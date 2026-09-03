Bigg Boss 10 Telugu Highest Paid Contestant: గత 9 సీజన్లుగా తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న రియాలిటీ షో 'బిగ్బాస్'. విజయవంతంగా 9 సీజన్లను పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు 10 సీజన్ను గ్రాండ్గా లాంఛ్ చేసేందుకు నిర్వాహకులు సిద్ధమయ్యారు. మరో 3 రోజుల్లో ఈ రియాలిటీ షో ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఈ సీజన్ 'దశావతారం' కాన్సెప్ట్తో ప్రేక్షకులలో మరింత ఉత్కంఠను రేపింది.
హౌస్లోకి ఎవరు అడుగుపెట్టబోతున్నారో తెలుసుకోవడానికి ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుండగా.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మరో రకమైన చర్చ మొదలైంది. 'బిగ్ బాస్' తెలుగు చరిత్రలో అత్యధిక పారితోషికం అందుకున్న కంటెస్టెంట్ ఎవరు? అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతోంది.
అయితే బిగ్బాస్ తెలుగు చరిత్రలో అత్యధిక పారితోషికం అందుకున్న సెలబ్రిటీలు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నివేదికల ప్రకారం.. ఈ రియాలిటీ షో తెలుగు వెర్షన్లో అత్యధిక పారితోషికం అందుకున్న కంటెస్టెంట్గా టీవీ యాంకర్, నటి శ్రీముఖి నిలిచింది. ఆమె 2019లో బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 3 హౌస్లోకి ప్రవేశించి, ఆ సీజన్లో అత్యంత పాపులర్ అయిన పోటీదారుల్లో ఒకరిగా ఆమె నిలిచింది.
తనదైన శైలిలో సూటిగా మాట్లాడే స్వభావం, బలమైన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, వినోదాన్ని పంచే గుణంతో శ్రీముఖి త్వరగానే ప్రేక్షకులకు ఇష్టమైన వ్యక్తిగా మారింది. ఆ మూడో సీజన్ మొత్తం ఆమెకు మరింత ప్రజాదరణ పెరుగుతూ వచ్చింది. చాలా మంది అభిమానులు ఆమె ట్రోఫీని గెలుచుకుంటుందని భావించారు. అయితే, చివరికి ఆమె రన్నరప్గా నిలవగా, గాయకుడు రాహుల్ సిప్లిగంజ్ విజేతగా నిలిచారు.
బిగ్బాస్ 3 విజేత కంటే ఎక్కువ సంపాదన?
అయితే ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఆ సీజన్ విజేత కంటే శ్రీముఖి పారితోషికం ఎక్కువగా ఉందని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. బిగ్బాస్ మూడో సీజన్ విజేతగా నిలిచిన రాహుల్ సిప్లిగంజ్ హౌస్లో గడిపిన సుమారు 100 రోజులకు గాను దాదాపు రూ. 20 లక్షల పారితోషికం అందుకున్నట్లు సమాచారం. సీజన్ విజేతగా గెలిచిన తర్వాత అతనికి రూ. 50 లక్షల ప్రైజ్ మనీని కూడా గెలుచుకున్నారు. దీంతో షో ద్వారా ఆయన మొత్తం సంపాదన సుమారు రూ. 70 లక్షలకు చేరినట్లు తెలుస్తోంది.
మరోవైపు, బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉన్న సమయంలో యాంకర్ శ్రీముఖి రోజుకు సుమారు రూ. 80,000 సంపాదించినట్లు సమాచారం. ఆమె సుమారు 100 రోజుల ప్రయాణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ప్రైజ్ మనీతో సంబంధం లేకుండా ఆమె పారితోషికం దాదాపు రూ. 80 లక్షల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే.. విజేత సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ అందుకున్న పారితోషికంతో పోలిస్తే.. యాంకర్ శ్రీముఖి ఎక్కువ మొత్తంగా డబ్బు సంపాదించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే బిగ్బాస్ తెలుగులో ఓ సెలబ్రిటీకి ఇచ్చిన అత్యధిక పారితోషికం ఇదే కావడం విశేషం.
బిగ్బాస్ తెలుగు 10 గ్రాండ్ లాంచ్కు సిద్ధం..
మరోవైపు బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 కోసం ఇప్పటికే కౌంట్డౌన్ మొదలైంది. గత 9 సీజన్లలో విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకోని.. ఇప్పుడు 10వ సీజన్తో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. సెప్టెంబరు 6న గ్రాండ్గా ఈ రియాలిటీ షో మొదలు కానుంది. ఈసారి పదో సీజన్ కావడం వల్ల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేందుకు నిర్వాహకులు మరో కొత్త కాన్సెప్ట్తో రాబోతున్నట్లు సమాచారం. కొత్త ట్విస్ట్లు, టాస్క్లతో గేమ్ ఫార్మాట్లో కొన్ని మార్పులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే ఈ సీజన్లో పాల్గొనబోతున్న పోటీదారుల జాబితా ఇంకా అధికారికంగా బయటకు రాని క్రమంలో.. వారి పారితోషికాలు ఏంటనే విషయం కూడా ఇప్పట్లో క్లారిటీ రాదు. మరికొన్ని రోజుల్లో ఇదే విషయమై కొన్ని నివేదికలు వెలువడే అవకాశం ఉంది. అయితే బిగ్బాస్ తెలుగు చరిత్రలో అత్యధిక పారితోషికం అందుకున్న యాంకర్ శ్రీముఖి రికార్డును ఈ సీజన్లో ఎవరైనా బద్దలు కొడతారా? లేదా అనేది చూడాలి.
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