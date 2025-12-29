Bigg Boss Fame Emmanuel: సంజనాతో నాకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది..! ఇమ్మాన్యుల్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..

ఇమ్మాన్యుల్ బిగ్ బాస్ 9 టాప్ 4 కంటెస్టెంట్ గా నిలివడంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు రోజులు తరబడి నటించగల మహానటులు ఇంకా పుట్టలేదున్నారు. బిగ్ బాస్ నాకు ఎంతో పేరుతో పాటు డబ్బులు ఇచ్చాడనిచెప్పుకొచ్చాడు. ఈ షోతో తాను ఎంతో నేర్చుకున్నాను. 'జబర్దస్త్'తో కోట్లాది ప్రజల ప్రేక్షక అభిమానాన్ని చూరగొన్న ఇమ్మాన్యుల్.... బిగ్ బాస్ లోనూ తనదైన శైలిలో అలరించాడు. అంతేకాదు గ్రాండ్ ఫినాలేలో టాప్ 4 ఫైనలిస్ట్ గా నిలిచాడు.
ఈ సందర్భంగా ఇమ్మాన్యుల్ మాట్లాడుతూ.. బిగ్ బాస్ అనుభవాన్ని తాను ఎప్పటికీ గుండెల్లో పెట్టుకుంటానన్నారు. అందులో తనతో పాల్గొన్న సహ పార్టిసిపెంట్స్ తో తన అనుబంధాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాడు. ముఖ్యంగా సంజనాతో తనకు ఏర్పడిన ప్రత్యేక అనుబంధం జీవితాంతం ఉంటుందని తెలిపాడు.
బిగ్ బాస్ లో ప్రతి ఒక్కరూ నటిస్తారని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ గంటల తరబడి, వారాల తరబడి, రోజుల తరబడి నటించగలిగే మహానటులు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరూ ఉండరన్నారు. బిగ్ బాస్ జర్నీలో తనకు అండగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ, ముఖ్యంగా "విజనరీ వౌస్"కి ప్రత్యేకంగా థాంక్స్ చెప్పారు. బిగ్ బాస్ నుంచి నేర్చుకున్న ఎన్నో విలువైన విషయాలను తన కెరీర్ లో, జీవితంలో అనుసరించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తానన్నారు. ఇక బిగ్ బాస్ విజేతగా నిలిచిన కల్యాణ్ కు ఈ సందర్భంగా ఇమ్మాన్యుల్ కంగ్రాట్స్ తెలిపారు. తనకు ఫస్ట్ ప్లేస్ రాలేదనే అసంతృప్తి తనలో ఏ కోశానా లేదన్నాడు.
