Bigg Boss Fame Sanjana: బిగ్ బాస్ టాప్ 5 ఫైనలిస్ట్ గా నిలవడంపై సంజనా గర్లానీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నా ప్రమేయం లేకుండా జరిగిన ఓ సంఘటన నా లైఫ్ ను పూర్తిగా మార్చేసింది. అయితే స్వతహా నేను పోరాట యోధురాలిని. అందుకే ప్రతికూల పరిస్థితులతో నేను పెద్ద ఫైటే చేశాను. చివరికి విన్నర్ గా నిలిచానంటూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు బిగ్ బాస్ సీజన్-9లో టాప్ 5 ఫైనలిస్ట్ గా నిలిచిన ప్రముఖ కథానాయిక సంజనా గర్లాని. ఒడిదుడుకుల్లో తన వెన్నంటి నిలిచిన తన కుటుంబానికి, శ్రేయోభిలాషులకు, అభిమానులకు ఈ సందర్బంగా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
బిగ్ బాస్ సీజన్ -9లో టాప్ 5 ఫైనలిస్ట్ గా నిలిచిన సంజన మీడియాతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై, బిగ్ బాస్ అనుభవాలను, అనుభూతులను పంచుకున్నారు. బిగ్ బాస్ షో నుంచి తాను ఎంతో నేర్చుకున్నానన్నారు. ఈ అనుభవంతో తన కెరీర్ లో కొత్త ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేయనున్నట్టు తెలిపారు. ముఖ్యంగా జీవితంలో తాను మళ్ళీ గర్వంగా తలెత్తుకుని తిరిగేందుకు కారణంగా నిలిచిన బిగ్ బాస్ కి ఎప్పటికీ ఋణపడి ఉంటానని చెప్పుకొచ్చారు సంజనా.
ఇక బిగ్ బాస్ హోస్ట్ అక్కినేని నాగార్జునకు ఈ షోలో పాల్గొన్నాక మరింత పెద్ద ఫ్యాన్ అయిపోయానని చెప్పుకొచ్చారు. ఇకపై తెలుగు సినిమాలపై మరింత దృష్టి సారిస్తానన్నారు. ఇప్పటికే కొన్ని ఎంక్వైరీస్ వచ్చాయని అన్నారు. రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ "బుజ్జిగాడు మేడ్ ఇన్ చెన్నై"లో త్రిష చెల్లెలిగా నటించిన సంజనా.... ఆ చిత్రంలోని ఓ పాపులర్ డైలాగ్ చెప్పి, ఫ్యాన్స్ ను అలరించారు. తనను సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరూ గర్వపడేలా ఇకపై నడచుకుంటానని సంజనా చెప్పడం విశేషం. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించిన 'విజనరీ వౌస్' కి సంజనా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
