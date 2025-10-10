English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mobile Phone In Bigg Boss House: బిగ్ బాస్ షో ప్రారంభం నుంచి అభిమానుల నుండి మంచి స్పందన వస్తోంది. తెలుగులో ఇప్పటికే నెల రోజులుగా ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది. అయితే ఈ బిగ్‌బాస్ షో గురించి ఓ వైరల్ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది. బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోని పోటీదారులు మొబైల్ వినియోగిస్తున్నట్లు బహిర్గతం అయ్యింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 10, 2025, 05:48 PM IST

Bigg Boss 9: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి సెల్‌ఫోన్..వీడియోలో అడ్డంగా దొరికిపోయిన కంటెస్టెంట్!

తమిళ బిగ్‌బాస్ రియాలిటీ షో కూడా ఇటీవలే ప్రారంభమైంది. ఇది OTTలో 24 గంటలూ ప్రసారం అవుతున్నందున, 1 గంట షోలో చూపించని అనేక విషయాలు ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ అయి వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఒక షాకింగ్ వీడియో లీక్ అయింది.

తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో 2017 నుండి బిగ్ బాస్ తమిళంలో ప్రసారం అవుతోంది. అన్ని భాషల నుండి ప్రముఖ నటులు ఈ షోను హోస్ట్ చేస్తుండగా, నటుడు కమల్ హాసన్ గత 7 సీజన్లుగా తమిళంలో బిగ్ బాస్ షోను హోస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుత రియాలిటీ షో కు మాత్రం మక్కల్ సెల్వన్ విజయ్ సేతుపతి వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.  

ఈ పరిస్థితిలో నటుడు విజయ్ సేతుపతి గత 8వ సీజన్ నుండి తమిళ బిగ్ బాస్ షోను నిర్వహిస్తున్నారు. బిగ్ బాస్ షో అంటే వివిధ రంగాలకు చెందిన నటులు, ప్రముఖులను ఒకే ఇంట్లో 100 రోజుల పాటు ఉంచుతారు. ఇక్కడ ఇచ్చిన అన్ని టాస్క్‌లను గెలుచుకుని ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకున్న వారిని చివరకు అవార్డు విజేతలుగా ఎంపిక చేస్తారు.

ఈ షోలో పాల్గొనే పోటీదారులు చేయాల్సిన అతి పెద్ద టాస్క్ ఏమిటంటే, బయటి ప్రపంచంతో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా 100 రోజులు తమకు ఇచ్చిన ఇంట్లో నివసించడం. బిగ్ బాస్ ఇంట్లో మొబైల్ ఫోన్లు, టీవీలు వంటివి అందుబాటులో ఉండవు. ఇది ఈ షో కి సంబంధించిన ప్రధాన రూల్. కానీ, తమిళంలో ఇటీవలే ప్రారంభమైన ఈ బిగ్‌బాస్ షో గురించి ఇప్పుడు ఓ అనుకోని వీడియో వైరల్ గా మారింది. 

బిగ్ బాస్ ఇంట్లో ఫోన్లు వాడటానికి అనుమతి ఉందా?
బయటి ప్రపంచంతో సంబంధం లేని ఈ షో ఉద్దేశ్యం మారిందా అని అభిమానులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీని ప్రకారం.. అక్టోబరు 5వ తేదీన ప్రారంభమైన బిగ్ బాస్ తమిళ సీజన్ 9 షోలో మొబైల్ ఫోన్లు వాడుతున్నట్లు ఇంటర్నెట్‌లో కొంత సమాచారం ప్రచారంలో ఉంది.

ఈ పరిస్థితిలో బిగ్ బాస్ తమిళ ఇంట్లో పోటీదారుడుగా ఉన్న వినోత్ తన మొబైల్ ఫోన్ గురించి మాట్లాడుతున్న వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో విడుదలై వైరల్ అవుతోంది. ఇది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు. ఈ వారాంతంలో విజయ్ సేతుపతి మాట్లాడినప్పుడు ఈ విషయంపై స్పష్టత వస్తుందని అభిమానులు చెబుతున్నారు.

Trending News