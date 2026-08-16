Bigg Boss Agnipariksha Promo: బిగ్బాస్ పదో సీజన్ అతి త్వరలో ప్రారంభం కానుండగా.. ఈ హౌస్లోకి సాధారణ వ్యక్తులకు అవకాశం కల్పించేందుకు అగ్ని పరీక్ష నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అగ్ని పరీక్ష హాట్హాట్గా కొనసాగుతోంది. తాజాగా విడుదల చేసిన ప్రొమోలో కంటెస్టెంట్లను ఇంటర్వ్యూ నవ్వులు పూయిస్తూనే హాట్ హాట్గా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా జడ్జిలుగా ఉన్న నవదీప్, అభిజిత్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాజా ప్రొమోకు సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
అబ్బాయిలను ఫ్లర్ట్ చేస్తా
ఒంగోలు నుంచి బిబ్జాన్ అనే కంటెస్టెంట్ రాగా.. ఎందుకు కోసం బిగ్బాస్ అని శ్రీముఖి ప్రశ్నించగా పైసల కోసం అని ఆమె సమాధానం ఇచ్చారు. దీంతో అక్కడ నవ్వులు పూశాయి. నువ్వు ఏం చేస్తావని ప్రశ్నించగా.. అబ్బాయిలను ఫ్లర్ట్ చేస్తానని చెప్పి ఆమె నవ్వేసింది. నవదీప్ను ఫ్లర్ట్ చేయాలని బిందు మాధవి చెప్పగా అతడు స్టేజ్ పైకి వచ్చాడు. అయితే తాను మాటలతో కాదు చూపులతో ఫ్లర్ట్ చేస్తానని చెప్పింది. దీంతో నవదీప్ రాగా అతడితో పద పోదాం అనే రీతిలో కళ్లతో బిబ్జాన్ సైగలు చేశారు.
'పిల్ల నన్ను వదిలేసింది'
హైదరాబాద్లోని గౌలిగూడ నుంచి వచ్చిన పంపరి భరత్ తన ప్రత్యేకతలు చెప్పుకొచ్చాడు. తాను పాటలు పాడతానని.. డ్యాన్స్లు చేస్తానని చెప్పాడు. అతడిని నువ్వు ఎట్లంటోడివి అని నవదీప్ ప్రశ్నించగా.. 'నేను మంచోడిని.. నేను మంచోడిని కాబట్టి పిల్ల నన్ను వదిలేసింది' అని చెప్పడం వైరల్గా మారింది. ఎలా వదిలేసింది.. ఎందుకు వదిలేసింది అని జడ్జిలు ప్రశ్నించగా.. తాను ఒక పాట పాడాడని చెప్పగా.. 'ఓహో అందుకు వదిలేసిందా?' జడ్జిలతోపాటు శ్రీముఖి పగలబడి నవ్వారు.
రోస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయగా
బాలాపూర్ నుంచి అక్షయ్ రాజ్ రాగా.. తాను ఒక వీడియో చూసి రియాక్ట్ అవుతామని.. రోస్ట్ చేస్తామని చెప్పాడు. అయితే బిందు మాధవి 'రోస్టింగ్ అంటే ఏమిటో మాకు చూపియి' అని అడిగింది. ఇక్కడ సమాధానం ఇస్తూ నవదీప్ సినిమాలు వరుసగా ఫ్లాప్ అవుతున్నాయని చెబుతూ రోస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. 'నువ్వు రోస్ట్ చేయి తమ్ముడు. నీకు ఎందుకు అవన్నీ' అని నవదీప్ కౌంటర్ ఇచ్చాడు. దీనికి సమాధానంగా 'రోస్టింగ్ అనేది ఇలా వచ్చి అలా గాల్లో చేయలేం' అని అక్షయ్ రాజ్ చెప్పగా.. 'ఇది గాలినా? మేం మనుషులం కాదా?' అని బిందు మాధవి ప్రశ్నించారు. రోస్టింగ్ చేసేప్పుడు మీరంతా కట్ చేస్తున్నారు కదా? అని కంటెస్టెంట్ అక్షయ్ రాజ్ అసహనం వ్యక్తం చేశాడు.
Ee sari Agnipariksha ni jayinchadam antha easy kadhu! ⚔️
Fun untundi, Fire untundi 😌🔥
Watch #BiggBoss10Agnipariksha Everyday at 10 PM on #StarMaa & streaming on #JioHotstar pic.twitter.com/wme8rPoO4r
— Starmaa (@StarMaa) August 16, 2026
మాకెట్ల గ్యారంటీ ఉన్నది?
ఇక అభిజిత్ కల్పించుకుని 'నీకు వచ్చిన పని నీవు చేయకపోతే రాని పనిని నువ్వు చేస్తావని మాకెట్ల గ్యారంటీ ఉన్నది' అని ప్రశ్నించాడు. 'హే టైమ్ వేస్ట్ నువ్వు వెళ్లరా బై' అని అభిజిత్ అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ అక్షయ్ రాజ్కు రెడ్ కార్డు చూపించాడు. ప్రేక్షకలను ఆకట్టుకునేలా ఉన్న ఈ అగ్నిపరీక్ష ప్రొమోకు భారీ స్పందన లభిస్తోంది. కాగా అగ్నిపరీక్ష నుంచి బయటకు వచ్చిన కంటెస్టెంట్లు అందరూ జడ్జిలుగా ఉన్న నవదీప్, అభిజిత్తోపాటు యాంకర్ శ్రీముఖిపై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు. నిష్పక్షపాతంగా అగ్నిపరీక్ష జరగడం లేదని.. ప్రతిభ కలిగిన వారికి అవకాశం ఇవ్వడం లేదని తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. బిగ్బాస్ షో ప్రారంభం కాకముందే అగ్నిపరీక్షకు తీవ్ర విమర్శలు వస్తుండగా.. ఇక ప్రారంభమైన తర్వాత ఎన్ని విమర్శలు వస్తాయో.. ఎంత వివాదం రాజుకుంటుందో వేచి చూడాలి.