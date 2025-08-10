Bigg Boss Telugu 9 Season Nagarjuna Remuneration: తెలుగు రియాల్టీ షో బిగ్ బాస్ ఇప్పటికీ ఎనిమిది సీజన్లు పూర్తి చేసుకుంది. త్వరలో బుల్లితెరపై ప్రసారం కానున్న తొమ్మిదో సీజన్ సెప్టెంబర్ నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ సీజన్ కోసం ఆడియన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. గత ఆరు సీజన్లో గా ఉన్న హోస్ట్ కింగ్ నాగార్జున.. ఇప్పుడు మరొకసారి ఈ కార్యక్రమానికి వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించనున్నారు. 2017లో మొదలైన ఈ రియాల్టీ షో తొలుత యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ హోస్టుగా ఉన్నారు. రెండో సీజన్లో నేచురల్ స్టార్ నాని వ్యాఖ్యాతగా చేశారు. ఇక మూడో సీజన్ నుంచి టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున వ్యాఖ్యతగా వ్యవహరిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.
అయితే ఇప్పుడు కొత్తగా రానున్న సీజన్ 9 ప్రోమో ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. "ఈసారి రెండు హౌసులు రెండు డోసులు" అనే కాన్సెప్ట్ తో ఈ షో పిచ్చ క్రేజీగా ఉన్నట్లు టాక్ నడుస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఈ రియాల్టీ షో కి హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తున్న కింగ్ నాగార్జున పారితోషికం ఎంత ఉంటుంది అనేదానిపై చర్చ నడుస్తుంది. ఈ షోలో పాల్గొనే సభ్యులకు లక్షల రూపాయిల పారితోషికం వస్తున్న మాట తెలిసిందే. విజేతలకు అయితే అరకోటి రూపాయల ప్రైజ్ మనీ ప్రతి సీజన్లో ఇస్తారు. దీనితో పాటు స్పాన్సర్ షిప్ గిఫ్ట్ లు అదనంగా ఉంటాయి. హోస్ట్ నాగార్జున పారితోషికం ఎంత ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ బిగ్ బాస్ రియాల్టీ షో కోసం వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్న ప్రతి హీరో ఏడాదికి మూడు నెలల్లో సమయాన్ని వెచ్చించాల్సి ఉంది. ఈ మూడు నెలల్లో ప్రతి శని, ఆదివారాలు కాకుండా ప్రతిరోజు రియాల్టీ షో సంబంధించిన ప్రతి ఎపిసోడ్ ని వాళ్ళు చూసి రివ్యూ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. వీటన్నిటిని కలుపుకొని కింగ్ నాగార్జునకు భారీ పారితోషికం తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తుంది. అయితే ఈ తొమ్మిదో సీజన్ కోసం అక్కినేని నాగార్జున సుమారు 30 కోట్ల రూపాయల వరకు పారితోషకం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం.
Fights fade 💥 tasks end ✅… but the friendships built in the #BiggBoss house? They stay forever 💜 Cheers to the kind of bond, that outlasts every game…real, rare, and heartmade🕊️#BiggbossSeason9 Coming Soon On #StarMaa #BiggbossSeason9ComingSoon #BiggbossTelugu9 pic.twitter.com/i8hBDtfw8D
— Starmaa (@StarMaa) August 3, 2025
తాజాగా విడుదలైన బిగ్బాస్ సీజన్ 9 ప్రోమోలో కమెడియన్ వెన్నెల కిషోర్ తో కింగ్ నాగార్జున సరదా సంభాషణలతో సాగింది. ఇందులో నాగార్జునతో చేసే సంభాషణతో పాటు బిగ్ బాస్ 9 లో ఉండే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి నాగార్జున చెప్పుకొచ్చారు. ఈసారి డబుల్ హౌస్.. డబుల్ డోస్ అని నాగార్జున ఝలక్ ఇచ్చారు. గతంలో సీజన్లో మాదిరి ఈ సీజన్లో కూడా ఉంటది అనే ఆలోచనలను తీసేయాలని నాగార్జున చెప్పుకొచ్చాడు. కానీ చివరికి ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఈ సీజన్ 9లో బిగ్ బాస్ అనే వ్యక్తే ఉండకపోవడం గమనార్హం. ఈసారి చదరంగం కాదు రణరంగమే అని నాగార్జున చెప్పే డైలాగు ప్రోమో ఓకే హైలెట్ గా నిలిచింది. అయితే ఈసారి బిగ్ బాస్ ఉండడా? రెండు హౌస్ లు అంటే ఎంతమంది కంటెస్టెంట్లు వస్తారు? వాళ్ళందరినీ ఒకే గంటలో ఎలా కవర్ చేస్తారు? వాళ్లకిచ్చే టాస్క్ లేంటి? రెండు హౌస్ లు కలిపి టాస్కులు పెడతారా? రెండు హౌస్ లు ఎంతమంది కంటెంట్లు వస్తారు? వాళ్ళ రెమ్యూనికేషన్ ఏంటి అనే విషయాలపై జనాలలో మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.
