/Nutan Naidu: అంతర్జాతీయ వేదికపై నూతన్ నాయుడికి అరుదైన గౌరవం.. కొత్త రికార్డు సృష్టించిన బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ !

Nutan Naidu:ఆర్గనైజేషనల్ న్యూరోసైన్స్ అండ్ ఏఐ ఎథిక్స్ వంటి ఆధునిక విద్యా విభాగంలో ఈ రెండు గౌరవాలను ఒకేసారి పొందిన తొలి భారతీయుల్లో నూతన్ నాయుడు ఒకరిగా నిలిచారు. ఇప్పటికే మానవ వనరుల నిర్వహణ, ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థలు, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ వంటి రంగాల్లో ఉన్నత అర్హతలు పొందిన ఆయనకు ఇది మరో ముఖ్యమైన మైలురాయిగా మారింది.
విద్యా రంగంతో పాటు నూతన్ నాయుడు వినోద రంగంలో కూడా తనదైన గుర్తింపును సంపాదించారు. ప్రముఖ రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్లో పాల్గొని ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. అనంతరం నటుడిగా, దర్శకుడిగా కూడా పలు కార్యక్రమాల్లో తన ప్రతిభను ప్రదర్శించారు.
అంతేకాకుండా రాజకీయ వ్యూహాలపై కూడా ఆయనకు మంచి అవగాహన ఉందని చెబుతారు. వివిధ రాజకీయ నాయకులు, సంస్థలకు సలహాలు అందిస్తూ ప్రజా వ్యవహారాలపై తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటున్నారు. డేటా విశ్లేషణ, ఆధునిక సాంకేతికత ఆధారంగా రాజకీయ అధ్యయనాలు చేయడంలో కూడా ఆయన ప్రత్యేక ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
ఇటీవల న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించిన ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఈ గౌరవాన్ని ఆయనకు అందజేశారు. దేశ, విదేశాలకు చెందిన విద్యావేత్తలు, కార్పొరేట్ ప్రతినిధులు, విధాన రూపకర్తలు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా నూతన్ నాయుడు మాట్లాడుతూ సమాజానికి ఉపయోగపడే జ్ఞానం, సాంకేతికత అభివృద్ధే తన లక్ష్యమని తెలిపారు. తనకు లభించిన ఈ గుర్తింపు వ్యక్తిగత విజయమే కాకుండా భారతదేశం, విశాఖపట్నం పేరును అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే అవకాశం అని పేర్కొన్నారు. ఈ గౌరవంతో ఆయన మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు.
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