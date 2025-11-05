English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో పెద్ద గొడవ..పొట్టుపొట్టుగా తన్నుకున్నారు..వెక్కివెక్కి ఏడుస్తున్న లేడీ కంటెస్టెంట్స్!

Fight in Bigg Boss 9 Tamil: బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న కార్యక్రమాల్లో బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షో ఒకటి. తరచూ ఏదో రకంగా వార్తల్లో నిలిచే ఈ షో మరోసారి ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతోంది. అందుకు కారణం బిగ్‌బాస్ షోలో పాల్గొన్న కంటెస్టెంట్స్ కొట్టుకోవడమే. తాజాగా బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో గొడవ జరుగుతోంది. పోటీదారులు ఒకరితో ఒకరు గొడవపడ్డారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 5, 2025, 08:20 AM IST

Fight in Bigg Boss 9 Tamil: బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న కార్యక్రమాల్లో బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షో ఒకటి. తరచూ ఏదో రకంగా వార్తల్లో నిలిచే ఈ షో మరోసారి ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతోంది. అందుకు కారణం బిగ్‌బాస్ షోలో పాల్గొన్న కంటెస్టెంట్స్ కొట్టుకోవడమే. తాజాగా బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో గొడవ జరుగుతోంది. పోటీదారులు ఒకరితో ఒకరు గొడవపడ్డారు. గొడవతో పాటు చేతులు కూడా చేసుకున్నారు. ఈ గొడవ చూసి ఇంట్లో ఉన్న అమ్మాయిలు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఈ దృశ్యాన్ని ఇటీవల విడుదలైన ప్రోమోలో చూడవచ్చు. అసలు గొడవ ఎవరిది.. ఈ గొడవకు కారణం ఏమిటి..? చూద్దాం..

కేవలం మాటల పోరాటం ఈరోజు గొడవగా మారింది. పోటీదారుల మధ్య గొడవ చాలా తీవ్రంగా మారింది. బిగ్ బాస్ హౌస్ మొత్తం తీవ్ర గందరగోళంలో పడింది. అయితే, ఇది తెలుగు బిగ్ బాస్‌లో జరగలేదు. మక్కల్ సెల్వన్ విజయ్ సేతుపతి హోస్ట్ చేసిన తమిళ బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో జరిగింది.

బిగ్ బాస్ తమిళ సీజన్ 9 నేటితో 30 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ షో 20 మంది పోటీదారులతో ప్రారంభమైంది. తమిళంలో ప్రసారమైన గత 8 సీజన్ల కంటే ఇది భిన్నంగా ఉంది. అయితే 9వ సీజన్‌కు అభిమానుల నుండి ఎక్కువ ప్రతికూల సమీక్షలు రావడం గమనార్హం.

బిగ్ బాస్ తమిళ సీజన్ 9 ప్రస్తుతం 5వ వారంలో ఉంది. ఈ వారం నామినేషన్ ప్రక్రియ ఓపెన్ నామినేషన్‌గా నిర్వహించారు. దీని ప్రకారం.. బిగ్ బాస్ ఇంట్లో ప్రస్తుతం 19 మంది పోటీదారులు ఉండగా, వైల్డ్‌కార్డ్ పోటీదారులుగా ప్రవేశించిన 4 మంది, గత వారం నామినేషన్‌కు ఉచిత పాస్ పొందిన కెప్టెన్‌తో సహా 5 మందిని నామినేట్ చేయలేమని బిగ్ బాస్ ప్రకటించారు. తదుపరి నామినేషన్ ప్రక్రియలో.. ఈ వారం 12 మంది నామినేట్ అయ్యారు. వారిలో వినోద్, వియానా, షబరి, విక్రమ్, పార్వతి, కమరుదిన్, ప్రవీణ్, కెమి, తుషార్, దివాకర్, రమ్య జో, FJ ఉన్నారు.

దీని ప్రకారం.. బిగ్ బాస్ తమిళ సీజన్ 9కి సంబంధించిన మొదటి ప్రోమో వీడియో తాజాగా విడుదలైంది. ఈ వీడియోలో కమ్రుద్దీన్, ప్రవీణ్ మధ్య గొడవ జరుగుతోంది. వారిని ఆపడానికి ప్రజిన్ రంగంలోకి దిగాడు. దీని తరువాత కమ్రుద్దీన్, ప్రజిన్ మధ్య గొడవ జరుగుతుంది. ఇద్దరు ఒకర్ని ఒకరు చేతులు వేసేంత వరకు వెళ్లింది. దాదాపుగా ఇద్దరు దెబ్బలు వేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే వారిలో ఎవరికి గాయాలు అయ్యాయో తెలియాల్సి ఉంది. ఈ గొడవతో అక్కడున్న వాళ్లంతా ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో ఉన్న అమ్మాయిలంతా కేకలు వేస్తూ ఏడుస్తున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతోంది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Bigg BossBigg Boss 9 Tamil FightFight in Bigg Boss 9 TamilBigg Boss 9Bigg Boss 9 fight

