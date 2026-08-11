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Bigg Boss Agnipariksha: బిగ్‌బాస్‌ అగ్నిపరీక్ష ప్రొమో.. ఎంట్రీతోనే లక్కీ చాన్స్‌ కొట్టేసిన రైతు బిడ్డ

Bigg Boss 10 Agnipariksha Season 2 Promo: బుల్లితెర ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠ రేపే బిగ్‌బాస్‌ షో అతి త్వరలో ప్రారంభం కానుండగా.. గత సీజన్‌ మాదిరి కూడా ఈసారి సాధారణ వ్యక్తులను హౌస్‌లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. దీని కోసం అగ్నిపరీక్ష నిర్వహిస్తుండగా దానికి సంబంధించి ప్రొమో విడుదల చేశారు. ఆ ప్రొమో ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 11, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:45 PM IST
Bigg Boss Agnipariksha: బిగ్‌బాస్‌ అగ్నిపరీక్ష ప్రొమో.. ఎంట్రీతోనే లక్కీ చాన్స్‌ కొట్టేసిన రైతు బిడ్డ
Image Credit: Bigg Boss 10 Agnipariksha Promo

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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