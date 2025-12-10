Bigg Boss 9 Mid Week Elimination: తెలుగు రియాలిటీ షో బిగ్బాస్ సీజన్ 9 ఇప్పుడు చివరి దశకు చేరుకుంది. తెలుగు బిగ్బాస్ చరిత్రలో ఈ సీజన్ వీకెస్ట్ రేటింగ్ అంటూ వస్తున్న వార్తల నేపథ్యంలో ఇప్పుడు నిర్వాహకులు షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రేపు అనగా డిసెంబరు 11న మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ జరగనుందని సమాచారం. అయితే ఈ వారం ఎవరు వెళ్తారనే దానిపై రకరకాలైన ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.
సెప్టెంబరులో ప్రారంభమైన ఈ రియాలిటీ షో ఈరోజుకు నిర్విరామంగా కొనసాగుతుంది. ఇన్ని రోజులు టాస్క్లు ఉత్సాహాంగా సాగుతున్న సమయంలో పోటీ దారులకు ఇప్పుడు బిగ్బాస్ పెద్ద షాక్ ఇవ్వనున్నాడు. వచ్చే వారం డిసెంబరు 16 - 22 ఫినాలే వీక్ కానుంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు బిగ్బాస్ హౌస్లో ఏడుగురు ఉన్న కారణంగా ఫైనల్ వీక్ కోసం 5 మందే ఉంటారు. దీంతో ఈ వారం ఇద్దర్ని ఇంటి నుంచి పంపించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో ఆదివారం వరకు వేచి చూడకుండా ఇప్పుడు మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ కోసం బిగ్బాస్ నిర్వాహకులు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది.
ఇప్పటికీ వచ్చిన ఓటింగ్ ప్రకారం ఇంటి నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరనే విషయం ఇప్పుడు స్పష్టంగా బిగ్బాస్ నిర్వాహకులకు తెలిసిపోయింది. దీంతో చివరిగా తక్కువ ఓట్లు ఉన్న వారిని ఈ వారం ఇంటి నుంచి పంపించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. టాప్-5లో కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజ, భరణి, సుమన్ శెట్టి ఉంటారట. ఈ వారం డిమోన్ పవన్, సంజన ఎలిమినేట్ కానున్నారని సమాచారం. కానీ, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం సుమన్ శెట్టి, ఇమ్మాన్యుయేల్ తక్కువ ఓటింగ్ కారణంగా ఎలిమినేట్ అవుతారని అంటున్నారు.
ప్రస్తుత బిగ్బాస్ సీజన్ కోసం ఇప్పటికే తొలి ఫైనలిస్టుగా పవన్ కల్యాణ్ నిలవగా.. అతనే విజేతగా నిలుస్తాడని అతని ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. మరో వైపు ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజ కూడా విజేతలు అయ్యే అవకాశం స్పష్టంగా ఉందని కొందరు చెబుతున్నారు. ఏది ఏమైనా మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్తో కొంత క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
సాధారణంగా బిగ్బాస్ హౌస్లో మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్స్ అన్నీ అర్ధరాత్రి జరుగుతాయి. పోటీదారులు గాఢనిద్రలో ఉన్న సమయంలో బిగ్బాస్ ఈ పిడుగులాంటి వార్తను బయటపెట్టే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ పరిస్థితుల్లో మిడ్-వీక్ ఎలిమినేషన్లో భాగంగా ఇంటి నుంచి బయటకి వెళ్లేది ఎవరో మరికొద్ది గంటల్లో తెలుస్తోంది.
