Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Bigg Boss 10 Ansar: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి వెళ్లిన రెండు రోజులకే గోడదూకి పారిపోవాలని..20 అడుగుల గోడపైకి ఎక్కి..చివరికి!

Bigg Boss 10 Ansar: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి వెళ్లిన రెండు రోజులకే గోడదూకి పారిపోవాలని..20 అడుగుల గోడపైకి ఎక్కి..చివరికి!

Bigg Boss 10 Ansar Escape: బుల్లితెరలో ప్రసారం అవుతున్న పాపులర్ రియాలిటీ షో 'బిగ్‌బాస్' ఇప్పుడు తెలుగులో 10 సీజన్ ఇటీవలే ఘనంగా ప్రారంభమైంది. దీంతో పాటు హిందీ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో బిగ్‌బాస్ రియాలిటీ షో ప్రసారం అవుతోంది. అయితే తాజాగా తమిళ బిగ్‌బాస్ హౌస్ నుంచి ఓ కంటెస్టెంట్ గోడ దూకి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించాడు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 09, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:51 PM IST
Bigg Boss 10 Ansar: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి వెళ్లిన రెండు రోజులకే గోడదూకి పారిపోవాలని..20 అడుగుల గోడపైకి ఎక్కి..చివరికి!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bigg Boss 10 Ansar: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి వెళ్లిన రెండు రోజులకే గోడదూకి పారిపోవాలని..20 అడుగుల గోడపైకి ఎక్కి..చివరికి!
2
3
4
5