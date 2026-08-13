Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Bigg Boss Agni Pariksha 2: బిగ్ బాస్ అగ్ని పరీక్ష 2.. ఫ్లేమ్ టూర్‌లో ఫుల్ జోష్

Bigg Boss Agni Pariksha 2: బిగ్ బాస్ అగ్ని పరీక్ష 2.. ఫ్లేమ్ టూర్‌లో ఫుల్ జోష్

Bigg Boss Agni Pariksha 2: బిగ్ బాస్ అగ్ని పరీక్ష 2 త్వరలో ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఫ్లేమ్ టూర్‌కు గ్రాండ్‌గా శ్రీకారం చుట్టారు. విజయనగరంలో బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 విజేత కళ్యాణ్ పడాల అభిమానులతో సందడి చేయగా, విశాఖపట్నంలో సీజన్ 9 ఫైనలిస్ట్ డెమాన్ పవన్ పాల్గొని అగ్ని పరీక్ష ప్రాముఖ్యతను వివరించారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 13, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:51 PM IST
Bigg Boss Agni Pariksha 2: బిగ్ బాస్ అగ్ని పరీక్ష 2.. ఫ్లేమ్ టూర్‌లో ఫుల్ జోష్
Image Credit: Bigg Boss Agni Pariksha 2(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు నిరవధిక వాయిదా..
2
3
4
5