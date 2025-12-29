English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Bigg Boss Fame Emmanuel: సంజనాతో నాకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది..! ఇమ్మాన్యుల్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..

Bigg Boss Fame Emmanuel: సంజనాతో నాకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది..! ఇమ్మాన్యుల్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..

Bigg Boss Fame Emmanuel: ఇమ్మాన్యుల్ తెలుగు స్మాల్ స్క్రీన్ పై  ఆయన్ని చూడగానే ఓ రకమైన నవ్వులు ఆటోమేటిక్ గా పుడతాయి. జబర్ధస్త్ కామెడీ షోలో ఈయన చేసిన కామెడీకి లక్షలాది అభిమానులున్నారు. అలా బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9లో ఇతనికి ఛాన్స్ వచ్చింది. ఆ అవకాశాన్ని బాగానే యూజ్ చేసుకొని టాప్ 4 కంటెస్టెంట్ గా నిలిచాడు. తాజాగా ఈయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నాడు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 29, 2025, 07:23 PM IST

Bigg Boss Fame Emmanuel: సంజనాతో నాకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది..! ఇమ్మాన్యుల్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..

ఇమ్మాన్యుల్ బిగ్ బాస్ 9 టాప్ 4 కంటెస్టెంట్ గా నిలివడంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు రోజులు తరబడి నటించగల మహానటులు ఇంకా పుట్టలేదున్నారు. బిగ్ బాస్ నాకు ఎంతో పేరుతో పాటు డబ్బులు ఇచ్చాడనిచెప్పుకొచ్చాడు. ఈ షోతో తాను ఎంతో నేర్చుకున్నాను.  'జబర్దస్త్'తో కోట్లాది ప్రజల ప్రేక్షక అభిమానాన్ని చూరగొన్న  ఇమ్మాన్యుల్.... బిగ్ బాస్ లోనూ తనదైన శైలిలో అలరించాడు. అంతేకాదు గ్రాండ్ ఫినాలేలో టాప్ 4 ఫైనలిస్ట్ గా నిలిచాడు. 

ఈ సందర్భంగా ఇమ్మాన్యుల్ మాట్లాడుతూ.. బిగ్ బాస్ అనుభవాన్ని తాను ఎప్పటికీ గుండెల్లో పెట్టుకుంటానన్నారు.  అందులో తనతో పాల్గొన్న సహ పార్టిసిపెంట్స్ తో తన అనుబంధాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాడు.  ముఖ్యంగా సంజనాతో తనకు ఏర్పడిన ప్రత్యేక అనుబంధం జీవితాంతం ఉంటుందని తెలిపాడు.

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే.. 

బిగ్ బాస్ లో ప్రతి ఒక్కరూ నటిస్తారని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ గంటల తరబడి, వారాల తరబడి, రోజుల తరబడి నటించగలిగే మహానటులు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరూ ఉండరన్నారు. బిగ్ బాస్ జర్నీలో తనకు అండగా ఉన్న  ప్రతి ఒక్కరికీ, ముఖ్యంగా "విజనరీ వౌస్"కి ప్రత్యేకంగా థాంక్స్ చెప్పారు. బిగ్ బాస్ నుంచి నేర్చుకున్న ఎన్నో విలువైన విషయాలను తన కెరీర్ లో, జీవితంలో అనుసరించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తానన్నారు. ఇక బిగ్ బాస్ విజేతగా నిలిచిన కల్యాణ్ కు ఈ సందర్భంగా ఇమ్మాన్యుల్  కంగ్రాట్స్  తెలిపారు. తనకు ఫస్ట్ ప్లేస్ రాలేదనే అసంతృప్తి తనలో  ఏ కోశానా లేదన్నాడు. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

