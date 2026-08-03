Bigg Boss 10 Telugu Actor Abbas: తెలుగు బుల్లితెరపై అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే రియాలిటీ షో బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 గ్రాండ్ లాంచింగ్కు రంగం సిద్ధమవుతోంది. ఇది ల్యాండ్ మార్క్ సీజన్ కావడంతో షో నిర్వహకులు భారీ మార్పులు, సరికొత్త నిబంధనలతో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. మరోవైపు ఈసారి హౌస్లోకి అడుగుపెట్టే కంటెస్టెంట్ల ఎంపికపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల పేర్లు వైరల్ అవుతున్నాయి.
వినిపిస్తున్న సెలబ్రిటీల పేర్లు..
బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 10లో పల్లవి గౌడ, ఎక్స్ప్రెస్ హరి, తేజస్విని గౌడ, జబర్దస్త్ నూకరాజు, ఆట సందీప్ సతీమణి జ్యోతి, రాకింగ్ రాకేష్, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ నందు, శివ్, రాయల్ ఎంసీ రమణ, యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్, పవిత్ర, వర్ష, వర్షిణీ తదితరుల పేర్లు కంటెస్టెంట్ల జాబితాలో వినిపిస్తున్నాయి. అయితే వీటన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఒకప్పటి టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో పేరు తెరపైకి రావడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
బిగ్బాస్లోకి 'ప్రేమ దేశం' హీరో అబ్బాస్?
ఒకప్పుడు 'ప్రేమ దేశం' సినిమాతో యూత్ ఫేవరెట్ హీరోగా ఓ వెలుగు వెలిగిన హ్యాండ్సమ్ హీరో అబ్బాస్ ఈసారి బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో సుమారు 50కి పైగా చిత్రాల్లో నటించిన అబ్బాస్, సినిమాలకు దూరమై విదేశాల్లో స్థిరపడ్డారు. ఇటీవల సెకెండ్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన ఆయన, కొన్ని ప్రాజెక్ట్లతో మళ్లీ కెరీర్పై దృష్టి పెట్టారు.
ఈ నేపథ్యంలో అబ్బాస్ క్రేజ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆయన్ని బిగ్బాస్ హౌస్లోకి తీసుకువచ్చేందుకు నిర్వాహకులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఒకవేళ నిజంగానే అబ్బాస్ కంటెస్టెంట్గా ఎంట్రీ ఇస్తే మాత్రం షో రేంజ్ మారిపోవడంతో పాటు టీఆర్పీ రికార్డులు బద్దలవడం ఖాయమని టెలివిజన్ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. మరి ఈ వార్తలో ఎంత నిజం ఉందనేది తెలియాలంటే బిగ్బాస్ గ్రాండ్ లాంచ్ వరకు వేచి చూడాల్సిందే!
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