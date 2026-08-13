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Bigg Boss 10 Agnipariksha: "బిగ్‌బాస్ 'అగ్నిపరీక్ష' అంతా బోగస్" శ్రీముఖిని పొగడలేదని షో నుంచి బయటకు పంపించేశారట!

Bigg Boss 10 Agnipariksha Season 2: తెలుగు బుల్లితెరపై అత్యంత ఆదరణ పొందిన రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్' సీజన్ 10 త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. అయితే, ప్రధాన షో ప్రారంభానికి ముందే నిర్వహిస్తున్న 'అగ్నిపరీక్ష' వేదిక వివాదాల కేంద్రబిందువుగా మారింది. ఈ ప్రత్యేక సెలక్షన్ ప్రాసెస్‌పై కంటెస్టెంట్లు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తుండటం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 13, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:55 PM IST
Bigg Boss 10 Agnipariksha: "బిగ్‌బాస్ 'అగ్నిపరీక్ష' అంతా బోగస్" శ్రీముఖిని పొగడలేదని షో నుంచి బయటకు పంపించేశారట!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Bigg Boss 10 Agnipariksha: "బిగ్‌బాస్ 'అగ్నిపరీక్ష' అంతా బోగస్" శ్రీముఖిని పొగడలేదని షో నుంచి బయటకు పంపించేశారట!
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