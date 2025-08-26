English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss 9 Telugu Contestants: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్-9 అతిత్వరలో ప్రారంభమయ్యేందుకు అంతా రంగం సిద్ధమైంది. ఈసారి రెండు హౌస్ లు, రెండు డోసులు అంటూ హోస్ట్ కింగ్ నాగార్జున అమాంతం అంచనాలను పెంచేశారు. సెలబ్రిటీలతో పాటు కామన్ ఆడియన్స్ నుంచి కొందరిని ఈ సారి బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి పంపించనున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 26, 2025, 05:19 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu Contestants: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్-9 అతిత్వరలో ప్రారంభమయ్యేందుకు అంతా రంగం సిద్ధమైంది. ఈసారి రెండు హౌస్ లు, రెండు డోసులు అంటూ హోస్ట్ కింగ్ నాగార్జున అమాంతం అంచనాలను పెంచేశారు. సెలబ్రిటీలతో పాటు కామన్ ఆడియన్స్ నుంచి కొందరిని ఈ సారి బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి పంపించనున్నారు. అయితే ఇప్పుడు కొత్త సీజన్ లో ఎవరెవరు సెలబ్రిటీలు హౌస్ లోకి వెళ్తారనే దానిపై ఇప్పుడు అందరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొంది. తాజాగా కొంతమంది పేర్లు బయటకు వస్తున్నాయి. అందులో మరీ ముఖ్యంగా కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్ ఒకప్పటి అసిస్టెంట్ శ్రష్ఠి వర్మ బిగ్ బాస్ సీజన్-9లో సందడి చేయనుందని సమాచారం. 

ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్ టీమ్ లో అసిస్టెంట్ గా వర్క్ చేసిన శ్రష్ఠి వర్మ.. ఆ తర్వాత అనేక సినిమాల్లో కొన్ని స్టెప్పులు కంపోజింగ్ చేసి ఫేమస్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత జానీ మాస్టర్ పై లైంగిక వేధింపుల కేసు వచ్చిన తర్వాత ఆమె పలు మీడియా ఛానల్స్ లో ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తూ తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత పరిచయమైంది. ఇప్పుడామె బుల్లితెర రియాలిటీ షో అయిన బిగ్ బాస్ లోకి వచ్చేందుకు ఆమె రెడీ అవుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ విషయంపై టాలీవుడ్ లో అనేక రూమర్లు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

జానీ మాస్టర్ జైలుకు వెళ్లిన తర్వాత డ్యాన్సర్ శ్రష్ఠి వర్మ.. అనేక ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తూ ఫేమస్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత 'పుష్ప 2' సినిమాల్లోనూ తన ఓన్ కంపోజింగ్ స్టెప్పులతో అందర్ని ఆకట్టుకుంది. ఇప్పుడామె తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరయ్యేందుకు బిగ్ బాస్‌లో ఎంట్రీ ఇస్తుందని అంతా అనుకుంటున్నారు.   

జానీ మాస్టర్ లైంగిక వేధింపుల కేసు..
ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్ దగ్గర పనిచేసిన ఓ లేడీ డ్యాన్సర్.. అతనిపై లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదు చేసింది. జానీ మాస్టర్ తనపై పలుమార్లు అత్యాచారం చేశాడని ఆమె కేసు పెట్టింది. దీంతో ఆమె ఫిర్యాదును ప్రాథమికంగా తీసుకున్న పోలీసులు జానీ మాస్టర్ ను అరెస్టు చేసి కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు. కోర్టు అతడికి రిమాండ్ విధించి.. కొన్ని రోజులు జైలు జీవితం గడిపారు.

ఆ తర్వాత బెయిల్ పై బయటకి వచ్చిన జానీ మాస్టర్ ఇప్పుడు చిత్రసీమకు దూరంగా ఉంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే జానీ మాస్టర్ రీ-ఎంట్రీ ఇస్తారా లేదా అనే దానిపై స్పష్టత లేదు. కానీ, జానీ మాస్టర్ కి ఉన్న నైపుణ్యం చాలా గొప్పది. ఈ క్రమంలో అతడు కచ్చితంగా రీ-ఎంట్రీ ఇవ్వాలని ఆయన ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. 

Also Read: Rasha Thadani: ఘట్టమనేని వారసుడితో 18 ఏళ్ల బాలీవుడ్ హీరోయిన్? త్వరలోనే షూటింగ్ ప్రారంభం!

ALso Read: School Holidays: వరుస పండుగలు.. ఏకంగా 10 రోజులు సెలవులు?

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

