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Bigg Boss Charan Elimination: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో ఊహించని ట్విస్ట్..ఆర్జే చరణ్ మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్..ట్విస్ట్ వెనుక కారణం ఏంటి?

Bigg Boss 10 Charan Elimination: తెలుగు బుల్లితెరపై సంచలనం సృష్టిస్తున్న 'బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10' ప్రారంభమైన మొదటి వారంలోనే ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సాధారణంగా వారాంతంలో హోస్ట్ నాగార్జున సమక్షంలో జరిగే ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియకు భిన్నంగా, ఈసారి బిగ్ బాస్ మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్‌తో సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 11, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:27 PM IST
Bigg Boss Charan Elimination: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో ఊహించని ట్విస్ట్..ఆర్జే చరణ్ మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్..ట్విస్ట్ వెనుక కారణం ఏంటి?
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Bigg Boss Charan Elimination: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో ఊహించని ట్విస్ట్..ఆర్జే చరణ్ మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్..ట్విస్ట్ వెనుక కారణం ఏంటి?
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