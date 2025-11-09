Bigg Boss Double Elimination: బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 రోజు రోజుకు ఆసక్తికరంగా మారుతుంది. వారాంతం వస్తే చాలు కింగ్ నాగార్జున ఎంట్రీతో అదరగొడుతున్నారు. శనివారం హౌస్ మేట్స్ కు ఓ రేంజ్లో క్లాస్ తీసుకునే నాగార్జున ఆదివారం హౌస్ మేట్స్తో ఆటలాడించి, పాటలు పాడించి ఒకరిని ఎలిమినేట్ చేసి హౌస్ నుంచి బయటకు తీసుకు వచ్చేస్తారు. ఇక ఈ తొమ్మిదో వారం బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 హౌస్లో డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉండబోతుంది. ఇప్పటికే రాము రాథోడ్ సెల్ఫ్ ఎలిమినేట్ కాగా.. ఇప్పుడు మరో ఎలిమినేషన్ జరగబోతోంది. ఈ కంటెస్టెంట్ ఆదివారం హౌజ్ని వీడబోతున్నాడు.
ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉండబోతుందట. ఇప్పటికే రాము రాథోడ్ సెల్ఫ్ ఎలిమినేట్ కాగా.. ఇప్పుడు మరో ఎలిమినేషన్ ఉందట. ఓటింగ్ ప్రకారం రాము రాథోడ్ తర్వాత లీస్ట్లో ఉన్నది శ్రీనివాస సాయి. ఈ వారం అతను కూడా హౌస్ని వీడినట్టు తెలుస్తోంది. రెగ్యూలర్ ఎలిమినేషన్లో భాగంగా శ్రీనివాస సాయిని ఎలిమినేట్ చేశారట నాగార్జున. ఇలా తొమ్మిదో వారం బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 హౌస్లో మొదటిసారి డబుల్ ఎలిమినేషన్ జరిగిందని చెప్పొచ్చు. ఇకపై ఈ డబుల్ ఎలిమినేషన్ స్టార్ట్ కానుందని సమాచారం.
ఇక సెప్టెంబర్ 7న స్టార్ట్ అయిన బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 ఇప్పటికే తొమ్మిది వారాలు పూర్తి చేసుకుంటుంది. 15 మంది కంటెస్టెంట్లతో షో స్టార్ట్ కాగా, శ్రష్టి వర్మ, ప్రియా, ఫ్లోరా, హరిత హరీష్, మర్యాద మనీష్, భరణి, రమ్య మోక్ష, దివ్వెల మాధురి, శ్రీజ ఇప్పటి వరకు ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఆయేషా జీనత్ అనారోగ్యంతో హౌస్ని వీడింది. ఇప్పుడు రాము కూడా సెల్ఫ్గా ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. అయితే వీరిలో భరణిని మళ్లీ హౌస్లోకి తీసుకొచ్చారు. అయినా ఆయన ఆటతీరు మారలేదు. త్వరలో మళ్లీ భరణి ఎలిమినేట్ అయినా ఆశ్చర్యం లేదు.
అయితే ఈ సీజన్ పూర్తి కావడానికి మరో ఆరు వారాలు మాత్రమే ఉంది. ఇప్పటి వరకు హౌస్లో సంజనా, రీతూ చౌదరీ, తనూజ, సుమన్ శెట్టి, ఇమ్మాన్యుయెల్, డీమాన్ పవన్, కళ్యాణ్, నిఖిల్, దివ్య, గౌరవ్, శ్రీనివాస సాయి, భరణి ఉన్నారు. వీరిలో శ్రీనివాస సాయి ఈ ఆదివారం హౌస్ని వీడబోతున్నారట. ఇక పది మంది మాత్రమే ఉంటారు. వీరిలో టాప్ 5కి వెళ్లేది ఎవరనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
