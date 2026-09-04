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Bigg Boss Offer Rejects: బిగ్‌బాస్ ఆఫర్ తిరస్కరించిన సెలబ్రిటీలు వీళ్లే.. లక్షల్లో రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చినా 'నో' చెప్పారట!

Bigg Boss Offer Rejected Celebrities: బుల్లితెరపై అత్యంత క్రేజ్ ఉన్న రియాలిటీ షో 'బిగ్‌బాస్' సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ నుండి పదో సీజన్ గ్రాండ్‌గా ప్రారంభం కానుంది. ఈ సరికొత్త సీజన్‌కు కింగ్ నాగార్జున హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అయితే, ఈ హౌస్‌లోకి అడుగుపెట్టే సువర్ణావకాశాన్ని, భారీ రెమ్యునరేషన్ ఆఫర్లను కొందరు ప్రముఖ సెలబ్రిటీలు సున్నితంగా తిరస్కరించారు. బిగ్‌బాస్ ఆఫర్‌ను తిరస్కరించిన సెలబ్రిటీలు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 04, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:32 PM IST
Bigg Boss Offer Rejects: బిగ్‌బాస్ ఆఫర్ తిరస్కరించిన సెలబ్రిటీలు వీళ్లే.. లక్షల్లో రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చినా 'నో' చెప్పారట!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Bigg Boss Offer Rejects: బిగ్‌బాస్ ఆఫర్ తిరస్కరించిన సెలబ్రిటీలు వీళ్లే.. లక్షల్లో రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చినా 'నో' చెప్పారట!
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