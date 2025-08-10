English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss 9 Telugu Promo: తెలుగులో బిగ్గెస్ట్ రియాల్టీ షో బిగ్ బాస్ ఇప్పటివరకు ఎనిమిది సీజన్లు పూర్తి చేసుకుని సెప్టెంబర్‌లో సరికొత్త 9వ సీజన్ రెడీ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా జులై నుంచే ప్రచార కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు నిర్వాహకులు. అయితే ఎప్పటిలాగానే ఈసారి కూడా బిగ్‌బాస్ సీజన్ 9కు  కింగ్ నాగార్జున హోస్ట్‌గా వ్యవహరించినన్నారు. అయితే సీజన్ 9లో ఈసారి కొన్ని కండిషన్స్ ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 10, 2025, 07:18 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu Promo: తెలుగులో బిగ్గెస్ట్ రియాల్టీ షో బిగ్ బాస్ ఇప్పటివరకు ఎనిమిది సీజన్లు పూర్తి చేసుకుని సెప్టెంబర్‌లో సరికొత్త 9వ సీజన్ రెడీ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా జులై నుంచే ప్రచార కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు నిర్వాహకులు. అయితే ఎప్పటిలాగానే ఈసారి కూడా బిగ్‌బాస్ సీజన్ 9కు  కింగ్ నాగార్జున హోస్ట్‌గా వ్యవహరించినన్నారు. అయితే సీజన్ 9లో ఈసారి కొన్ని కండిషన్స్ ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నాయి. తాజాగా విడుదలైన ప్రోమోలో కమెడియన్ వెన్నెల కిషోర్ తో హౌస్ లో వెళ్లే వారికి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ నాగార్జున చెబుతూ.. ఈసారి డబుల్ హౌస్, డబుల్ డోస్ అంటూ ఆసక్తిని అమాంతం పెంచేశారు.

అయితే ఈ సీజన్‌లో బిగ్‌బాస్‌నే మార్చేసినట్లు కింగ్ నాగార్జున ప్రోమోలో చెప్పుకొచ్చారు. అయితే ఈ సీజన్ లో బిగ్ బాస్ లేకుండా రెండు హౌసులు ఎలా మెయింటైన్ అవుతాయి? డబుల్ డోస్ ప్రేక్షకులకు అందిస్తారు అనేది తెలియాలంటే మరి కొద్ది రోజులు ఆగాల్సిందే. మరి కొద్ది రోజుల్లో ఈ బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరించడానికి రెడీ అవుతుంది. 

బిగ్‌బాస్ సీజన్ 9 ప్రోమోలో వ్యాఖ్యాత కింగ్ నాగార్జున పెద్ద ట్విస్ట్ పెట్టారు. ఈసారి రణరంగమే అంటూ అంచనాలు అమాంతం పెంచేశారు. కామన్ క్యాటగిరిలో కంటెస్టులను సెలెక్ట్ చేసేందుకు ఇప్పటికే గత నెలలో ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు. కామన్ మ్యాన్ క్యాటగిరీలో దాదాపు 40 మందిని బిగ్ బాస్ ఎంట్రీ కి ఎంపిక చేసినట్లు సమాచారం. వారిలో చివరిగా కొందరిని త్వరలోనే ఎంపిక చేసి వాళ్ళ అందరిని కంటెస్టెంట్లుగా హౌస్ లో ప్రవేశపెట్టేటందుకు నిర్వాహకులు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. 

తాజాగా విడుదలైన బిగ్‌బాస్ సీజన్ 9 ప్రోమోలో కమెడియన్ వెన్నెల కిషోర్ తో కింగ్ నాగార్జున సరదా సంభాషణలతో సాగింది. ఇందులో నాగార్జునతో చేసే సంభాషణతో పాటు బిగ్ బాస్ 9 లో ఉండే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి నాగార్జున చెప్పుకొచ్చారు. ఈసారి డబుల్ హౌస్.. డబుల్ డోస్ అని నాగార్జున ఝలక్ ఇచ్చారు. గతంలో సీజన్లో మాదిరి ఈ సీజన్లో కూడా ఉంటది అనే ఆలోచనలను తీసేయాలని నాగార్జున చెప్పుకొచ్చాడు.

కానీ చివరికి ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఈ సీజన్ 9లో బిగ్ బాస్ అనే వ్యక్తే ఉండకపోవడం గమనార్హం. ఈసారి చదరంగం కాదు రణరంగమే అని నాగార్జున చెప్పే డైలాగు ప్రోమో ఓకే హైలెట్ గా నిలిచింది. అయితే ఈసారి బిగ్ బాస్ ఉండడా? రెండు హౌస్ లు అంటే ఎంతమంది కంటెస్టెంట్లు వస్తారు? వాళ్ళందరినీ ఒకే గంటలో ఎలా కవర్ చేస్తారు? వాళ్లకిచ్చే టాస్క్ లేంటి? రెండు హౌస్ లు కలిపి టాస్కులు పెడతారా? రెండు హౌస్ లు ఎంతమంది కంటెంట్లు వస్తారు? వాళ్ళ రెమ్యూనికేషన్ ఏంటి అనే విషయాలపై జనాలలో మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.

