English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Bigg Boss Fame Sanjana: బిగ్ బాస్ టాప్ 5 ఫైనలిస్ట్ గా నిలవడంపై సంజనా గర్లానీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Bigg Boss Fame Sanjana: బిగ్ బాస్ టాప్ 5 ఫైనలిస్ట్ గా నిలవడంపై సంజనా గర్లానీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Bigg Boss Fame Sanjana: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 విజయవంతంగా ముగిసింది. దాదాపు 100 రోజులకు పైగా హౌస్‌లో కొనసాగిన పోటీ తర్వాత టాప్ 5 కంటెస్టెంట్లు ఫైనల్స్‌కు చేరుకున్నారు. అందులో సంజనా గర్లానీ ఒకరు. ఈమె టాప్ 5గా నిలిచింది. ఈ సందర్భంగా టాప్ 5లో నిలవడంపై తాజాగా మీడియాతో ముచ్చటించారు. బిగ్ బాస్ లో పాల్గొనడంపై సంజనా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 27, 2025, 09:30 PM IST

Trending Photos

Kohli Rohit Fees: విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ మ్యాచ్‌కు ఎంత సంపాదిస్తారో తెలుసా?
8
Virat Kohli
Kohli Rohit Fees: విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ మ్యాచ్‌కు ఎంత సంపాదిస్తారో తెలుసా?
Shanidev Puja: ధనుర్మాసం.. శనీశ్వరుడ్నిఈ రహస్యమైన విధంగా పూజిస్తే సాడేసాతి దోషాల నుంచి శాశ్వతంగా ఉపశమనం..
5
Shanidev
Shanidev Puja: ధనుర్మాసం.. శనీశ్వరుడ్నిఈ రహస్యమైన విధంగా పూజిస్తే సాడేసాతి దోషాల నుంచి శాశ్వతంగా ఉపశమనం..
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు లాటరీ లాంటి జాక్‌పాట్..జీతాల్లో కీలక మార్పులు..డీఆర్‌పై క్లారిటీ ఇచ్చిన మోదీ సర్కార్?!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు లాటరీ లాంటి జాక్‌పాట్..జీతాల్లో కీలక మార్పులు..డీఆర్‌పై క్లారిటీ ఇచ్చిన మోదీ సర్కార్?!
Mars Transit 2026: ఉచ్చ రాశిలోకి కుజుడు.. జనవరి 16 నుంచి ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్.. జీవితంలో ఎప్పుడు పొందని ధనం వీరి సొంతం..
6
Mars transit
Mars Transit 2026: ఉచ్చ రాశిలోకి కుజుడు.. జనవరి 16 నుంచి ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్.. జీవితంలో ఎప్పుడు పొందని ధనం వీరి సొంతం..
Bigg Boss Fame Sanjana: బిగ్ బాస్ టాప్ 5 ఫైనలిస్ట్ గా నిలవడంపై సంజనా గర్లానీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నా ప్రమేయం లేకుండా జరిగిన ఓ సంఘటన నా లైఫ్ ను పూర్తిగా మార్చేసింది. అయితే స్వతహా నేను పోరాట యోధురాలిని. అందుకే ప్రతికూల పరిస్థితులతో నేను పెద్ద ఫైటే చేశాను. చివరికి విన్నర్ గా  నిలిచానంటూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు బిగ్ బాస్ సీజన్-9లో టాప్ 5 ఫైనలిస్ట్ గా నిలిచిన ప్రముఖ కథానాయిక సంజనా గర్లాని. ఒడిదుడుకుల్లో తన వెన్నంటి నిలిచిన తన కుటుంబానికి, శ్రేయోభిలాషులకు, అభిమానులకు ఈ సందర్బంగా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

బిగ్ బాస్ సీజన్ -9లో టాప్ 5 ఫైనలిస్ట్ గా నిలిచిన సంజన మీడియాతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై, బిగ్ బాస్ అనుభవాలను, అనుభూతులను పంచుకున్నారు. బిగ్ బాస్ షో నుంచి తాను ఎంతో నేర్చుకున్నానన్నారు. ఈ అనుభవంతో తన కెరీర్ లో కొత్త ఇన్నింగ్స్  స్టార్ట్ చేయనున్నట్టు తెలిపారు. ముఖ్యంగా జీవితంలో తాను మళ్ళీ గర్వంగా తలెత్తుకుని తిరిగేందుకు కారణంగా నిలిచిన బిగ్ బాస్ కి ఎప్పటికీ ఋణపడి ఉంటానని చెప్పుకొచ్చారు సంజనా. 

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

ఇక బిగ్ బాస్ హోస్ట్ అక్కినేని నాగార్జునకు ఈ షోలో పాల్గొన్నాక మరింత పెద్ద ఫ్యాన్ అయిపోయానని చెప్పుకొచ్చారు. ఇకపై తెలుగు సినిమాలపై మరింత దృష్టి సారిస్తానన్నారు.  ఇప్పటికే కొన్ని ఎంక్వైరీస్ వచ్చాయని అన్నారు. రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ "బుజ్జిగాడు మేడ్ ఇన్ చెన్నై"లో త్రిష చెల్లెలిగా నటించిన సంజనా.... ఆ చిత్రంలోని ఓ పాపులర్ డైలాగ్ చెప్పి, ఫ్యాన్స్ ను  అలరించారు. తనను సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరూ గర్వపడేలా ఇకపై నడచుకుంటానని  సంజనా చెప్పడం విశేషం. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించిన 'విజనరీ వౌస్' కి సంజనా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Bigg Boss 9 Telugu Fame Sanjana GarlaniSanjana Garlani Top 5 PlaceSanjana GarlniBigg Boss Telugu 9Bigg Boss Season 9 Highest Remuneration

Trending News