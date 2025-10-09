Bigg Boss: తెరుచుకున్న బిగ్‌ బాస్‌ హౌజ్‌ డోర్స్‌.. రంగంలోకి డిప్యూటీ సీఎం..

Bigg Boss House Order Lift: కన్నడ బిగ్ బాస్ హౌజ్ నాటకీయపర్వంగా సాగుతుంది. కాలుష్య నియంత్రణ మండలి రెండు లక్షలకు పైగా లీటర్ల నీటిని శుద్ధి చేయకుండానే బయటకు వదిలారానే ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో వెంటనే కాలుష్య నియంత్రణ మండలి నోటీసులు జారీ చేసి హౌజ్ మూసివేశారు. మళ్లీ వెంటనే కన్నడ బిగ్ బాస్ హౌజ్ను ఓపెన్ చేశారు. మళ్లీ అసలు విషయం తెలుసుకున్న అధికారుల మళ్లీ ఆంక్షలు విధించి మూసి వేశారు. ప్రధానంగా రెండు లక్షలకు పైగా శుద్ధి చేయని కన్నడ బిగ్ బాస్ హౌజ్ మురుగు నీటిని పబ్లిక్ మ్యాన్ హోల్స్లోకి వదిలేయడం. దీంతో నియంత్రణ బోర్డు మండలి వారు నోటీసులు కూడా జారీ చేశారు. తాళాలు కూడా వేశారు అయితే, డీకే శివకుమార్ జోక్యంతో హౌజ్ తాళాలు మళ్లీ తీశారు.
అయితే, కన్నడ బిగ్ బాస్ హౌజ్కు నానీ సినిమా నటుడు, హీరో కిచ్చా సుదీప్ వ్యాఖ్యాతగా చేస్తున్నారు. బ్యాన్ లిఫ్ట్ చేయడంతో ఆయన కూడా కృతజ్ఞతలు కూడా చెప్పారు.ఇక బిగ్ బాస్ హౌస్ అనేది ఒక రియాలిటీ షో కన్నడలో మాత్రమే కాదు తెలుగు, తమిళ, హిందీ, మలయాళం వంటి భాషల్లో కూడా అందరిని అల్లరిస్తోంది. శనివారం, ఆదివారం ప్రత్యేకమైన షోలు కూడా నిర్వహిస్తారు వ్యాఖ్యతో వచ్చి అలరిస్తారు బుల్లితెరపై కనిపించే అతి పెద్ద రియాల్టీ షో అని కూడా చెప్పవచ్చు. ప్రేక్షకులను టీవీకి కట్టపడేస్తారు. అయితే కన్నడ బిగ్ బాస్ కు ఇలా బిగ్ షాక్ తగిలింది.
ప్రధానంగా వీరు భారీ స్థాయిలో వ్యర్ధాలను బయటికి వదలడంతో ఇలాంటి చర్యలకు చేపట్టింది బిగ్ బాస్ షో కి జాలివుడ్ షో స్టూడియో నుంచి పెద్ద మొత్తంలో వ్యర్ధాలు మురుగునీరు బయటకు వస్తున్నాయి. ప్లాస్టిక్ కపుల్ పేపర్లు కూడా అలాగే ఉండడంతో ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు. వారికి నోటీసులు కూడా ఇదివరకే జారీ కూడా చేశారు.
ఎక్స్ వేదికగా డీకే శివకుమార్ కన్నడ బిగ్ బాస్ హౌస్ పై ఉండే బ్యాన్ కూడా లిఫ్ట్ చేసినట్టు ప్రకటించారు. తగిన విధివిధానాలను ఫాలో అవ్వాలని ఆదేశించారు. ఇక డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ బెంగళూర్ ఆయన తగిన సూచనలు కూడా చేసినట్టు తెలుస్తోంది. బిగ్ బాస్ హౌస్ కన్నడ 12 సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు రాత్రి 9:30 గంటల సమయంలో ప్రసారం అవుతుంది. వీకెండ్స్ లో మాత్రం రాత్రి 9 గంటలకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది బిగ్ బాస్ హౌస్ వేదికగా ప్రోమో కూడా విడుదల చేసింది. బిగ్ బాస్ హౌస్ 19 మందితో ప్రారంభించారు. ఇందులో ప్రస్తుతం 17 మంది ఉన్నారు అభిషేక్, చంద్రప్రభ, ధనుష్, జాన్వి, కావ్య మంజుభాషిని, మల్లమ్మ, ఎన్ రక్షిత సుధీర్ సతీష్ మొదలైన వారు ఉన్నారు.
