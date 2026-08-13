Bigg Boss Agni Pariksha 2: బిగ్ బాస్ అభిమానులకు మరోసారి సందడి మొదలైంది. ‘బిగ్ బాస్ అగ్ని పరీక్ష 2’ త్వరలో ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఫ్లేమ్ టూర్ను నిర్వాహకులు గ్రాండ్గా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ టూర్ ద్వారా అగ్ని పరీక్ష షో గురించి ప్రేక్షకుల్లో మరింత ఆసక్తి పెంచుతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ అభిమానులతో నేరుగా కలుస్తున్నారు.
ఫ్లేమ్ టూర్ను విజయనగరంలో ప్రత్యేకంగా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 విజేత కళ్యాణ్ పడాల పాల్గొన్నారు. విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన కళ్యాణ్ తన ఆటతీరుతో బిగ్ బాస్ ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో క్రమశిక్షణ, ఓపిక, పట్టుదలతో ముందుకు సాగారు. తన ఆటతో అభిమానులను ఆకట్టుకుని చివరకు సీజన్ 9 విజేతగా నిలిచారు.
కళ్యాణ్ పడాల ఫ్లేమ్ టూర్లో పాల్గొనడంతో విజయనగరంలో అభిమానుల సందడి కనిపించింది. ఆయనను చూసేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు తరలివచ్చారు. కళ్యాణ్తో ఫొటోలు, సెల్ఫీలు తీసుకునేందుకు అభిమానులు ఆసక్తి చూపించారు. ఆయనను చూసిన అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున కేరింతలు కొట్టారు.
ఈ సందర్భంగా కళ్యాణ్ పడాల తన అభిమానులతో మాట్లాడారు. బిగ్ బాస్ ప్రయాణంలో విజయనగరం ప్రజలు తనకు ఇచ్చిన ప్రేమను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనని చెప్పారు. వారి మద్దతు తనకు ఎంతో బలాన్ని ఇచ్చిందని తెలిపారు. విజయనగరం నుంచి బిగ్ బాస్ వేదిక వరకు తన ప్రయాణం ప్రేక్షకుల ఆదరణ వల్లే సాధ్యమైందని అన్నారు.
ఆ తర్వాత ఫ్లేమ్ టూర్ విశాఖపట్నానికి చేరుకుంది. అక్కడ బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ఫైనలిస్ట్ డెమాన్ పవన్ అభిమానులతో సందడి చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అగ్ని పరీక్ష ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించారు. బిగ్ బాస్ ఇంట్లోకి వెళ్లాలనుకునే వారికి అగ్ని పరీక్ష ఒక మంచి అవకాశమని చెప్పారు.
అగ్ని పరీక్ష అంటే కేవలం టాస్కులు పూర్తి చేయడం మాత్రమే కాదని డెమాన్ పవన్ అన్నారు. జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే శక్తిని పెంచే వేదికగా దీనిని చూడాలని చెప్పారు. మనలో ఉన్న పట్టుదలను, గెలవాలనే కోరికను బయటకు తీసుకురావడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు.
‘బిగ్ బాస్ అగ్ని పరీక్ష 2’ ఆగస్టు 15 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫ్లేమ్ టూర్కు మంచి స్పందన వస్తోంది. కళ్యాణ్ పడాల, డెమాన్ పవన్ పాల్గొంటుండటంతో అభిమానుల్లో కూడా ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. అగ్ని పరీక్ష రెండో సీజన్లో ఎలాంటి టాస్కులు ఉంటాయి? ఎవరెవరు బిగ్ బాస్ ఇంట్లోకి అడుగు పెడతారు? అనే విషయాలపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
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