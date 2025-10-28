English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Ramya Moksha Sisters Video: ఓర్నాయనో.. పచ్చళ్ల పాపలు ఇంత పెద్ద స్కెచ్ వేశారా..?.. నెట్టింట రచ్చగా మారిన వీడియో..

Ramya Moksha Sisters Video: ఓర్నాయనో.. పచ్చళ్ల పాపలు ఇంత పెద్ద స్కెచ్ వేశారా..?.. నెట్టింట రచ్చగా మారిన వీడియో..

Bigg boss 9 telugu season ramya elimination:  బిగ్ బాస్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన అలేఖ్య చిట్టి పికిల్స్ రమ్య మోక్ష రెండు వారాల్లోనే ఎలిమినేట్ అయింది. ఈక్రమంలో ఈపచ్చళ్ల సిస్టర్స్ రమ్య బిగ్ బాస్ హౌస్ కు వెళ్లక ముందు వేసుకున్న ఒక స్కెచ్ కు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 28, 2025, 03:48 PM IST
  • వైరల్గా మారిన రమ్య సిస్టర్స్ వీడియో..
  • నెట్టింట ట్రోలింగ్..

Trending Photos

Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
10
Lok Adalat
Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
Indian Currency Value: మన దేశం నుంచి రూ. 10 వేలు తీసుకెళితే.. ఆ దేశంలో కోటీశ్వరుడు కావొచ్చు..!
6
Iran currency
Indian Currency Value: మన దేశం నుంచి రూ. 10 వేలు తీసుకెళితే.. ఆ దేశంలో కోటీశ్వరుడు కావొచ్చు..!
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Ramya Moksha Sisters Video: ఓర్నాయనో.. పచ్చళ్ల పాపలు ఇంత పెద్ద స్కెచ్ వేశారా..?.. నెట్టింట రచ్చగా మారిన వీడియో..

Bigg boss 9 telugu season chitti pickles ramya moksha sisters video: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్9 ప్రస్తుతం ఒకరేంజ్ లో దూసుకుని పోతుంది. ముఖ్యంగా వైల్డ్ కార్డుతో ఎంట్రీఇచ్చిన అలేఖ్య రమ్య, దివ్వెల మాధురి హౌస్ లోకి వెళ్లిన తర్వాత మరింత రచ్చ ఎక్కువైంది. మరోవైపు హౌస్ లోని మెంబర్స్ పై రమ్య ఆడిపోసుకొవడం,లవర్స్ అంటూ ఇతరుల్ని బ్లేమ్ చేయడంతో నెగెటివిటీని మూటకట్టుకుంది. అంతేకాకుండా.. తానకు తానే ఎంతో గొప్ప అయినట్లు తనూజ మీద పవన్ చెయి వేస్తే.. దానికి ఆ ప్లేస్ లో తానుంటే కొట్టేస్తానని, కాళ్ల కింద తొక్కేస్తానంటూ కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడింది. దీంతో పచ్చళ్ల పాపకు నెగెటివ్ ఓటింగ్ వచ్చింది. దీంతో రెండు వారాల్లోనే రమ్య ఎలిమినేట్ అయింది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఫిజికల్ టాస్కుల్లో సత్తా చాటినప్పటికీ తన నోటి దూల కారణంగా ప్రేక్షకుల్లో నెగెటివిటీ పెంచుకుంది.  మరోవైపు కల్యాణ్, తనూజలను టార్గెట్ చేసిన రమ్య.. వారిని వ్యక్తిగతంగా కించపరిచే ప్రయత్నం చేసింది. దీంతో రమ్యపై.. హోస్ట్ నాగార్జున కూడా మండిపడ్డారు. చివరకు పచ్చళ్ల పాప హౌస్ నుంచి బైటకు వచ్చేసింది.

అయితే రమ్య బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి రమ్య వెళ్లక ముందు తన సిస్టర్స్ తో మాట్లాడుతకున్న ఒక వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిలో ఒకరితో మరోకరు.. బిగ్ బాస్ హౌస్ కు వెళ్లాలని నాగార్జునకు హయ్ చెప్పాలని కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు. చాన్స్ వస్తే స్టేజీ మీదకు కూడా వెళ్లాలని స్కెచ్ లు కూడా వేశారు. మొత్తంగా వీరు మాట్లాడుకున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. అయితే.. దీన్ని నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.

Read more: Rajinikanth and Dhanush: రజనీకాంత్ , ధనుష్ ఇళ్లకు మళ్లీ బాంబు బెదిరింపులు... పోలీసులు హైఅలర్ట్..

పచ్చళ్ల సిస్టర్స్ భలే స్కెచ్ వేశారని కూడా నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఒక వేళ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఇంకా కొన్నిరోజులు  ఉంటే ఇంకా ఎంత పెద్ద సునామీ క్రియేట్ చేసేవారో అంటూ నెటిజన్లు రమ్య ను మళ్లీ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bigg Boss Season 9Ramya Mokshachitti pickles Ramya moksha eliminatedbigg boss season 9 teluguchitti pickles sisters

Trending News