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Bigg Boss 10 Telugu: 100 రోజులకు రూ.80 లక్షలు..బిగ్‌బాస్ చరిత్రలో అత్యధికంగా సంపాదించింది ఎవరో తెలుసా?

Bigg Boss 10 Telugu Highest Paid Contestant: మరికొద్ది రోజుల్లో తెలుగు రియాలిటీ షో బిగ్‌బాస్ సీజన్ 10 ఘనంగా ప్రారంభం కానుంది. ఈసారి 'దశావతారం' కాన్సెప్ట్‌తో అక్కినేని నాగార్జున హోస్టింగ్‌తో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు నిర్వాహకులు సిద్ధమయ్యారు. అయితే తాజాగా బిగ్‌బాస్ రెమ్యూనరేషన్ గురించి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ జరుగుతోంది. బిగ్‌బాస్ చరిత్రలో అత్యధిక పారితోషికం అందుకున్న సెలబ్రిటీ ఎవరూ అంటూ తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ సెలబ్రిటీ ఎవరో తెలుసా?

Written ByHarish Darla
Published: Sep 03, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 01:14 PM IST
Bigg Boss 10 Telugu: 100 రోజులకు రూ.80 లక్షలు..బిగ్‌బాస్ చరిత్రలో అత్యధికంగా సంపాదించింది ఎవరో తెలుసా?
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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