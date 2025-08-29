English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్‌బాస్-9 సీజన్ మొదలయ్యేది అప్పుడే..గ్రహణం రోజే రియాలిటీ షోకి శ్రీకారం!

Bigg Boss 9 Telugu Starting Date 2025: తెలుగు బుల్లితెర చరిత్రలో రియాలిటీ షో అయిన బిగ్‌బాస్ మరో సరికొత్త ప్రయోగం చేయబోతుంది. గత 8 సీజన్లలో జరిగినట్టుగా ఒకే ఇంట్లో కాకుండా.. ఈసారి రెండు హౌస్‌లు ఉండబోతున్నాయని హోస్ట్ నాగార్జున ఇప్పటికే థీమ్ ప్రకటించేశారు. ఈ సీజన్ ను ఎప్పటి నుంచి, ఏ ఛానల్‌లో ప్రసారం చేయబోతున్నారో నిర్వాహకులు ప్రకటించారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 29, 2025, 02:08 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
6
Bank Holiday August 28
Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
6
samantha
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
School holidays
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
5
Niharika Konidela Good News
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్‌బాస్-9 సీజన్ మొదలయ్యేది అప్పుడే..గ్రహణం రోజే రియాలిటీ షోకి శ్రీకారం!

Bigg Boss 9 Telugu Starting Date 2025: తెలుగు బుల్లితెర చరిత్రలో రియాలిటీ షో అయిన బిగ్‌బాస్ మరో సరికొత్త ప్రయోగం చేయబోతుంది. గత 8 సీజన్లలో జరిగినట్టుగా ఒకే ఇంట్లో కాకుండా.. ఈసారి రెండు హౌస్‌లు ఉండబోతున్నాయని హోస్ట్ నాగార్జున ఇప్పటికే థీమ్ ప్రకటించేశారు. ఇలాంటి విన్నూత్న ఆలోచనతో ఈ సీజన్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇటీవలే విడుదలైన బిగ్‌బాస్ ప్రోమోలో కింగ్ నాగార్జున "డబుల్ హౌస్ – డబుల్ డోస్" అని చెప్పడంతో వ్యూవర్స్‌లో ఆసక్తి మరింత పెరిగిపోయింది. ఈ సీజన్ లో సెలబ్రిటీలతో పాటు సామాన్యులకు కూడా అవకాశం ఇవ్వనున్నారు. వారి సెలక్షన్ ఇప్పటికే మొదలైంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

వ్యాఖ్యాతగా నాగార్జున-9వ సీజన్ స్పెషల్
తెలుగు బుల్లితెరపై ఇప్పటికే 8 సీజన్లు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న బిగ్‌బాస్ ఇప్పుడు తొమ్మిదో సీజన్ అలరించేందుకు సన్నద్ధమైంది. గత ఆరు సీజన్లుగా హోస్ట్ చేస్తున్న కింగ్ నాగార్జున ఈసారి కూడా తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు. అయితే ఈ కొత్త సీజన్ సెప్టెంబరు 7వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నట్లు నిర్వాహకులు ప్రకటించారు. ఈ కొత్త కాన్సెప్ట్ ప్రేక్షకులను మరింత ఆకట్టుకోనుందని సమాచారం. 

కామన్ మ్యాన్ ఎంపికలో నయా ట్రెండ్..
బిగ్ బాస్ ఈ సీజన్ లో కామన్ మ్యాన్ ఎంట్రీకి కూడా అవకాశం ఇచ్చారు. ఇప్పటికే ఆశావహులను నుంచి దరఖాస్తులు తీసుకొని.. వారిలో కొందరిని ఎంపిక చేసి "అగ్ని పరీక్ష" అంటూ బిగ్‌బాస్ ప్రీ-షో నిర్వహించారు. దీనికోసం వేలాది మంది నుంచి 40 మందిని సెలెక్ట్ చేశారు. వీరందరికి ఎన్నో టాస్క్ లు ఇచ్చి వారిలో ఆకట్టుకున్న టాప్ 3 పోటీదారులను బిగ్‌బాస్ హోస్‌లోకి పంపనున్నారు. ఈ షోకు బిగ్ బాస్ పాత కంటెస్టెంట్స్ అయిన అభిజిత్, బిందు మాధవి, నవదీప్ జడ్జ్‌లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. 

బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి వెళ్లబోయేది వీళ్లే?
రియాలిటీ షో నిర్వాహకుల నుంచి పోటీదారుల సంఖ్య కానీ, వారి పేర్లు కానీ బయటకు రాలేదు. కానీ, సోషల్ మీడియాలో కొందరి పేర్లు మాత్రం చాలా బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. వారిలో ఛత్రపతి శేఖర్, సుమంత్ అశ్విన్, రీతూ చౌదరి, సాయి కిరణ్, ఇమ్మాన్యుయెల్, అలేఖ్య (చిట్టి పికిల్స్), అనిల్ (మై విలేజ్ షో) వంటి వాళ్లు ఈ సీజన్‌లో ఉండొచ్చనే ఊహాగానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. 

ఎక్కడ చూడొచ్చు?
ఎప్పటిలాగే బిగ్‌బాస్ రియాలిటీ షోను స్టార్ ఇండియా నెట్‌వర్క్ ప్రసారం చేస్తుంది. తెలుగులో స్టార్ మా ఛాన‌ల్‌లో ప్రసారం చేయనున్నారు. 

Also Read: Coca Cola Ban: కోకా కోలా, పెప్సీ నిషేధం..సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న ఎల్‌పీయూ వైస్ ఛాన్స్‌లర్!

Also Read: 8th Pay Commission: ఉద్యోగుల జీతాల పెంపుపై గుడ్‌న్యూస్..జనవరి నుంచి పెరగాల్సిందే!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Bigg Boss LaunchBigg Boss 9 Telugu LaunchBigg Boss 9 Telugu Starting Date 2025remunerationBigg Boss Telugu 9 Season

Trending News