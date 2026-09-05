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Bigg Boss 10 Telugu: బిగ్‌బాస్ తెలుగు 10 హౌస్‌లోకి వెళ్లిన సెలబ్రిటీలు వీళ్లే..యూట్యూబర్ ఆదిరెడ్డి వీడియో వైరల్!

Bigg Boss 10 Telugu Contestants: తెలుగు బుల్లితెరపై అత్యంత ఆదరణ పొందిన రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10' ప్రారంభానికి కౌంట్ డౌన్ మొదలైంది. ఈ ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 6) సాయంత్రం ఈ షో గ్రాండ్ లాంచ్ ఘనంగా జరగనుంది. పదో సీజన్ మైలురాయి కావడంతో నిర్వాహకులు ఈసారి షోలో అనేక ఆశ్చర్యకరమైన మార్పులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈసారి షోలో పాల్గొన్న సెలబ్రిటీల వివరాలను యూట్యూబర్ ఆదిరెడ్డి వెల్లడించారు. దాదాపుగా ఆయన గతంలో చెప్పిన ప్రిడిక్షన్స్ కరెక్ట్ అవ్వడం వల్ల అతని వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 05, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:25 PM IST
Bigg Boss 10 Telugu: బిగ్‌బాస్ తెలుగు 10 హౌస్‌లోకి వెళ్లిన సెలబ్రిటీలు వీళ్లే..యూట్యూబర్ ఆదిరెడ్డి వీడియో వైరల్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Bigg Boss 10 Telugu: బిగ్‌బాస్ తెలుగు 10 హౌస్‌లోకి వెళ్లిన సెలబ్రిటీలు వీళ్లే..యూట్యూబర్ ఆదిరెడ్డి వీడియో వైరల్!
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