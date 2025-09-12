English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss 9 Day 5 Promo: బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 లో రోజురోజుకు ఆసక్తి భారీగా పెరిగిపోతుంది. ఇప్పటికే రెండు ఇళ్లుగా సెపరేట్ చేసిన నిర్వాహకులు.. ఇరు టీమ్స్ మధ్య ఫుడ్ గురించి విపరీతమైన మాటల యుద్ధం జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు తాజాగా కెప్టెన్సీ టాస్క్ ను బిగ్‌బాస్ పెట్టారు. అందులో నటి సంజనకు చెందిన టీమ్ మెంబర్ గెలవడంతో ఆమె కెప్టెన్ గా నియమించినట్లు బిగ్‌బాస్ పేర్కొన్నారు. దీంతో సీజన్ 9లో బిగ్‌బాస్ హౌస్ తొలి కెప్టెన్‌గా సంజన నిలిచింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 12, 2025, 05:56 PM IST

Bigg Boss 9 Day 5 Promo: బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 లో రోజురోజుకు ఆసక్తి భారీగా పెరిగిపోతుంది. ఇప్పటికే రెండు ఇళ్లుగా సెపరేట్ చేసిన నిర్వాహకులు.. ఇరు టీమ్స్ మధ్య ఫుడ్ గురించి విపరీతమైన మాటల యుద్ధం జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు తాజాగా కెప్టెన్సీ టాస్క్ ను బిగ్‌బాస్ పెట్టారు. అందులో నటి సంజనకు చెందిన టీమ్ మెంబర్ గెలవడంతో ఆమె కెప్టెన్ గా నియమించినట్లు బిగ్‌బాస్ పేర్కొన్నారు. దీంతో సీజన్ 9లో బిగ్‌బాస్ హౌస్ తొలి కెప్టెన్‌గా సంజన నిలిచింది. 

కెప్టెన్సీ టాస్క్‌కు ముందు..
బిగ్‌బాస్ హౌస్ కెప్టెన్సీ టాస్క్‌కు ముందు నటి సంజనను బిగ్‌బాస్ కన్ఫెషన్ రూమ్‌కి పిలిచారు. ఇంట్లో జరుగుతుందని ఆమెను అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే ఆ విషయంపై మాట్లాడిన సంజన.. బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో అందరూ తమదైన ఆట ఆడుతున్నారని, అసలైన ఆట ప్రారంభానికి ఇంకా టైమ్ ఉందని ఆమె చెప్పారు. ఈ క్రమంలో సంజనకు బిగ్‌బాస్ ఓ మంచి ఆఫర్ ఇచ్చారు. 

ఇంటి సభ్యుల్లో ఆమెతో పాటు మరో నలుగురిని ఎంచుకొమని బిగ్‌బాస్ చెప్తాడు. అయితే అందులో తప్పనిసరిగా ఇద్దరు కామనర్స్ ఉండాలంటూ షరతు పెడతాడు బిగ్‌బాస్. దీంతో సంజన తనకు దగ్గరగా ఉండి, కనెక్ట్ అయిన మనుషుల పేర్లను చెబుతున్నట్లు ఆమె ప్రకటించారు. వారిలో హరీష్, డిమోన్ పవన్, ఇమ్మాన్యుయల్, శృష్టి, సంజన ఉన్నారు. దీంతో వీరికి 'అదరకు బెదరకు' అనే పేరుతో కెప్టెన్సీ టాస్క్ పెట్టారు. దీనికి మనీష్ ను సంచాలక్‌గా ఎంచుకున్నారు. 

అయితే టాస్క్ జరిగే క్రమంలో సంచాలక్ మనీష్.. ఇమ్మాన్యుయల్ గ్రీన్ లైట్ రాకముందే టాస్క్ లో పాల్గొన్నాడు అంటూ మనీష్ చెప్పాడు. అయితే అది సంచాలక్ బాధ్యత అంటూ ఇమ్మాన్యుయల్ చెప్పుకొచ్చాడు. ఇప్పుడీ క్రమంలో తనకు వ్యతిరేకంగా చేశారనే కోపంతో ఇమ్మాన్యుయల్ ను కెప్టెన్సీకి అనర్హుడిగా ప్రకటించాడు. దీంతో వీరిద్దరి మధ్య వాగ్వాగం ముదిరింది. అయితే ఐదో రోజు ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. ఇప్పటికే 5వ రోజుకు సంబంధించిన రెండు ప్రోమోలు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.  

