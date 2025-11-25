English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Bigg Boss 9: వాడు నీ వల్లే ఆడట్లేదు..రెచ్చిపోయిన రీతూ.. కల్యాణ్‌ గొంతు పట్టిన డిమాన్‌ రణరంగంగా హౌస్‌..!

Bigg Boss 9: వాడు నీ వల్లే ఆడట్లేదు..రెచ్చిపోయిన రీతూ.. కల్యాణ్‌ గొంతు పట్టిన డిమాన్‌ రణరంగంగా హౌస్‌..!

Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్‌ బాస్‌ సీజన్‌ 9 తెలుగు 78వ రోజు రణరంగంగా మారింది. ప్రస్తుతం హౌస్‌లో కంటెస్టెంట్లు ఇమ్యాన్యూయేల్‌, సంజనా గల్రానీ, డిమాన్‌ పవన్‌, రీతూ చౌదరీ, దివ్య, భరణి, పవన్‌ కల్యాణ్‌, సుమన్‌ శెట్టి, తనుజా రీతూ చౌదరీ ఉన్నారు. 78వ రోజు నామినేషన్‌లో చాలా హాట్‌ హాట్‌గా కొనసాగింది. దీంతో కంటెస్టెంట్లు కొట్టకునే పరిస్థితికి చేరుకుంది. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 25, 2025, 10:58 AM IST

Bigg Boss 9: వాడు నీ వల్లే ఆడట్లేదు..రెచ్చిపోయిన రీతూ.. కల్యాణ్‌ గొంతు పట్టిన డిమాన్‌ రణరంగంగా హౌస్‌..!

Bigg Boss 9 Telugu: ఆదివారం రోజు పవర్‌ అస్త్ర ఉపయోగించి ఎలిమినేషన్‌ లేకుండా చేశారు హోస్ట్‌ నాగార్జున. ఆ తర్వాత 78వ రోజుకు చేరుకున్న బిగ్‌ బాస్‌ ఈరోజు నామినేషన్‌ మొదట కాస్త ఆసక్తికరంగా జరిగినా ఆ తర్వాత రచ్చ రంబోలా అయింది. ప్రధానంగా బిగ్‌ బాస్‌ ఈరోజు ప్రైవేట్‌ నామినేషన్‌ చేయమని మొదట ఇమ్యన్యూయేల్‌ను పిలుస్తారు. డిమాన్‌ పవన్‌ను నామినేట్‌ చేస్తాడు. కంటెండర్‌ చేయట్లేదు, ప్లీజ్‌ నేను కంటెండర్‌ చేయమన్నారు ఆ తర్వాత వేరే వాళ్ల కోసంఆడి గివప్‌ ఇచ్చాడు అని ఇమన్యూయేల్‌ నామినేట్‌ చేస్తాడు.

ఆ తర్వాత సుమన్‌ భయపడుతున్నాడు గేమ్‌ను అర్థం చేసుకోవడం లేదంటూ పవన్‌ కల్యాణ్‌ నామినేట్‌ చేస్తాడు. మైండ్‌ సెట్‌ కూడా అర్థం కావడం లేదని ఫోటో వేసి ప్రైవేట్‌ నామినేట్‌ చేస్తాడు. భరణి వెంటనే తనుజాను నామినేట్‌ చేస్తాడు. దివ్య, తనుజాల గొడవల మధ్య నన్ను లాగుతున్నారు అనే రీజన్‌తో నామినేట్‌ చేస్తాడు. అల్రేడీ దివ్యను నామినేట్‌ చేశాను, ఇప్పుడు తనుజాను నామినేట్‌ చేస్తున్నారు. ఇద్దరూ మెచ్యూర్‌గా నడుచుకోవట్లేదు అంటాడు.

ఇక డిమాన్ వచ్చి కల్యాణ్‌ను ఏ సపోర్ట్‌ చేయట్లేదు.. కానీ, సపోర్ట్‌ చేస్తున్నా అని చెబుతున్నాడు. తనుజా గొడవలో కూడా నాది తప్పు కాది అని చెప్పట్లేదు. కంటెండర్‌ కాకుండా చేశాడు. నాది తప్పు అన్నట్లు బిహెవ్‌ చేశాడు. అందుకే నామినేట్‌ చేస్తున్న అని ఫోటో వెనుక పేరు రాసి నామినేట్‌ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన దివ్య.. భరణీని నామినేట్‌ చేస్తుంది. ఆయన నా వైపు స్టాండ్‌ తీసుకోలేదు. నా గేమ్‌ను ఎఫెక్ట్‌ చేసింది. అందరికీ సపోర్ట్‌ చేస్తాడు నా విషయంలోమాత్రం ఒక అడుగు వెనుక వేస్తాడు అని నామినేట్‌ చేస్తుంది.

సుమన్‌ శెట్టి సంజనాను నామినేట్‌ చేస్తాడు. తను ఇరిటేట్‌ చేస్తుంది. ఇది అందరిపై పడుతుంది. ఇది చెయ్యూ, అది చెయ్యూ అని అందరినీ కిచెన్‌లో కూడా ఇర్రిటెట్‌ చేస్తుంది అంటారు. తనుజా కూడా డిమాన్‌ పవన్‌ను నామినేట చేస్తుంది. ఎక్కువ రీతూతో ఉంటూ గొడవలు, అరుపులు చేస్తున్నారు. ఇంట్లో కూడా గొడవ జరిగితే వస్తాడు స్టాండ్‌ తీసుకోడు. రీతూకు ఎమైనా అయితే ఒప్పుకోడుఅని నామినేట్‌ చేస్తుంది

ఇక సంజనా గల్రానీ కూడా భరణీని నామినేట్‌ చేస్తుంది. కంటెండర్‌ టాస్క్‌లో ఉండాలనుకుంటే నన్ను తీసేశారు. మీరు నేను కంటెండర్‌గా ఉంటే మిమ్మల్నే కెప్టెన్‌ చేస్తా అని రిక్వెస్ట్‌ చేసినా నన్ను తొలగించారు అని నామినేట్‌ చేస్తుంది మొదటి దశ నామినేషన్‌లో దీంతో భరణీకి -2, పవన్‌ -2, సుమన్‌ శెట్టి-1, తనుజా-1, కల్యాణ్‌- 1. సంజనా గల్రానీ-1

రెండో భాగం మీ లో ధైర్యాన్ని పరీక్షిస్తుంది. రెండో సభ్యుడిని ఎంచుకుని బలంగా వారి గురించి చెప్పి ఫైర్‌లో వేయమని బిగ్‌ బాస్‌ చెబుతాడు.దీంతో భరణి దివ్య ఫోటో తీసుకుని అనవసరంగా వాయిస్‌ రెయిజ్‌ చేస్తావు. ఇద్దిర మధ్య హాట్‌ హాట్‌గా సంభాషణ జరుగుతుంది. మా గురువు కూడా అన్నారు వాయిస్‌ నీమీద రెయిజ్‌ చేసినా ఎందుకు సైలెంట్‌ ఉంటావు అది నచ్చలేదు అన్నారు. నీ లో చేంజ్‌ వస్తది ఈ నామినేషన్‌ నుంచి వస్తుంది అని ఎక్స్‌పెక్ట్‌ చేస్తున్నా అంటాడు. దీంతో దివ్య కూడా నెన్ను అన్ని విషయంలో సాఫ్ట్‌గా చేయను అంటుంది. ఇద్దరి మధ్య గొడవ పెరిగి దివ్య ఏడ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత సంజనా వచ్చి తనూజను నామినేట్‌ చేస్తుంది. మీరు నాకు టఫ్‌ కంపిటీషన్‌ కాబట్టి నామినేట్‌ చేస్తున్నా అంటుంది. దీనికి ఇంతమందిలో ఎవ్వరూ కనిపించలేదా సేఫ్‌ గేమ్‌ అంటుంది.

ఇక మూడో నామినేషన్‌లో కల్యాణ్‌ వచ్చి డిమాన్‌ పవన్‌ ను నామినేట్‌ చేస్తాడు. ప్రతి ఒక్కరినీ కంటెండర్‌గా చేస్తే గివప్‌ చేస్తావు. అందరినీ అడుగుతావు మధ్యలో ఎందుకు ఇలా చేస్తావు అంటాడు. డిమాన్‌ నేనే ఏ గివ్వప్‌చేయలేదు అంటాడు. నాకు ఓటు వేస్తే నా పాయింట్స్‌ చెప్పి వెళ్లిపోతా అన్నావు అంటాడు పవన్‌. నేను అనలేదు అంటాడు. నువ్వు చెప్పిన స్టేట్‌మెంట్‌ నచ్చలేదు అంటాడు కల్యాణ్‌. బ్లూ, రెడ్‌ గేమ్‌ విషయంలో . కెప్టెన్సీ టాస్క్‌లో నుంచి తీసేస్తే నవ్వుతావా? నువ్వు బాధపడట్లేదు. నువ్వు నీ గురించి స్టాండ్‌ తీసుకోలేదు అంటాడు డిమాన్‌. నాకు బేసిక్‌ సెన్స్‌ ఉంది నా పాయింట్ బట్టి నేను వెళ్తా అంటాడు.

అందుకే నీతో డిస్కస్‌ చేయడానికి రాలేదు అంటాడు. ఒకరి ఒపీనియన్‌ మార్చలేం అన్నప్పుడు బ్లైండ్‌గా వెళ్లిపోవాలి అంటాడు. ఈ మాటల్లో ఒకరిని ఒకరు ఒరేయ్‌.. అని కూడా అనుకుంటారు. ఆ తర్వాత డిమాన్‌ వెకిలిగా నవ్వుతాడు.. నన్ను కోపంగా చూస్తే నాకు నవ్వు వస్తది అంటాడు. దీంతో కోపంగా కల్యాణ్‌ డిమాన్‌ ఫోటోను గట్టిగా చింపేసి ఫైర్‌లో వేస్తాడు.

ఆతర్వాత ఇమాన్యూయేల్‌ వచ్చి తనుజాను నామినేట్‌ చేస్తాడు.. కెప్టెన్సీ త్యాగం చేశావు అనడం నాకు నచ్చలేదు అంటాడు. త్యాగం చేస్తే నీకెంటి అంటాడు. భరణీ గారు కెప్టెన అవ్వలేదు కాబట్టి నీకు అవసరంలేదు అన్నాను అంటుంది. మళ్లీ గెలుచుకుంటే త్యాగం చేస్తాడు అని నేను అన్నానా? అని తనుజా నిలదీస్తుంది. దీనికి నా త్యాగానికి నీకేమైంది అంటాడు ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం పెరుగుతుంది. ఈ నామినేషన్‌లో కూడా తనుజా రచ్చే చేస్తుంది.సుమన్‌ శెట్టి వచ్చి తనుజానే నామినేట్‌ చేస్తాడు. కెప్టెన్సీ టాస్క్‌లో నేను స్టెప్‌ పెట్టాను. అది సరిగా లేదు కానీ, నువ్వు ఎక్కెయ్‌ ఎక్కెయ్‌ అన్నావు. నేను ఎక్కేశాక సరిలేదు అన్నావు. ముందే చెబితే సరిచేసుకుంటా కదా.. నీవల్ల పోయింది. అని నామినేట్‌ చేస్తున్నా అంటాడు. నేను థ్రెడ్‌ గేమ్‌లో సపోర్ట్‌ చేశా .. టాస్క్‌ అయ్యాక ఎందుకు అడగలేదు. మీరు సేఫ్‌ గేమ్‌తో మాస్క్‌ ఎప్పుడు బ్రేక్‌ చేశారు అని రెచ్చిపోతుంది తనుజా. ఎప్పుడు మాట్లాడాలో నాకు తెలుసు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మాట్లాడాను అంటాడు సుమన్‌. రీతూకు సపోర్ట్‌ చేయకుండా నేను మీకే సపోర్ట్‌ చేశాను అంటుంది.

దివ్యవచ్చి తనుజాను పర్సనల్‌ రీజన్‌తో నే చేస్తున్న ఫస్ట్‌ టైమ్‌ అంటుంది. ఈ మధ్యకాలంలో నేను ట్రిగ్గర్‌ అయ్యాను. ఒక మనిషి ఇష్టంలేకున్నా నువ్వు వెంటపడుతున్నావ్‌ అనేది నేను తీసుకోలేకపోతున్నా. నిన్ను నామినేట్‌చేసి ఈ గొడవను ఎండ్‌ చేస్తా అంటుంది. డిమాన్‌ వచ్చి ఇమాన్యూయేల్‌ను ఏడుస్తూనే నామినేట్‌ చేస్తాడు. 4వీక్‌ కెప్టెన్సీ టాస్క్‌లోనేను అడిగితే అల్రేడీ కెప్టెన్‌ అయ్యావు అన్నారు. రెబల్‌ కాదు... కానీ, ఓటింగ్‌ ప్రకారం నన్నునువ్వు రెబల్ చేశావు.

 
అక్కడే రీతూకు కల్యాణ్‌కు మాటామాటా పెరుగుతుంది. డిమాన్‌ కలగజేసుకుంటాడు. రెడ్‌, బ్లూ టీమ్‌ గురించిన గొడవ చిలికి చిలికి గాలివానలా మారుతుంది. తనుజా, ఇమన్యూయేల్‌ కూడా గొడవ పడతారు. స్టాండ్‌ తీసుకోలేదు అని ఎలా డిమాన్‌ అంటారు అని నాలుగు దిక్కులు డ్యాన్స్‌ చేస్తూ రెచ్చిపోతుంది. డిమాన్‌ కూడా వస్తాడు అప్పుడే రీతూ కల్యాణ్‌పైకి వెళ్తుంది ఇతర కంటెస్టెంట్ల్ వారికి సర్దిచెబుతున్న వినే పరిస్థితి ఉండదు. రీతూ పైపై కి వెళ్తుంది అప్పుడు డిమాన్‌ వచ్చి కల్యాణ్‌ గొంతు పట్టుకుంటాడు వెంటనే సంజనా లాగి స్టాప్‌ స్టాప్‌ నీ మంచి కోసం చెబుతున్న అంటుంది. రేయ్‌ ఇక చాలు ఆపు అంటాడు డిమాన్‌. రీతూ ఆగకుండా అలాగే రెచ్చిపోతుంది. డిమాన్‌ కల్యాణ్‌ను పట్టి లాగేస్తాడు.  రీతూ మాత్రం అస్సలు వినుకుండా రెచ్చిపోతూనే ఉంటుంది. కావాలని ప్రతిసారి ఇలాగే చేస్తాడు అంటుంది. 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bigg Boss 9 TeluguBigg Boss 9 latest episodeBigg Boss Telugu fightRithu Diman fightKalyan Diman clash

