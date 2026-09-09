Bigg Boss 10 Ansar Escape: బుల్లితెరపై విజయవంతంగా ప్రసారం అవుతున్న రియాలిటీ షో 'బిగ్బాస్' ఇటీవలే ఐదు ప్రాంతీయ భాషల్లో గ్రాండ్గా లాంఛ్ అయ్యింది. సెప్టెంబరు 6వ తేదీన హిందీలో బిగ్బాస్ 20వ సీజన్ బాలీవుడ్ భాయ్ జాన్ సల్మాన్ ఖాన్ హోస్ట్గా ప్రారంభం అవ్వగా.. ఇటు తెలుగు అక్కినేని నాగార్జున వ్యాఖ్యతగా.. తమిళంలో విజయ్ సేతుపతి హోస్టింగ్లో 10 సీజన్ అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది.
అలాగే కన్నడం, మలయాళంలోనూ బిగ్బాస్ కొత్త సీజన్ ప్రారంభమైంది. అయితే తాజాగా ఓ బిగ్బాస్ కంటెస్టెంట్ కేవలం రెండు రోజులకే ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లే ప్రయత్నం చేశాడు. ఇంతకీ అతను ఎవరు? ఏం జరిగిందనే విశేషాలను తెలుసుకుందాం.
2017లో తమిళంలో తొలిసారిగా ప్రారంభమైన ఈ రియాలిటీ షో, 9 సీజన్లను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని ఇప్పుడు తాజాగా 10వ సీజన్లోకి అడుగుపెట్టింది. ప్రముఖ నటుడు విజయ్ సేతుపతి హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న ఈ రియాలిటీ షో కూడా సెప్టెంబర్ 6, 2026న ప్రారంభమైంది. ఇందులో మొత్తం 19 మంది కంటెస్టెంట్లు ఉన్నారు.
గోడ దూకిన అన్సర్..
తమిళంలో 'కుక్ విత్ కోమాలి' అనే బుల్లితెర కార్యక్రమంతో పాటు అనేక ఇతర ప్రముఖ టెలివిజన్ షోల ద్వారా భారీ అభిమాన గణాన్ని సంపాదించుకున్న అన్సర్.. ఇప్పుడు అదే క్రేజ్తో బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి ప్రవేశించాడు. అయితే బిగ్బాస్ షోలోకి ప్రవేశించిన రెండు రోజులకే అతను గోడ దూకి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడు.
గతంలో తమిళ బిగ్ బాస్ సీజన్ 1లో, నటుడు భరణి గోడ ఎక్కి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించగా.. ఇప్పుడు అన్సర్ కూడా అదే విధంగా బిగ్బాస్ హౌస్ నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించడంతో ప్రేక్షకులు ఆశ్చర్యపోయారు.
అయితే బుల్లితెర సెలబ్రిటీ అన్సర్ హఠాత్తుగా హౌస్ నుండి పారిపోవడానికి చేసిన ప్రయత్నం వెనుక అసలు కారణం తెలియరాలేదు.అయితే, బిగ్ బాస్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్తో జరిగిన చర్చలు,తోటి కంటెస్టెంట్స్ జేసన్తో జరిగిన వాగ్వాదం తర్వాత అతను మనస్తాపం చెంది ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడని సోషల్ మీడియాలో చర్చించుకుంటున్నారు.
ఈ బిగ్బాస్ తమిళం 10వ సీజన్ గత సీజన్ల కంటే చాలా భిన్నంగా ఉండబోతోంది. మొదటి వారంలో సీరియల్ నటి సత్విక 'హజ్మాట్స్' జట్టుకు నాయకురాలిగా ఎంపిక కాగా.. పోటీదారులను రెండు వేర్వేరు జట్లుగా విభజించారు. దీనికి తోడు 'డెమోక్రసీ రూమ్' వంటి కొత్త ప్రయోగాలతో ఈ సీజన్ ప్రారంభం నుంచే ఉత్కంఠభరితమైన మలుపులు తీసుకుంటోంది. తర్వాత ఏం జరుగుతుందో వేచి చూడాలి.
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