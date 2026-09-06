Bigg Boss 10 Telugu Promo: తెలుగు బుల్లితెర వీక్షకులకు 'బిగ్బాస్' రియాలిటీ షో అంటే ఎనలేని క్రేజ్, విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఇప్పటికే విజయవంతంగా 9 సీజన్లను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకున్న ఈ భారీ షో, నేడు (సెప్టెంబర్ 6) సాయంత్రం 7 గంటల నుండి 'స్టార్ మా' ఛానల్, 'జియో హాట్ స్టార్' ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో గ్రాండ్గా ప్రసారం కానుంది. ఈ మేరకు నిర్వాహకులు విడుదల చేసిన గ్రాండ్ లాంచింగ్ ఎపిసోడ్ ప్రోమో ప్రేక్షకులలో అంచనాలను అకాశానికి చేర్చింది.
ఈ సారి ఆట మరింత రసవత్తరంగా సాగనుందని తెలుస్తోంది. "ఆటలో సవాల్ కాదు.. ఆటే సవాల్" అంటూ ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రోమోలు సీజన్ 10పై విపరీతమైన ఆసక్తిని, ఉత్కంఠను పెంచాయి. పదో సీజన్ ప్రత్యేకతకు అనుగుణంగా నిర్వాహకులు "దశావతారం" అనే సరికొత్త సర్ప్రైజ్ కాన్సెప్ట్ను ప్లాన్ చేశారని సమాచారం.
అంతేకాకుండా, ఈసారి తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా ఒకే రోజే షో ప్రారంభం కానుండటం బుల్లితెర చరిత్రలోనే ఒక సరికొత్త రికార్డు అని చెప్పవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో ఇతర భాషల బిగ్బాస్ హోస్టులైన విజయ్ సేతుపతి, మోహన్ లాల్, కిచ్చా సుదీప్ ముగ్గురూ కలిసి తెలుగు బిగ్బాస్ హోస్ట్ అక్కినేని నాగార్జునతో వర్చువల్ పద్ధతిలో భేటీ కావడం ప్రేక్షకులలో మరింత జోష్ నింపింది.
ఈ గ్రాండ్ లాంచ్ ఎపిసోడ్కు పలువురు సినీ తారలు విచ్చేసి అలరించనున్నారు. వారిలో 'సర్దార్ 2' సినిమా ప్రమోషన్స్ కోసం తమిళ స్టార్ హీరో కార్తీ రానుండగా, తమ సరికొత్త 'ఎపిక్' సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా టాలీవుడ్ యువ హీరో ఆనంద్ దేవరకొండ, అందాల హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య స్టేజ్పై సందడి చేయబోతున్నారు
మరోవైపు, హౌస్లోకి వెళ్లే కంటెస్టెంట్ల వివరాల గురించి నెట్టింట భారీగా చర్చ సాగుతోంది. ఈసారి తొలి రోజే మొత్తం 16 మంది కంటెస్టెంట్లు హౌస్లోకి వెళ్తున్నట్లు సమాచారం. వీరిలో సామాన్యుల కోటా నుండి ఆరుగురు, సెలెబ్రెటీ కోటా నుండి పది మంది ఉన్నారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న సెలెబ్రెటీల జాబితా ప్రకారం..
1) ఆటో రాంప్రసాద్
2) టెంపర్ వంశీ
3) దేబ్జానీ మోదక్
4) యాంకర్ వర్షిణి
5) ముఖేష్ గౌడ
6) చైత్రా రాయ్
7) నటుడు కృష్ణుడు
8) జబర్దస్త్ నరేశ్
9) పాడ్కాస్ట్ యాంకర్ సుధీర్ రెడ్డి తదితరులు ఉన్నట్టు సమచారం.
ఇక 'అగ్నిపరీక్ష' మార్గం ద్వారా హౌస్లోకి వెళ్లే ఆరుగురు సామాన్యులలో రైతు బిడ్డ ఝాన్సీ (ఈమె ఎంట్రీని ప్రోమోలోనే చూపించారు). రోహిత్ నాయుడు, శ్రష్టి, చరణ్, అమన్ మసూద్, షాలిని పటేల్ ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. మరి ఈ సరికొత్త కాన్సెప్ట్, అదిరిపోయే సర్ప్రైజ్లతో రాబోతున్న ఈ సీజన్ 10 ప్రేక్షకులను ఏ స్థాయిలో ఆకట్టుకుంటుందో వేచి చూడాలి.
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