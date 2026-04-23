  Bigg Boss Arjun Ambati: బిగ్‌బాస్ అర్జున్ అంబటి లుక్స్, నటన అద్భుతం.. పరమపద సోపానంతో హిట్ కొట్టాలి

Bigg Boss Arjun Ambati: బిగ్‌బాస్ అర్జున్ అంబటి లుక్స్, నటన అద్భుతం.. 'పరమపద సోపానం'తో హిట్ కొట్టాలి

Paramapada Sopanam Movie: రేపు ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది పరమపద సోపానం మూవీ. ఈ నేపథ్యంలోనే మూవీ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు. సినిమా మంచి సాధించాలని ఈ ఈవెంట్‌కు హాజరైన అతిథులు కోరుకున్నారు.    

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 23, 2026, 12:07 PM IST

Bigg Boss Arjun Ambati: బిగ్‌బాస్ అర్జున్ అంబటి లుక్స్, నటన అద్భుతం.. 'పరమపద సోపానం'తో హిట్ కొట్టాలి

Paramapada Sopanam Movie: బిగ్‌బాస్ ఫేమ్ అర్జున్ అంబటి హీరోగా.. జెన్నిఫర్ ఇమ్మాన్యుయేల్ హీరోయిన్‌గా నాగ శివ దర్శకత్వంలో రూపొందిన సినిమా పరమపద సోపానం. స్వయంభూ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై గణపర్తి నారాయణరావు, తేలప్రోలు ప్రసన్న నిర్మించారు. పులగం సుప్రియ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ నెల 24న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కానుండగా.. మేకర్స్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు. ప్రముఖలు దర్శకులు భీమనేని శ్రీనివాసరావు, వీర శంకర్, సముద్ర తదితరులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై.. చిత్రబృందానికి ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పారు. 

భీమనేని శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమాతో కొత్త వారు తెరకు పరిచయం అవుతున్నారని.. మంచి విజయం దక్కాలని కోరుకుంటున్నానని అన్నారు. డైరెక్టర్ నాగ శివ, అర్జున్, జెన్నీఫర్‌లకు సక్సెస్ దక్కుతుందని నమ్మకం ఉందన్నారు. సముద్ర మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమాలో అర్జున్ లుక్స్, నటన అద్భుతంగా ఉంటుందన్నారు. అర్జున్ పెద్ద హీరో అవుతాడని.. జెన్నీఫర్‌కు టాలీవుడ్‌లో మంచి భవిష్యత్ ఉండాలన్నారు. ప్రేక్షకులు పెద్ద హిట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.

వీర శంకర్ మాట్లాడుతూ.. పూరి జగన్నాథ్ వద్ద పని చేయడం వల్ల శివకి ఓపిక ఎక్కువగా వచ్చినట్లు ఉందని.. ఎన్ని అటుపోట్లు ఎదురైనా సినిమాని ఇక్కడి వరకు తీసుకువచ్చారని అన్నారు. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. అర్జున్ ప్రతీ ఫ్లాట్ ఫాం మీద సత్తా చాటుతున్నారని.. ఇలాగే మరింత ముందుకు వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పారు. ఈ సినిమాను అందరూ ఆదరించి.. మంచి విజయం అందించాలని కోరారు.

హీరో అర్జున్ అంబటి మాట్లాడుతూ .. దర్శకులు భీమనేని శ్రీనివాసరావు, వీర శంకర్, సముద్ర సినిమాల టికెట్ల కోసం చొక్కాలు చించుకున్న రోజుల నుంచి.. ఇవాళ వాళ్లు తన సినిమాకు అతిథులుగా రావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ సినిమాకు దేవ్ అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారని.. రాంబాబు మంచి సాంగ్స్ ఇచ్చారని చెప్పారు. ఈ సినిమాతో తాము మంచి ప్రయత్నం చేశామని.. థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడేవారికి నచ్చుతుందన్నారు. ప్రేక్షకులు అందరూ తప్పకుండా చూడాలని కోరారు.

హీరోయిన్ జెన్నిఫర్ ఇమ్మాన్యుయేల్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా చాలా కొత్తగా ఉంటుందని.. ఇందులో తన పాత్ర చాలా డిఫరెంట్‌గా ఉంటుందన్నారు. అర్జున్‌ అంబటితో కలిసి మళ్లీ వర్క్ చేయాలని ఉందన్నారు. డైరెక్టర్ నాగ శివ మాట్లాడుతూ .. ఈ సినిమా ప్రయాణంలో తోడుగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పారు. హీరో అర్జున్ ఇచ్చిన సపోర్ట్ ఎప్పటికి మర్చిపోలేనని అన్నారు. ఈ సినిమాను అందరూ థియేటర్‌లో చూసి.. ఆదరిస్తారని ఆశిస్తునన్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. 

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

