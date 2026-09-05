Bigg Boss 10 Telugu Contestants: మరికొద్ది గంటల్లో ప్రారంభం కానున్న 'బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10' గ్రాండ్ లాంచ్ కోసం ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ల్యాండ్ మార్క్ సీజన్ కావడంతో షోలో సరికొత్త సర్ ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్స్, మార్పులు ఉంటాయని హోస్ట్ నాగార్జున, నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హౌస్లోకి అడుగుపెట్టే కంటెస్టెంట్ల గురించి తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొనగా, మాజీ కంటెస్టెంట్, ప్రముఖ యూట్యూబర్ ఆదిరెడ్డి ఈ సీజన్ ఫైనల్ కంటెస్టెంట్ల జాబితాతో కూడిన ఒక ప్రత్యేక వీడియోను విడుదల చేశారు. గతంలో ఆదిరెడ్డి చేసిన అంచనాలు చాలా వరకు నిజం కావడంతో ఈ క్రేజీ జాబితా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
ముఖ్యంగా గేమ్స్, టాస్కుల్లోనూ చాలా మార్పులు చేశారని సమాచారం. ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతితో పాటు డబుల్ ఎంటర్ టైన్మెంట్ అందించేవారినే ఈసారి కంటెస్టెంట్స్ గా ఎంపిక చేశామంటూ బిగ్ బాస్ మేకర్స్ వెల్లడిస్తున్నారు.
ఈ తరుణంలో హౌస్లోకి వెళ్లే సెలబ్రిటీల గురించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో రకరకాల పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. వీటిలో సినీ, టీవీ రంగాల ప్రముఖులతో పాటు సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు, యూట్యూబర్లు ఉన్నారు.
అయితే, గత సీజన్లలో కంటెస్టెంట్ల గురించి ఖచ్చితమైన అంచనాలు వేసిన ఆదిరెడ్డి, ఈ సారి కూడా ఫైనల్ లిస్ట్ను బల్లగుద్ది మరీ చెప్పారు. ఆయన విడుదల చేసిన అంచనా ప్రకారం హౌస్లోకి రాబోయే 16 మంది కంటెస్టెంట్స్ వీరే..
1) అదిత్ ఈశ్వరన్: 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' సినిమాలో సెకండ్ హీరో.
2) ముఖేష్ గౌడ అలియాస్ రిషి: ప్రముఖ టీవీ సీరియల్ నటుడు.
3) రోహిత్: సామాన్యుడి (కామనర్) కేటగిరీ కింద ఎంపికైన కంటెస్టెంట్.
4) కృష్ణుడు: 'వినాయకుడు' సినిమా హీరో.
5) శాలినీ
6) జబర్దస్త్ ఆటో రామ్ ప్రసాద్: ప్రముఖ కామెడీ నటుడు
7) టెంపర్ వంశీ
8) సృష్టి వ్యాకరణం
9) ఆర్జే చరణ్: 'అగ్నిపరీక్ష' కంటెస్టెంట్
10) యాంకర్ వర్షిణీ సౌందర రాజన్
11) ఝాన్సీ: రైతు, సింగర్, 'అగ్నిపరీక్ష' కంటెస్టెంట్
12) 'జబర్దస్త్' నరేష్
13) దేబ్జానీ మోదక్: సీరియల్ నటి
14) చైత్ర రాయ్: ప్రముఖ సీరియల్ నటి
15) నవరసాలు ఆర్కే: 'అగ్నిపరీక్ష' కామనర్ కంటెస్టెంట్
16) సుధీర్ రెడ్డి: పోడ్కాస్టర్, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్
ఆదిరెడ్డి వెల్లడించిన ఈ ఆసక్తికరమైన జాబితా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ఆదివారం సాయంత్రం జరిగే గ్రాండ్ లాంచ్తో ఈ పేర్లపై తుది అధికారిక స్పష్టత రానుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook