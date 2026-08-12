Bigg Boss Agnipareeksha Contestants: తెలుగు బుల్లితెరపై అత్యంత ఆదరణ పొందిన రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్' గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. షో ప్రారంభం కాకముందే హౌస్లోకి ఎవరు అడుగుపెడతారు, వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీలు ఎవరివంటూ అభిమానులలో భారీ అంచనాలు ఉంటాయి. త్వరలో అట్టహాసంగా ప్రారంభంకానున్న బిగ్ బాస్ సీజన్ 10 కోసం నిర్వాహకులు ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు వేగవంతం చేశారు. ప్రధాన షో ప్రారంభానికి ముందే ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠకు గురిచేసేలా 'అగ్నిపరీక్ష' రెండో సీజన్ సరికొత్త జోష్తో వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది.
ఆగస్టు 15 నుంచి ఈ షో ప్రసారం కానుండగా, అప్పుడే కంటెస్టెంట్లకు సంబంధించిన లీకులు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ఈసారి కామన్ పీపుల్కు పెద్దపీట వేస్తూ నిర్వహించిన ఈ వేడుకలో విపరీతమైన స్పందన లభించింది. దేశవ్యాప్తంగా వచ్చిన వేలాది దరఖాస్తుల నుంచి మొదటగా దాదాపు 70 మందిని నిర్వాహకులు షార్ట్ లిస్ట్ చేశారు. వీరికి కఠినమైన టాస్కులు, ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి జల్లెడ పట్టారు.
ఈ 70 మంది 'అగ్ని వారియర్స్' నుంచి టాప్ 15 మంది కంటెస్టెంట్లను ముగ్గురు జడ్జీలు ఫైనల్ చేసినట్లు సమాచారం. ఈ టాప్ 15 మంది నుంచి చివరికి కేవలం ఐదారు మందిని మాత్రమే అసలు బిగ్బాస్ హౌస్లోకి పంపించనున్నారు. అంటే హౌస్లోకి వెళ్లకముందే కంటెస్టెంట్లకు అసలైన పరీక్ష ఇక్కడే ప్రారంభమైందన్నమాట.
మరోవైపు ఈ షోకు సంబంధించిన జ్యూరీ ప్యానెల్ మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉంది. గెలిచిన అనుభవం ఉన్న ప్రముఖులు బిందు మాధవి, నవదీప్, అభిజీత్ మరోసారి జడ్జీలుగా వ్యవహరిస్తూ కంటెస్టెంట్లను కఠినంగా పరీక్షిస్తున్నారు. మరోవైపు ప్రముఖ యాంకర్ శ్రీముఖి తనదైన ఎనర్జిటిక్ కామెంట్స్తో షోకు మరింత జోష్ తెస్తున్నారు. జడ్జీలు కొందరితో సరదాగా మాట్లాడుతూనే, తప్పులున్న చోట తీవ్రంగా స్పందిస్తున్న తీరు తాజాగా విడుదలైన ప్రోమోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
బిగ్ బాస్ షో అనగానే లీకుల బెడద కామన్ అన్నట్లుగా, 'అగ్నిపరీక్ష' ప్రసారం కాకముందే టాప్ 15 మందికి సంబంధించిన పేర్లు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. రాజకుమారి డయానా, ఆర్జే చరణ్, షాలిని పటేల్, మిథిలేష్, అమన్, శ్రష్ఠి వ్యాకర్ని, హేమంత్, భాగీ తుళ్లూరి, నవరసాలు ఆర్కే, దీపక్, యాంకర్ ప్రియా, రోహిత్, సింగర్ ఝాన్సీ, మిస్ అపూర్వ, గాయత్రి తదితరులు ఈ జాబితాలో ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది. ఆగస్టు 15 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ ఎపిసోడ్స్ ద్వారా అసలు లక్కీ కంటెస్టెంట్లు ఎవరో తేలనుంది.
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