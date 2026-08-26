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Bigg Boss 10 Telugu: బిగ్‌బాస్ ఆఫర్‌ను రెండుసార్లు తిరస్కరించిన క్రేజీ సీరియల్ హీరో..ఈసారి మాత్రం తానే వస్తా అంటున్నాడు!

Mukesh Gowda Bigg Boss 10 Telugu: బుల్లితెరపై 'రిషి'గా విశేష ప్రేక్షకాదరణ పొందిన సీరియల్ నటుడు ముఖేష్ గౌడ గతంలో తెలుగు, కన్నడ బిగ్‌బాస్ ఆఫర్లను భారీ రెమ్యునరేషన్ ఆఫర్ చేసినప్పటికీ తిరస్కరించారు. అయితే, త్వరలోనే ప్రారంభం కాబోయే బిగ్‌బాస్ తెలుగు పదో సీజన్‌లో ఈ బుల్లితెర స్టార్ కచ్చితంగా సందడి చేయబోతున్నారనే వార్తలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో జోరందుకున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 26, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:14 PM IST
Bigg Boss 10 Telugu: బిగ్‌బాస్ ఆఫర్‌ను రెండుసార్లు తిరస్కరించిన క్రేజీ సీరియల్ హీరో..ఈసారి మాత్రం తానే వస్తా అంటున్నాడు!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Bigg Boss 10 Telugu: బిగ్‌బాస్ ఆఫర్‌ను రెండుసార్లు తిరస్కరించిన క్రేజీ సీరియల్ హీరో..ఈసారి మాత్రం తానే వస్తా అంటున్నాడు!
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