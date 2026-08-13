Bigg Boss 10 Agnipariksha Season 2: తెలుగు బుల్లితెరపై అత్యంత క్రేజీ రియాలిటీ షో అయిన 'బిగ్ బాస్' సీజన్ 10 త్వరలోనే అట్టహాసంగా ప్రారంభం కానుంది. అయితే, ప్రధాన షో కంటే ముందే నిర్వహిస్తున్న 'అగ్నిపరీక్ష' సెలక్షన్ ప్రాసెస్ తీవ్ర వివాదాలకు కేంద్రబిందువుగా మారింది. ఈ వేదికపై అర్హత పరీక్షల్లో పాల్గొని రిజెక్ట్ అయిన కంటెస్టెంట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా నిర్వాహకులపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తుండటం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారింది.
కంటెస్టెంట్ల ప్రధాన ఆరోపణలు..
1) శ్రీముఖిని పొగడలేదనే కోపమా?: అగ్నిపరీక్షలో పాల్గొన్న ఓ కంటెస్టెంట్ మాట్లాడుతూ.. జడ్జీలుగా వ్యవహరిస్తున్న నవదీప్, బిందు మాధవి, అభిజిత్ సీజన్లను తాను చూశానని చెప్పినట్లు తెలిపారు. కానీ, హోస్ట్గా ఉన్న శ్రీముఖి సీజన్ను తాను చూడలేదని నిజం చెప్పడమే తాను చేసిన పెద్ద తప్పిదమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
2) హైజాక్ చేసిన రెడ్ సిగ్నల్: నిజం చెప్పడంతో శ్రీముఖి కోపంతో ఊగిపోయి స్టేజ్ దిగిపోయిందని, నవదీప్ తనకు 'గ్రీన్' ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నించినా శ్రీముఖి దానిని హైజాక్ చేసి మరీ తనకు 'రెడ్ కార్డ్' ఇచ్చి రిజెక్ట్ చేశారని ఆరోపించారు.
3) భజన చేసేవారికే చోటా?: బిగ్బాస్లో ఉండాల్సింది డేరింగ్ అండ్ ముక్కుసూటితనం అని, అంతే కానీ జడ్జీలను పొగడడం, భజన చేయడం కాదని కంటెస్టెంట్లు మండిపడుతున్నారు.
జపాన్ భాష మాట్లాడితేనే సెలెక్టా?
మరో కంటెస్టెంట్ నిఖిల్ మాట్లాడుతూ.. సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు, ఉప్పల్ బాలు లాంటివారిని షోకి పిలిచి అవమానించి పంపించారని మండిపడ్డారు. జపాన్ నుంచి వచ్చిన 'ఫుటూ' అనే వ్యక్తి జపనీస్ మాట్లాడాడనే కారణంతో అతనికి సెలెక్షన్ ఇచ్చారని, అలాంటప్పుడు తాను కూడా 'కిలికిలి' భాష మాట్లాడగలనంటూ ఎద్దేవా చేశారు.
ఉద్యోగాలు వదిలేసి, సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ఎన్నో ఆశలతో వస్తే.. అగ్నిపరీక్ష పేరుతో బోగస్ డ్రామా నడిపిస్తున్నారని కంటెస్టెంట్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముందుగానే కొందరిని ఫిక్స్ చేసుకుని ఈ సెలెక్షన్ డ్రామాలు ఏంటని నిలదీస్తూ సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు రిలీజ్ చేస్తున్నారు.
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