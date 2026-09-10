Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Bigg Boss Elimination: బిగ్‌బాస్‌ 10లో ఆటో రామ్‌ప్రసాద్‌ సేఫ్‌.. రోహిత్‌ దెబ్బకు చరణ్ ఔట్‌!

Bigg Boss Elimination: బిగ్‌బాస్‌ 10లో ఆటో రామ్‌ప్రసాద్‌ సేఫ్‌.. రోహిత్‌ దెబ్బకు చరణ్ ఔట్‌!

Bigg Boss 10 Telugu First Elimination Charan Likely To Out: బుల్లితెరపై తెలుగు ప్రేక్షకులను బిగ్‌బాస్‌ అలరిస్తుండగా.. తొలి వారం ఎలిమినేషన్‌ సమయం వచ్చేసింది. ఎలిమినేషన్‌ బరిలో సీనియర్‌ కమెడియన్‌ ఆటో రామ్‌ప్రసాద్‌ ఉండగా.. అగ్ని పరీక్ష నుంచి ఎంపికైన చరణ్‌ ఉన్నారు. వీరిద్దరిలో ఎవరూ హౌస్‌ నుంచి బయటకు వస్తారనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 10, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:09 PM IST
Bigg Boss Elimination: బిగ్‌బాస్‌ 10లో ఆటో రామ్‌ప్రసాద్‌ సేఫ్‌.. రోహిత్‌ దెబ్బకు చరణ్ ఔట్‌!
Image Credit: Bigg Boss 10 Telugu

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bigg Boss Elimination: బిగ్‌బాస్‌ 10లో ఆటో రామ్‌ప్రసాద్‌ సేఫ్‌.. రోహిత్‌ దెబ్బకు చరణ్ ఔట్‌!
2
3
4
5