  • Telugu News
  • వినోదం
  • Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి సడెన్‌గా పోలీసులు..పారిపోయి దాక్కున్న దివ్వెల మాధురి, సంజన..ఏం జరిగిందంటే?

Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి సడెన్‌గా పోలీసులు..పారిపోయి దాక్కున్న దివ్వెల మాధురి, సంజన..ఏం జరిగిందంటే?

Bigg Boss Police Entry: బిగ్ బాస్ రోజురోజుకూ ఉత్కంఠభరితంగా మారుతోంది. అలాగే, పోటీదారుల మధ్య తగాదాలు పెరుగుతున్నాయి. వాదనలు జరుగుతున్నాయి. అలాగే, గత ఎపిసోడ్‌లో రక్షిత గురించి అశ్విని గౌడ చేసిన ప్రకటన తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. ఈలోగా బిగ్ బాస్ ఇంట్లోకి పోలీసు అధికారుల ప్రవేశం కలకలం సృష్టిస్తోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 24, 2025, 12:15 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి సడెన్‌గా పోలీసులు..పారిపోయి దాక్కున్న దివ్వెల మాధురి, సంజన..ఏం జరిగిందంటే?

బిగ్ బాస్ షో రోజురోజుకూ కొత్తదనాన్ని సంతరించుకుంటోంది. పోటీదారుల మధ్య పోటీ తీవ్రంగా మారుతోంది. వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ కారణంగా షో మరింత ఉత్కంఠభరితంగా మారుతోంది. ఇంతలో, పోలీసులు బిగ్ హౌస్‌లోకి ప్రవేశించారు.

బిగ్‌బాస్ కు అన్ని భాషల్లో మంచి స్పందన వస్తోంది. ప్రతిరోజూ ప్రజలు తమ అభిమాన పోటీదారునికి మద్దతుగా టీవీ ముందు కూర్చుని షో చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు తెలుగులో బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 46వ రోజుకు చేరుకుంది.

నిన్న (అక్టోబరు 23) టెలికాస్ట్ అయిన ఎపిసోడ్‌లో ఖాకీ దుస్తులు ధరించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి ప్రవేశించారు. వారిద్దరూ గతంలో బిగ్‌బాస్ పోటీదారులుగా ఉన్నారు. అర్జున్, అమర్‌దీప్‌లు బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోకి ఖాకీ దుస్తుల్లో అడుగుపెట్టారు. దీంతో ఆట మరింత రసవత్తరంగా మారింది. వారిద్దరూ ఆ టాస్క్‌లో జోక్యం చేసుకున్నారు. ఇది పోటీదారులను ఆశ్చర్యపరిచింది. 
 
టాస్క్ చివర్లో, బిగ్ బాస్ పోటీదారులకు షాక్ ఇచ్చారు. తెలుగు బిగ్ బాస్ మాజీ పోటీదారులు అర్జున్ అంబటి, అమర్ దీప్ పోలీసు గెటప్‌లలో ఇంట్లోకి ప్రవేశించి వారికి సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. టాస్క్‌తో వారు ఇంట్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు, మారు వేషంలో ఉన్న సంజన, మాధురిని కనుగొనమని వారికి చెప్పారు. అప్పుడు అర్జున్, అమర్ దీప్ ఇంటి సభ్యులను విచారించడం ద్వారా కాసేపు వినోదాన్ని పొందారు. వారిద్దరూ మాధురి, సంజనను సులభంగా కనుగొన్నారు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Bigg Boss Season 9Divya NikithaArjun Amardeep Bigg BossBharani Shankar EliminatedBigg Boss Telugu 9

