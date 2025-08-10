English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Siri hanmanth Video Viral: జిమ్ ట్రైనర్‌తో సిరిహనుమంత్.. ఏకంగా అలా చేస్తూ అడ్డంగా ఫసక్.!. వీడియోపై నెట్టింట రచ్చ..

Siri hanumanth gym workouts video goes controversy: జిమ్ ట్రైనర్ తో సిరిహనుమంత్ వర్కౌట్స్ చేస్తున్న వీడియోపై నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది. దీనిపై ముఖ్యంగా షన్ముఖ్ అభిమానులు తెగ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 10, 2025, 08:07 PM IST
  • జిమ్ లో చెమటలు కక్కుతున్న సిరిహనుమంత్..
  • వీడియోపై నెట్టింట దుమారం..

Siri hanmanth Video Viral: జిమ్ ట్రైనర్‌తో సిరిహనుమంత్.. ఏకంగా అలా చేస్తూ అడ్డంగా ఫసక్.!. వీడియోపై నెట్టింట రచ్చ..

Bigg boss fame siri hanumanth gym workouts video: బిగ్ బాస్ పుణ్యామా అని కొంత మంది జీవితాలు ఓవర్ నైట్ లో మారిపోయాయని చెప్పుకొవచ్చు. కొంత మంది సెలబ్రీటీలుగా సినిమా చాన్స్ లు వచ్చిన వారు కొంత మంది ఉన్నారు. మరికొంత మంది బిగ్ బాస్ లో వెళ్లి  రచ్చ రచ్చ చేసి, కాంట్రవర్సీనీ రాజేసిన వాళ్లు కూడా అదే రెంజ్ లో పబ్లిసిటీని మూటకట్టుకున్నారు. అయితే.. తెలుగు బిగ్ బాస్ లో సిరిహనుమంత్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకొవక్కర్లేదు.

ముఖ్యంగా  ష‌ణ్ముఖ్‌ జ‌శ్వంత్‌, దీప్తి సునైన ఎంతో క్యూట్ గా లవ్ వీరి మధ్య ఉండేది. కానీ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో షణ్ముఖ్, సిరిహనుమంత్ కలిసిందో అప్పటి నుంచి దీప్తిసునైన షణ్ముఖ్ ల మధ్య గ్యాప్ ఏర్పడింది. హౌస్ లో అందరి ముందు హగ్ లు, కిస్ లు .. వీరి మధ్య రచ్చ అప్పట్లో భలే రచ్చగా మారిన విషయంతెలిసిందే. ఇక షణ్ముఖ్, దీప్తి సునైన దీనివల్లనే.. బ్రేకప్ చెప్పింది.

 

అయితే.. ప్రస్తుతం ఎవరిలైఫ్ లోవారు బిజీగా ఉన్నారు. కానీ..షణ్ముఖ్ ఫ్యాన్స్ మాత్రం సిరిహనుమంత్ వల్లే..వీరి లవ్ బ్రేకప్ అయ్యిందని సిరిహనుమంత్ పై తరచుగా నెటిజన్లు తమ కోపం చూపిస్తుంటారు. అయితే.. తాజాగా.. సిరిహనుమంత్ తన వెబ్ సిరిస్ లలో బిజీగా ఉంది. ఈ క్రమంలో.. సిరిహనుమంత్..  ‘నవరస రోమియో జూలియెట్’ సినిమాలో నటిస్తోంది. మరీ ఈ సినిమాలో స్లిమ్ గా కన్పించడం కోసం ఆమె జిమ్ కు వెళ్లి వర్కౌట్స్ చేస్తున్నట్లు ఉంది.

Read more: Tollywood Actress Video: నీ వక్షోజాలు మస్త్‌గా ఉన్నాయంటూ కన్నుకొట్టి మరీ.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన నటి.. వీడియో వైరల్..

మొత్తంగా జిమ్ లో ఆమె జిమ్ ట్రైనర్ తో వర్కౌట్స్ చేస్తున్న వీడియోను ఆమె తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.దీన్ని నెటిజన్లు ఘోరంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఏంట్రా నాయన.. బిగ్ బాస్ హౌస్ అయ్యింది.. జిమ్ లో మొదలెట్టావా ఆపనులు అంటూ సిరి హనుమంత్ లను ఏకీపారేస్తున్నారు. జిమ్ ట్రైనర్ తో వర్కౌట్స్ చేస్తు భలే ఎంజాయ్ చేస్తున్నావ్.. అంటూ డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్ లతో ఈ వీడియోలను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.  ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
 

Siri Hanumanthbig boss fameViral videoSiri Hanmanthbigg boss fame siri hanmanth gym workouts

