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Bigg Boss 10: తెలుగు బిగ్‌బాస్‌లోకి స్టార్ హీరో లవర్‌ బాయ్..టీఆర్పీ రేటింగ్ రికార్డు బ్రేక్ చేయడం ఖాయం!

Bigg Boss 10 Telugu Actor Abbas: తెలుగు బుల్లితెరపై అత్యంత విజయవంతంగా కొనసాగుతున్న బిగ్‌బాస్ రియాలిటీషో కు ఇప్పుడు 10 సీజన్ ప్రారంభానికి మరికొద్ది రోజులు మాత్రమే ఉంది. ఈ క్రమంలో ఈ రియాలిటీ షోకు సంబంధించిన కొన్ని వార్తలు నెట్టింట హల్‌చేస్తున్నాయి. ఒకప్పటి స్టార్ హీరో తెలుగు బిగ్‌బాస్‌లో అడుగుపెట్టబోతున్నాడని సమాచారం అందుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 03, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:23 PM IST
Bigg Boss 10: తెలుగు బిగ్‌బాస్‌లోకి స్టార్ హీరో లవర్‌ బాయ్..టీఆర్పీ రేటింగ్ రికార్డు బ్రేక్ చేయడం ఖాయం!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Bigg Boss 10: తెలుగు బిగ్‌బాస్‌లోకి స్టార్ హీరో లవర్‌ బాయ్..టీఆర్పీ రేటింగ్ రికార్డు బ్రేక్ చేయడం ఖాయం!
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