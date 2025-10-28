Ramya Moksha Sisters Video: ఓర్నాయనో.. పచ్చళ్ల పాపలు ఇంత పెద్ద స్కెచ్ వేశారా..?.. నెట్టింట రచ్చగా మారిన వీడియో..

Bigg boss 9 telugu season chitti pickles ramya moksha sisters video: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్9 ప్రస్తుతం ఒకరేంజ్ లో దూసుకుని పోతుంది. ముఖ్యంగా వైల్డ్ కార్డుతో ఎంట్రీఇచ్చిన అలేఖ్య రమ్య, దివ్వెల మాధురి హౌస్ లోకి వెళ్లిన తర్వాత మరింత రచ్చ ఎక్కువైంది. మరోవైపు హౌస్ లోని మెంబర్స్ పై రమ్య ఆడిపోసుకొవడం,లవర్స్ అంటూ ఇతరుల్ని బ్లేమ్ చేయడంతో నెగెటివిటీని మూటకట్టుకుంది. అంతేకాకుండా.. తానకు తానే ఎంతో గొప్ప అయినట్లు తనూజ మీద పవన్ చెయి వేస్తే.. దానికి ఆ ప్లేస్ లో తానుంటే కొట్టేస్తానని, కాళ్ల కింద తొక్కేస్తానంటూ కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడింది. దీంతో పచ్చళ్ల పాపకు నెగెటివ్ ఓటింగ్ వచ్చింది. దీంతో రెండు వారాల్లోనే రమ్య ఎలిమినేట్ అయింది.
ఫిజికల్ టాస్కుల్లో సత్తా చాటినప్పటికీ తన నోటి దూల కారణంగా ప్రేక్షకుల్లో నెగెటివిటీ పెంచుకుంది. మరోవైపు కల్యాణ్, తనూజలను టార్గెట్ చేసిన రమ్య.. వారిని వ్యక్తిగతంగా కించపరిచే ప్రయత్నం చేసింది. దీంతో రమ్యపై.. హోస్ట్ నాగార్జున కూడా మండిపడ్డారు. చివరకు పచ్చళ్ల పాప హౌస్ నుంచి బైటకు వచ్చేసింది.
అయితే రమ్య బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి రమ్య వెళ్లక ముందు తన సిస్టర్స్ తో మాట్లాడుతకున్న ఒక వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిలో ఒకరితో మరోకరు.. బిగ్ బాస్ హౌస్ కు వెళ్లాలని నాగార్జునకు హయ్ చెప్పాలని కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు. చాన్స్ వస్తే స్టేజీ మీదకు కూడా వెళ్లాలని స్కెచ్ లు కూడా వేశారు. మొత్తంగా వీరు మాట్లాడుకున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. అయితే.. దీన్ని నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.
పచ్చళ్ల సిస్టర్స్ భలే స్కెచ్ వేశారని కూడా నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఒక వేళ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఇంకా కొన్నిరోజులు ఉంటే ఇంకా ఎంత పెద్ద సునామీ క్రియేట్ చేసేవారో అంటూ నెటిజన్లు రమ్య ను మళ్లీ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.