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Bigg Boss 10 Telugu: బిగ్‌బాస్ సీజన్ 10 గ్రాండ్ లాంచ్ ప్రోమో వచ్చేసింది.. ఊహించని సర్‌ప్రైజ్‌లతో 16 మంది కంటెస్టెంట్లు!

Bigg Boss 10 Telugu Promo: తెలుగు బుల్లితెరపై అత్యంత ప్రేక్షకాదరణ పొందిన అతిపెద్ద రియాలిటీ షో 'బిగ్‌బాస్' ఇప్పుడు తన మైలురాయి లాంటి 10వ సీజన్‌తో అలరించడానికి సిద్ధమైంది. సెప్టెంబర్ 6 సాయంత్రం 7 గంటల నుండి ప్రారంభమయ్యే ఈ షోలో సరికొత్త 'దశావతారం' కాన్సెప్ట్, ఊహించని సరికొత్త సర్‌ప్రైజ్‌లను నిర్వాహకులు భారీగా ప్లాన్ చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 06, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 06:06 PM IST
Bigg Boss 10 Telugu: బిగ్‌బాస్ సీజన్ 10 గ్రాండ్ లాంచ్ ప్రోమో వచ్చేసింది.. ఊహించని సర్‌ప్రైజ్‌లతో 16 మంది కంటెస్టెంట్లు!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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