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Nutan Naidu: అంతర్జాతీయ వేదికపై నూతన్ నాయుడికి అరుదైన గౌరవం.. కొత్త రికార్డు సృష్టించిన బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ !

Nutan Naidu:విశాఖపట్నానికి చెందిన డాక్టర్ నూతన్ నాయుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గౌరవాన్ని అందుకున్నారు. ఉన్నత విద్య, పరిశోధనలకు పేరుగాంచిన ఫ్రాంక్‌ఫోర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆయనకు గౌరవ డాక్టరేట్‌తో పాటు ప్రొఫెసర్ హోదాను ప్రకటించింది. ఈ గుర్తింపు ఆయన విద్యా, పరిశోధనా రంగాల్లో చేసిన కృషికి లభించింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 07, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:40 PM IST
Nutan Naidu: అంతర్జాతీయ వేదికపై నూతన్ నాయుడికి అరుదైన గౌరవం.. కొత్త రికార్డు సృష్టించిన బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ !
Image Credit: nutannaidu(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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