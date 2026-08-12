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Bigg Boss Agnipareeksha: బిగ్‌బాస్ అగ్నిపరీక్ష సీజన్‌కు రంగం సిద్ధం..ఎంపికైన టాప్ 15 కంటెస్టెంట్లు వీళ్లే!

Bigg Boss Agnipareeksha Contestants: తెలుగు బుల్లితెరపై బిగ్ బాస్ షోకు ఉండే క్రేజే వేరు. హౌస్‌లోకి అడుగుపెట్టే కంటెస్టెంట్లు ఎవరు, వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీలు ఎవరివంటూ షో ఆరంభానికి ముందే ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉంటాయి. త్వరలో కొత్త సీజన్ రానుండగా, అంతకంటే ముందే 'అగ్నిపరీక్ష' రెండో సీజన్ అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. ఆగస్టు 15 నుంచి ప్రసారం కానున్న ఈ షోకు సంబంధించిన లీకులు ఇప్పనుంచే సోషల్ మీడియాను హేటెక్కిస్తున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 12, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:12 PM IST
Bigg Boss Agnipareeksha: బిగ్‌బాస్ అగ్నిపరీక్ష సీజన్‌కు రంగం సిద్ధం..ఎంపికైన టాప్ 15 కంటెస్టెంట్లు వీళ్లే!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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