ఉంది. కానీ అతడికి మాత్రం పెళ్లి అవడం లేదు. నెటిజన్లు.. ఇండస్ట్రీ ఆసక్తికరంగా చర్చ చేస్తుండా ప్రభాస్‌ పెద్దమ్మ శ్యామలా దేవి కీలక అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారు. ప్రభాస్‌ పెళ్లి ఉంటుందని ప్రకటించారు. ప్రభాస్‌ పెళ్లి ఎప్పుడు? అమ్మాయి ఎవరు? అనే అంశంపై ఆమె కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Also Read: Tubata Restaurant: ఢిల్లీలో రెస్టారెంట్ నిర్వాకం.. సంప్రదాయ వస్త్రాలు ధరించారని నో ఫుడ్

ప్రభాస్‌ పెద్దమ్మ శ్యామలా దేవి కొన్ని రోజులుగా తరచూ ఆలయాలను సందర్శిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది జూలై 7వ తేదీన కాకినాడ జిల్లాలోని తలుపులమ్మ లోవ ఆలయాన్ని ప్రభాస్‌ పెద్దమ్మ శ్యామలా దేవి సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఇప్పుడు తాజాగా కోనసీమ జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ పంచారామ క్షేత్రం ద్రాక్షారామం మాణిక్యాంబ సమేత భీమేశ్వర స్వామిని సోమవారం ప్రభాస్‌ పెద్దమ్మ శ్యామలా దేవి దర్శించుకున్నారు. శ్రావణమాసం సోమవారం సందర్భంగా ఆలయాన్ని సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆమెకు ఆలయ పాలకులు, అర్చకులు ప్రత్యేకంగా దర్శనం కల్పించి పూజలు చేయించారు.

Also Read: Honey Trap: 1, 2 కాదు ముగ్గురితో 80 ఏళ్ల తాత సరసాలు.. తీరా రూ.9 కోట్లు స్వాహా

ఆలయం వెలుపల మీడియాతో మాట్లాడుతూ కృష్ణంరాజు భార్య శ్యామలా దేవి తన కుమారుడు ప్రభాస్‌ పెళ్లి అంశంపై నోరు విప్పారు. 'శివుడి ఆజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కుట్టదు. తప్పకుండా అందరూ అడుగుతున్న ప్రభాస్‌ పెళ్లి జరుగుతుంది. ఆ శుభ సమయం వస్తుంది' అని శ్యామలా దేవి ప్రకటించారు. ఈ ఆలయానికి తరచూ తన భర్త కృష్ణంరాజుకు కలిసివ వచ్చేదానిని అని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. ప్రభాస్‌ ఏ అమ్మాయిని చేసుకుంటారని మీడియా ప్రశ్నించింది. ప్రభాస్ తమ కుటుంబంలో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటారా? లేక సినిమా పరిశ్రమ నుంచి ఎవరైనా హీరోయిన్‌ను చేసుకుంటారా అనేది తనకు తెలియదని ప్రభాస్‌ పెద్దమ్మ శ్యామలా దేవి తెలిపారు. ప్రభాస్ పెళ్లి చేసుకోవడం ఖాయం అని పునరుద్ఘాటించారు. తమ  కుమార్తెలకు కూడా మంచి సంబంధాలు రావాలని కోరుకున్నట్లు శ్యామలాదేవి తెలిపారు.

Also Read: Hyderabad Mayor: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు జీహెచ్ఎంసీ అలర్ట్‌.. రేపు ప్రజలు బయటకు రావొద్దు

ఆరడుగుల పైన పొడువు.. అందం, చందం.. పాపులారిటీ ఉన్న ప్రభాస్ పెళ్లి ఎప్పుడనేది సినీ పరిశ్రమలో ఎప్పుడూ హాట్‌ టాపిక్‌. తమ హీరో పెళ్లి చూడాలని ప్రభాస్‌ అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 45 ఏళ్లు దాటిన ప్రభాస్‌ ఈ ఏడాదిలోనే చేసుకుంటారని తెలుస్తోంది. అతడి పెళ్లి కోసం పెద్దమ్మ శ్యామలా దేవి చాలా కష్టపడుతున్నారని తరచూ ఆలయాలను సందర్శిస్తుండడం చూస్తుంటే తెలుస్తోంది. ప్రభాస్‌తోపాటు తన కుమార్తెల వివాహం కోసం శ్యామలా దేవి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

PrabhasShyamala DeviMarriageDraksharamamSpecial Poojas

Trending News