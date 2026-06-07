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Bigg Boss 10 Telugu: బిగ్‌బాస్ సీజన్ 10 ప్రోమో వచ్చేసింది! ఈసారి 'దశావతారమే' అంటూ నాగ్ వీడియో రిలీజ్!

Bigg Boss 10 Telugu Promo: తెలుగు బుల్లితెర చరిత్రలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన రియాలిటీ షో 'బిగ్‌బాస్'. గత 9 సీజన్లుగా తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ వస్తున్న ఈ షో.. ఇప్పుడు 10 సీజన్‌తో మరోసారి అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. తాజాగా అందుకు సంబంధించిన ప్రోమోను నిర్వాహకులు విడుదల చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 07, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:53 PM IST
Bigg Boss 10 Telugu: బిగ్‌బాస్ సీజన్ 10 ప్రోమో వచ్చేసింది! ఈసారి 'దశావతారమే' అంటూ నాగ్ వీడియో రిలీజ్!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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