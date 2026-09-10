Bigg Boss 10 Telugu High Risk: బిగ్బాస్ తెలుగు పదో సీజన్లో మొదటి వారంలోనే భారీ ట్విస్ట్ పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. మహా పరీక్ష అంటూ తొలివారంలోనే ఇంటి సభ్యుల మధ్య ఫిటింగ్ పెట్టిన బిగ్బాస్ అందులో భాగంగా ఎలిమినేషన్ రౌండ్ జరగబోతున్నది. రెడ్ అండ్ బ్లూ అంటూ హౌస్ను రెండుగా విడగొట్టి సభ్యుల మధ్య గ్రూప్ వార్కు తెరలేపగా.. ఈ క్రమంలో ఎలిమినేషన్ సమయం వచ్చేసింది. తొలి వారంలో జరగనున్న ఎలిమినేషన్లో ఎవరూ వెళ్లిపోతున్నారనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది. హౌస్ నుంచి వెళ్లేవారిలో ఆటో రామ్ప్రసాద్.. చరణ్ ఉన్నారు.
పదో సీజన్ కావడంతో బిగ్బాస్ ఆరంభం నుంచే అత్యంత ఈ సీజన్లో రణరంగం ముందే మొదలైంది. తొలి వారంలోనే సెలబ్రిటీ వర్సెస్ అగ్నిపరీక్ష మధ్య గొడవలు మొదలయ్యాయి. ఇక రెండు గ్రూప్లుగా విభజించడంతో ఆ రెండు గ్రూప్ల మధ్య విభేదాలు తారా స్థాయికి చేరాయి. హౌస్లో రోహిత్ వర్సెస్ త్రిగుణ్ మధ్య గొడవలు మరోస్థాయికి వెళ్లాయి. తొలివారంలో హౌస్లో ఉన్న మొత్తం 16 మందిని బిగ్బాస్ నామినేషన్లోకి నెట్టారు. తర్వాత బిగ్బాస్ అనూహ్యంగా మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ అంటూ బాంబు పేల్చారు.
మహా పరీక్షలో భాగంగా హౌస్లో ఉండడానికి ఎవరూ అనర్హులు అని భావిస్తున్నారో రెండు జట్ల నుంచి చెరో సభ్యుడిని ఎంపిక చేసుకుని వారిని హై రిస్క్లో పెట్టాలని బిగ్బాస్ చెప్పాడు. హైరిస్క్ అంటే ఏ క్షణంలోనైనా ఎలిమినేట్ కావొచ్చని బిగ్బాస్ తెలిపాడు. బ్లూ జట్టు నుంచి రాం ప్రసాద్ తనంతట తానే హై రిస్క్లోకి రావాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. రెడ్ టీమ్ నుంచి చరణ్ను హైరిస్క్లో ఉంచారు. అయితే రామ్ప్రసాద్లా సొంతంగా రాలేదు. అగ్నిపరీక్ష బ్యాచ్ మొత్తం చరణ్ను హైరిస్క్లో పెట్టాలని నిర్ణయించడం సంచలనంగా మారింది. ఆ జట్టుకు నాయకుడిగా ఉన్న రోహిత్ ఈ ప్రతిపాదన చేశాడు. చరణ్ గేమ్ని తేలికగా తీసుకుంటున్నాడని.. సీరియస్గా ఆడడం లేదని ఆరోపిస్తూ అతడిని హైరిస్క్లో పెట్టాడు. అయితే దీనికి చరణ్ వాదన చేయకుండా రోహిత్ నిర్ణయాన్ని అంగీకరించాడు. ఇక తప్పడం లేదని చెప్పి చరణ్ బాధపడుతూ ఏడ్చేశాడు. హైరిస్క్లో ఇరు జట్ల నుంచి చరణ్, రాంప్రసాద్ నిలిచారు.
Charan & Ram Prasad are in the High-Risk DANGER Zone! 🚨
Get ready for unexpected moments! 👁️🔥
Watch #BiggBossSeason10Telugu Mon - Fri 9:30 PM, Sat & Sun 9 PM on #StarMaa & Stream 24/7 on #JioHotstar#StarMaaPromo pic.twitter.com/z3N8JFkviA
— Starmaa (@StarMaa) September 10, 2026
అగ్నిపరీక్ష సభ్యులంతా కలిసి చరణ్ను బలి చేశారనేది తెలుస్తోంది. బిగ్బాస్ హౌస్ నుంచి మిడ్ వీక్లో హైరిస్క్లో ఉన్న చరణ్ ఎలిమినేట్ అవుతారని అర్థమవుతోంది. ఎందుకంటే బ్లూజట్టు నుంచి హైరిస్క్లో ఉన్న ఆటో రామ్ప్రసాద్కు ప్రేక్షకుల నుంచి భారీగా ఓట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే కొన్ని సంవత్సరాలుగా జబర్దస్త్ షోలో కొనసాగడమే కాకుండా కొన్ని సినిమాలు చేశాడు. ఎప్పటి నుంచో బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు రామ్ప్రసాద్ తెలుసు. దీంతో అతడికి ఓటు బ్యాంకు అనేది ఉంది.
రెడ్ జట్టు నుంచి ఉన్న అగ్నిపరీక్ష జట్టు సభ్యుడు చరణ్కు ఓటు బ్యాంకు లేదు. అగ్నిపరీక్ష నుంచి ప్రేక్షకులకు చరణ్ అంటే తెలుసు. అంతకుముందు అతడికి ఎలాంటి ఫేమ్ లేదు. దీంతో రామ్ప్రసాద్తో పోలిస్తే ఓట్లపరంగా ఎక్కడా కూడా చరణ్ పోటీనివ్వకపోవచ్చు. దీనికి హైరిస్క్లో ఉన్న రాంప్రసాద్ దగ్గర స్పెషల్ పవర్ ఉంది. దాన్ని ఉపయోగించుకుంటే ఎలిమినేషన్ గండం నుంచి గట్టెక్కే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు. చరణ్ వద్ద అలాంటి స్పెషల్ పవర్ లేకపోవడమే కాకుండా ఓట్లు కూడా లేకపోవడంతో ఇక చరణ్ హౌస్ నుంచి బయటకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి.