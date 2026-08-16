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Bigg Boss Agnipariksha: అగ్నిపరీక్షలో కంటెస్టెంట్‌పై అభిజిత్‌, నవదీప్‌ ఫైర్‌.. 'హే టైమ్‌ వేస్ట్‌ నువ్వు వెళ్లరా బై'

Bigg Boos Fun Untundi Fire untundi Watch Promo: బుల్లితెర ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠ రేపే బిగ్‌బాస్‌ షో అతి త్వరలో ప్రారంభం కానుండగా.. అగ్ని పరీక్ష సీజన్‌ 2 కొనసాగుతోంది. అగ్నిపరీక్షలో జడ్జ్‌లుగా ఉన్న అభిజిత్‌, నవదీప్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఓ కంటెస్టెంట్‌ను వెళ్లిపోరా అంటూ రెడ్‌ కార్డు చూపారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 16, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:20 PM IST
Bigg Boss Agnipariksha: అగ్నిపరీక్షలో కంటెస్టెంట్‌పై అభిజిత్‌, నవదీప్‌ ఫైర్‌.. 'హే టైమ్‌ వేస్ట్‌ నువ్వు వెళ్లరా బై'
Image Credit: Bigg Boss 10 Agnipariksha

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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