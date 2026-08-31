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Bigg Boss 10 Telugu: 'దశావతారం' థీమ్‌తో బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 10..సెప్టెంబర్ 6న గ్రాండ్ లాంఛ్..కంటెస్టెంట్ల వివరాలివే!

Bigg Boss 10 Telugu Contestants: తెలుగు బుల్లితెరపై విశేష ప్రజాదరణ పొందిన రియాలిటీ షో 'బిగ్‌బాస్ తెలుగు' పదవ సీజన్‌కు సర్వం సిద్ధమైంది. కింగ్ అక్కినేని నాగార్జున వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ సీజన్‌ను 'దశావతారం' అనే ప్రత్యేక కాన్సెప్ట్‌తో సరికొత్తగా డిజైన్ చేశారు. ప్రారంభంలో కేవలం 10 మంది కంటెస్టెంట్లు మాత్రమే హౌస్‌లోకి అడుగుపెట్టనుండగా, ఆ తర్వాత మిడ్-వీక్, వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీల ద్వారా మరింత మందిని తీసుకురానున్నారని సమాచారం. ఈ గ్రాండ్ రియాలిటీ షో సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ సాయంత్రం 7 గంటలకు అట్టహాసంగా ప్రారంభం కానుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 31, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:21 PM IST
Bigg Boss 10 Telugu: 'దశావతారం' థీమ్‌తో బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 10..సెప్టెంబర్ 6న గ్రాండ్ లాంఛ్..కంటెస్టెంట్ల వివరాలివే!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Bigg Boss 10 Telugu: 'దశావతారం' థీమ్‌తో బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 10..సెప్టెంబర్ 6న గ్రాండ్ లాంఛ్..కంటెస్టెంట్ల వివరాలివే!
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