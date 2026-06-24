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Bigg Boss 10 Agnipariksha: "బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి వెళ్లాలని అనుకుంటున్నారా?" మరో అవకాశం ఇచ్చిన కింగ్ నాగార్జున టీమ్!

Bigg Boss 10 Agnipariksha Audition: మొన్న జరిగిన 'బిగ్‌బాస్ ఆగ్ని పరీక్ష 2' కోసం ఆడిషన్ ఇవ్వడం మర్చిపోయారా? బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి వెళ్లాలని బలంగా నిర్ణయించుకున్నారా? అయితే అలాంటి వారికి మరొక ఛాన్స్ ఇచ్చింది బిగ్‌బాస్ టీమ్.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 24, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:48 PM IST
Bigg Boss 10 Agnipariksha: "బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి వెళ్లాలని అనుకుంటున్నారా?" మరో అవకాశం ఇచ్చిన కింగ్ నాగార్జున టీమ్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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