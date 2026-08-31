Bigg Boss 10 Telugu Contestants: తెలుగు ప్రేక్షకుల అభిమానాన్ని సొంతం చేసుకున్న టాప్ రియాలిటీ షో 'బిగ్బాస్ తెలుగు' పదవ సీజన్ ప్రారంభానికి రంగం సిద్ధమైంది. గత తొమ్మిది సీజన్లుగా బుల్లితెర వీక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన ఈ షో, ఇప్పుడు 10వ సీజన్తో సరికొత్త అనుభూతిని పంచేందుకు ముస్తాబవుతోంది.
ఈ షో ప్రయాణాన్ని గమనిస్తే.. మొదటి సీజన్కు యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, రెండో సీజన్కు నేచురల్ స్టార్ నాని వ్యాఖ్యాతలుగా వ్యవహరించారు. ఆ తర్వాత మూడో సీజన్ నుండి కింగ్ అక్కినేని నాగార్జున తనదైన శైలిలో షోను విజయవంతంగా నడిపిస్తున్నారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక 10వ సీజన్కు కూడా నాగార్జునే హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
'దశావతారం' థీమ్.. వినూత్న వ్యూహం
ఈసారి పదవ సీజన్ కావడంతో నిర్వాహకులు దీనిని 'దశావతారం' కాన్సెప్ట్తో ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ప్రస్తుతం ప్రచారంలో ఉన్న వివరాల ప్రకారం.. షో ప్రారంభంలో కేవలం 10 మంది కంటెస్టెంట్లు మాత్రమే ఇంట్లోకి అడుగుపెడతారు.
ఆ తర్వాత షో ముందుకు సాగే కొద్దీ వినోదాన్ని రెట్టింపు చేసేందుకు మిడ్-వీక్ ఎంట్రీలు, వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీల ద్వారా ఇతర సెలబ్రిటీలను ఇంట్లోకి పంపించేలా నిర్వాహకులు పక్కా ప్రణాళికను సిద్ధం చేశారు. ఈ సీజన్లో ప్రధానంగా సీరియల్ నటీనటులు ఎక్కువగా ఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
హౌస్లోకి 'కామన్ మ్యాన్' ఎంట్రీ..
ఈ సీజన్లో మరో ప్రధాన ఆకర్షణగా 'కామన్ మ్యాన్' కేటగిరీని చేర్చారు. సాధారణ ప్రజల నుంచి కంటెస్టెంట్లను ఎంపిక చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా నిర్వహించిన టాలెంట్ హంట్ రౌండ్స్ ఇప్పటికే ఫైనల్కు చేరుకున్నాయి. ఈ ఆడిషన్స్ ద్వారా ఎంపికైన ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు సాధారణ వ్యక్తులు బిగ్బాస్ హౌస్లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది.
ప్రచారంలో ఉన్న కంటెస్టెంట్ల జాబితా
ఈ 10వ సీజన్లో పాల్గొనబోయే సెలబ్రిటీల గురించి మీడియా వర్గాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలోనూ విస్తృతంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రచారంలో ఉన్న ప్రముఖుల పేర్ల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1) జబర్దస్త్ ఫేమ్ రాంప్రసాద్
2) నరేష్
3) కమెడియన్ కృష్ణుడు
4) నటుడు అదిత్ అరుణ్
5) 'టెంపర్' వంశీ
6) ప్రముఖ నటి/యాంకర్ వర్షిణి సౌందరరాజన్
7) ముకేష్ గౌడ
8) దేబ్జానీ మోదక్
9) చైత్రా రాయ్
10) యూట్యూబర్ సుధీర్ రెడ్డి
సెప్టెంబర్ 6న గ్రాండ్ ఓపెనింగ్
బుల్లితెర ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడానికి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ రియాలిటీ షో సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ సాయంత్రం 7 గంటలకు గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ వేడుకతో ప్రారంభం కానుంది. నాగార్జున గ్రాండ్ ఎంట్రీ, కంటెస్టెంట్ల పరిచయ కార్యక్రమాలతో బిగ్బాస్ హౌస్ సందడిగా మారనుంది. వినూత్నంగా డిజైన్ చేసిన ఈ 'దశావతారం'
థీమ్ ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పిస్తుందో వేచి చూడాలి.
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